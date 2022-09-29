Пугачева улетела из России с детьми без обратного билета

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Народная артистка СССР Алла Пугачева улетела в Израиль из аэропорта Внуково. Вместе с Примадонной из России улетели ее младшие дети — девятилетние Лиза и Гарри.

Уточняется, что обратного билета у Пугачевой нет, передают «Известия».

До этого Алла Пугачева опубликовала пост в одной из социальных сетей, где попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за ее супругом — комиком Максимом Галкиным*.

Певица добавила, что считает мужа честным и искренним, а также «неподкупным патриотом России».

После этого стало известно, что в подмосковную полицию поступило заявление от местной жительницы. Она попросила проверить Пугачеву на предмет противоправной деятельности с «иностранной поддержкой» и на публичные действия, направленные на дискредитацию российских Вооруженных сил.

Причиной жалобы и проверки послужила именно просьба народной артистки о признании ее иноагентом.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.