Пугачева улетела из России с детьми без обратного билета

Народная артистка СССР Алла Пугачева улетела в Израиль из аэропорта Внуково. Вместе с Примадонной из России улетели ее младшие дети — девятилетние Лиза и Гарри.
Уточняется, что обратного билета у Пугачевой нет, передают «Известия».
До этого Алла Пугачева опубликовала пост в одной из социальных сетей, где попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за ее супругом — комиком Максимом Галкиным*.
Певица добавила, что считает мужа честным и искренним, а также «неподкупным патриотом России».
После этого стало известно, что в подмосковную полицию поступило заявление от местной жительницы. Она попросила проверить Пугачеву на предмет противоправной деятельности с «иностранной поддержкой» и на публичные действия, направленные на дискредитацию российских Вооруженных сил.
Причиной жалобы и проверки послужила именно просьба народной артистки о признании ее иноагентом.
*Физлицо, выполняющее функции иноагента.