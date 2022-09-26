Зять Иосифа Пригожина получил повестку через месяц после рождения сына

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Зять продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко получил повестку в рамках частичной мобилизации несмотря на то, что всего месяц назад у него родился сын. Об этом сообщил Пригожин в эфире программы «Звезды сошлись».

— Моему зятю пришла повестка. Ему 25. Ребенок у него вот только родился, — сказал продюсер.

Военный эксперт, приглашенный на передачу, объяснил, что, скорее всего, военкомат еще не обладает информацией о ребенке Ткаченко. Специалист посоветовал новоиспеченному отцу лично явиться в военкомат и предоставить свидетельство о рождении ребенка.

По данным Пятого канала, Ткаченко стал отцом 16 августа. Дочь Пригожина Даная родила мальчика, его назвали Даниэлем.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах Вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств.