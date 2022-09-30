«Попутного ветра в горбатую спину»: Пугачеву раскритиковали за побег из России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская певица Алла Пугачева подверглась критике в связи с отъездом из России.

Поклонники верили, что артистка находилась в Израиле только на каникулах и вернулась на родину надолго. Однако Примадонна уехала в Тель-Авив со скандалом.

«С годами растеряла мозги»; «Таскают детей туда-сюда, в первую очередь о них надо бы думать, а не о своих амбициях»; «Скатертью дорога»; «Будем надеяться, в один конец»; «Лети, пташка, и не возвращайся»; «Флаг ей в руки и барабан на шею»; «Попутного ветра в горбатую спину», — передает Пятый канал комментарии пользователей Сети.

Недавно появилась информация о том, что Пугачева вместе со своими младшими детьми, девятилетними Лизой и Гарри, улетела из России в Израиль.

До этого Алла Пугачева опубликовала пост в одной из социальных сетей, где попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за ее супругом — комиком Максимом Галкиным*. Певица добавила, что считает мужа «неподкупным патриотом России».

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.