Актер Мамаев отправился в зону спецоперации в роли военкора

Михаил Мамаев и Александр Домогаров в фильме «Гардемарины III», 1992 год / Кадр из фильма «Гардемарины III», 1992

Популярный российский актер Михаил Мамаев, известный широкой публике по роли шахматиста в фильме «Гардемарины, вперед», отправился в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сам артист сообщил в пятницу, 20 января, на своей странице в одной из социальных сетей.

В последние годы актер зарекомендовал себя как хороший журналист. Он получил работу на Первом канале, а затем стал специальным корреспондентом издания «Слово народа». Теперь артист решил поехать в Донбасс в качестве военкора, пишет ФАН.

Мамаев опубликовал на своей странице в одной из соцсетей фотографию на фоне бронетехники с оружием. Под частичную мобилизацию актер не попал из-за возрастного ограничения. Теперь он решил отправиться в зону спецоперации по собственной инициативе.

В интервью «Вечерней Москве» в прошлом году Мамаев рассказал, что без актерского образования артисту тяжело пробиться. По его словам, в фильме «Гардемарины» основной сложностью для него было то, что он не был оснащен актерской профессией.