Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зять Иосифа Пригожина получил повестку через месяц после рождения сына

Георгий Соланович
Общество
Зять Иосифа Пригожина получил повестку через месяц после рождения сына
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Зять продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко получил повестку в рамках частичной мобилизации несмотря на то, что всего месяц назад у него родился сын. Об этом сообщил Пригожин в эфире программы «Звезды сошлись».

— Моему зятю пришла повестка. Ему 25. Ребенок у него вот только родился, — сказал продюсер.

Военный эксперт, приглашенный на передачу, объяснил, что, скорее всего, военкомат еще не обладает информацией о ребенке Ткаченко. Специалист посоветовал новоиспеченному отцу лично явиться в военкомат и предоставить свидетельство о рождении ребенка.

По данным Пятого канала, Ткаченко стал отцом 16 августа. Дочь Пригожина Даная родила мальчика, его назвали Даниэлем.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах Вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств.

Знаменитости Мобилизация Иосиф Пригожин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте