У нас во всем мире нет конкурентов: музыкант Михаил Турецкий рассказал о западной и русской культуре

Михаил Турецкий / Фото: из личного архива

Вокальное шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» на телеканале «Россия 1» близится к финалу. В сотню звезд, решающую судьбу участников, вошел народный артист России, певец, основатель арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий.

— Михаил, для вас это первый опыт судейства?

— Я много раз был в числе судей, но, пожалуй, не на таких значимых проектах. Довелось, например, быть председателем жюри «Битвы хоров» на Украине. До известных событий там более охотно приглашали в жюри, и мое мнение было достаточно значимым. Здесь я ждал такого предложения. Было желание принять участие в шоу «Голос» в качестве арбитра, потому что я все про это понимаю: 30 лет отдал вокалу и могу оценивать голоса. У меня в коллективе их собрано целое созвездие — мужских и женских! Но почему-то приглашения не поступало. Впрочем, я на эту тему долго не думаю, так как много работаю. Непросто находить время на какие-то проекты. При этом я люблю эксперименты. И, главное, готов не только судить, но и выступать на конкурсной основе.

— Что вам это дает? Ведь вы давно вне конкуренции, вы — народный артист.

— Это для меня является открытием самого себя. Я не боюсь быть конкурсантом в свои годы, со своим званием. Так, на конкурсе «Две звезды» я вышел на сцену в качестве участника ради своей дочери Эммануэль. Мы спели дуэтом. Этот опыт мне многое дал — я стал намного лучше петь. Раньше я мыслил себя только продюсером, а теперь еще и распелся! И мне было не страшно играть по этим законам. То есть, когда выпускники музучилища рассказывали, как петь, мне — человеку, окончившему с красным дипломом отделение «симфоническое дирижирование» в аспирантуре Гнесинки, — и говорили, что я не так интервалы расставил... Это было смешно, но я молчал, так как есть протокол взаимоотношений. Грубо говоря, когда ты подсудимый, то не имеешь права вякать, когда говорит судья. Надо просто слушать. И мне нравится такое перевоплощение: ты можешь быть судьей, а можешь и «подсудимым». Это отлично!

— Сейчас на многих каналах выходят вокальные шоу. Не повторяют ли они друг друга и насколько перспективны в плане выявления будущих звезд?

— Я считаю, что они вообще друг друга не повторяют. С точки зрения выявления талантов такие шоу полезны. Есть люди одаренные, но не знающие своего предназначения в жизни, ониприходят на конкурс, и им подсказывают направление. Есть еще такой момент: если ты сверкнул на шоу, тебе нужно «подхватить» себя после его завершения, понимать, что делать дальше. Иначе есть риск стать звездой одного дня. Тем не менее участие в конкурсах полезно, там многое объяснят. Может, не всегда объективно, но в основном справедливость торжествует, если ты действительно талантлив.

— Вы говорили, что ваш коллектив успел до СВО показать всему миру знак качества российского искусства. А что означает этот знак качества?

— Мы несем миру это знание через проект «Песни Победы». Но поскольку за рубежом мы выступаем перед пу бликой, не знающей русского языка, и перед молодым поколением, мы называем этот проект «Песни единства, песни дружбы». Здесь очень важен подбор репертуара. В основе его — русская культура, интересная западному потребителю, а еще наше мастерство владения западной культурой, наш профессионализм. Исполнение мировых хитов в нашей обработке вызывает огромный интерес у публики. И зрители удивляются, как мы в России смогли достичь таких результатов, что в мире нет у нас конкурентов. В арт-группе «SOPRANO Турецкого» девушки 12 лет вместе, бок о бок репетируя с утра до ночи.

Михаил Турецкий / Фото: из личного архива

— Кстати, трудно вспомнить женскую группу, которая существовала бы так долго. В чем секрет?

