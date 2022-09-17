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«Занимаюсь политической сатирой»: Галкин прокомментировал статус иноагента

Елена Самойлова
Общество
«Занимаюсь политической сатирой»: Галкин прокомментировал статус иноагента
Фото: Youtube / А поговорить?

Юморист Максим Галкин* прокомментировал свой статус иноагента. Обоснованием этого решения было получение денежных средств с Украины, на которые комик осуществлял политическую деятельность.

— Во-первых, не занимаюсь политической деятельностью — занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Делаю это 28 лет, — объяснил он.

Галкин уточнил, что около десяти лет назад давал на Украине концерты и получал за это оплату. Однако в настоящее время, по его словам, ни о каком финансировании со стороны Киева речи не идет.

При этом комик отметил, что в дальнейшем продолжит шутить на политические темы, как и раньше, передает Пятый канал.

16 сентября Минюст РФ включил покинувшего страну телеведущего в список иноагентов.

Писатель Захар Прилепин отреагировал на эту новость, заявив, что время певицы Аллы Пугачевой давно ушло, а ее супруг своим поведением предал собственного отца. Прилепин считает произошедшее с телеведущим логичным финалом.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

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