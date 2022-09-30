«Замок никому не нужен»: риелтор заявила о проблемах у Пугачевой

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Уехавшей из России певице Алле Пугачевой будет сложно продать замок в деревне Грязь. Об этом заявила риелтор Маргарита Васильевна.

— Продать замок будет крайне сложно. Спроса на недвижимость, особенно элитную, сейчас фактически нет. Многие владельцы, желая поскорее выйти на сделку, делают огромные скидки, которые порой доходят до 60 процентов, — сказала эксперт.

Она уточнила, что, по ее мнению, Примадонне «будет невозможно» продать дом. При этом риелтор добавила, что ситуация будет оставаться таковой до тех пор, пока ситуация на рынке недвижимости не выровняется.

Однако из-за простоя замка Пугачева будет терпеть серьезные убытки, так как коммунальные счета придется все равно оплачивать, передает портал PROzvezd.

29 сентября стало известно, что Пугачева улетела в Израиль вместе с младшими детьми — девятилетними Лизой и Гарри. Уточняется, что обратного билета у Примадонны нет.

До своего отъезда народная артистка СССР опубликовала пост в соцсетях с просьбой признать ее иноагентом.