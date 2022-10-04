Боец ММА Равиль Коробов получил повестку

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Российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Равилю Коробову пришла повестка из военкомата в рамках объявленной в России частичной мобилизации. Об этом сообщил менеджер спортсмена Александр Скаредин.

— Равиль Коробов уже находится в учебке. Не знаю, отправят ли его в зону боевых действий или же он будет резервистом, но пока ситуация такова, — приводит слова тренера телеканал «Матч ТВ».

До этого сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев получил повестку из военкомата в связи с частичной мобилизацией и сразу заявил, что отправляется служить. Спортсмен рассказал «Вечерней Москве», как родственники отреагировали на его готовность участвовать в спецоперации и чему научила его армия.

Накануне сообщалось, что на портале «Госуслуги» появилась форма, с помощью которой граждане России могут записаться добровольцем для участия в спецоперации на Украине.

Для записи в добровольческий отряд желающий должен иметь российский паспорт, пройти военную службу, военные сборы, заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в охотничьей организации, казачьей общине или пройти службу в силовом ведомстве. Кроме того, доброволец должен быть младше 60 лет.

В связи с проведением в РФ частичной мобилизации в Москве приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в городе заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах столицы были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».