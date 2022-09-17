«Гомосексуалист шляется по заграничным панелям»: Прилепин резко высказался о Галкине

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В пятницу, 16 сентября, Минюст РФ внес артиста Максима Галкина* в список физлиц-иноагентов. Писатель Захар Прилепин отреагировал на эту новость, заявив, что время певицы Аллы Пугачевой давно ушло, а ее супруг своим поведением предал собственного отца.

Прилепин считает произошедшее с телеведущим логичным финалом.

— Раньше была такая шутка, что «Брежнев — мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой». Фигня это все, как выяснилось в итоге. Леонид Ильич с годами все больше, Пугачева — все меньше. Хорошая певица Пугачева закончилась уже к середине 80-х, а дальше начался кабак. Любовь к Пугачевой того времени демонстрировал лишь невзыскательный вкус части россиян. Теперь балагану пришел логический финал: фиктивный муж, гомосексуалист и предатель собственного отца (советского генерала) шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина, когда-то любимая всей страной, корчит рожицы, — заявил он в своем Telegram-канале.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Вечерней Москве», что супруга Галкина Алла Пугачева уже давно никому не интересна. Ее приезд в Россию эксперт посчитал просто очередной попыткой певицы привлечь к себе внимание.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.