— Мне удалось интуитивно продумать всю систему так, что внутри этого коллектива не только не конкурируют, но души друг в друге не чают. Это как семья, как сестринство, где все друг у друга учатся. Каждая талантлива в своей сфере: кто в роке, кто в опере, кто в шансоне звезда. И когда они выступают вместе, это поражает воображение. То же самое происходит с мужским хором. Шесть человек осталось с первого набора (коллектив основан в 1989 году. — «ВМ»). И для каждой страны мы готовим свое шоу. Что такое «Хор Турецкого»? Это лучшие мужские голоса, которые я собирал по всей России. И в основе успеха, той энергии, которую мы несем, — не коммерческий интерес, а искренняя увлеченность. Мы ведь собрались еще юнцами. Тогда было положено три часа в день репетировать, а мы репетировали по шесть. И уже через полтора года, в 1991-м, поехали в Америку и Канаду. Там люди на концертах вставали, называли нас «чемпионами свободы». Я теперь понимаю почему. Они думали, что мы вырвались из застенков КГБ (смеется). Мы много лет модернизируем себя, ищем, учимся строить мосты дружбы и разбивать лед недоверия. Музыка — это исповедь.

— Ваши артисты поют и говорят со зрителем на разных языках. Готовитесь к гастролям в каждой стране?

— Да. Не хочу, чтобы наши песни звучали коряво, как это допускают зарубежные звезды, исполняя песни на русском. Пример: мы выступаем на главной площади Казани. И наш солист, Вячеслав Фреш, поет на татарском. А он — русский. Рядом со мной стоит президент республики Рустам Минниханов и говорит: «Михаил, я не понимаю, он что, татарин? У него и голос уникальный. У нас тут татары так чисто не поют. Что-то надо делать!» А я отвечаю: «Вы же президент, вы должны что-то сделать» (смеется). И он подходит к микрофону и говорит: «За уникальные вокальные данные и точный татарский язык хочу присудить звание заслуженного артиста Татарстана Вячеславу Фрешу». И вся площадь взревела! А потом в офис приехал советник президента республики и привез все бумаги. Мы «врастаем» в язык очень качественно. Вот приезжает западная звезда, скажет «спасибо» или «пожалуйста» — все в восторге. А для нас важно говорить целыми фразами.

ДОСЬЕ

Михаил Турецкий родился 12 апреля 1962 года в Москве. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Основатель и продюсер артгруппы «Хор Турецкого» и женского музыкального коллектива SOPRANO. В 2010 году получил звание народного артиста России, в 2017-м — Премию правительства Российской Федерации.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— Вы как-то сказали: «В моде визгливые пронзительные мужские голоса». А каким должен быть голос, чтобы вы одобрили?

— В крутом высоком голосе нет ничего плохого. Но нужна палитра. Я ценю лирико-драматические, драматические баритоны. Мне очень нравятся низкие голоса. Но такой высокий, как у Григория Лепса, — все равно дар Божий, и он у него не визгливый, а «жирный». Есть такое понятие «обертоны» — голос с красками.

Фото: Пресс-служба Хора Турецкого

— На Украине вы внесены в санкционный список, читал, вас лишали там наград.

— Нет, их не было. В 2013 году мне хотели присвоить звание народного артиста Украины. Но в 2014 году началась спецоперация — и решение отменили. А в 2019-м на украинском канале на Новый год поставили наше выступление — рейтинги зашкаливали, но руководство канала получило по шапке. Идеология сейчас выше искусства, ее там используют как рычаг. Тебя любят люди, но «давайте запретим». Все мы — выходцы из СССР. И несправедливо, когда приходит пара человек и «запрещает» тебя.

— Осенью вы гастролировали по Европе и Латинской Америке. Как вас встречали?

— В Перу мы должны были выйти на главную площадь страны, а организаторам пришло письмо с Украины, где писали, что мы пропагандисты, призываем убивать украинцев. Но мы же про Украину ничего не поем, не говорим. А организаторы испугались. В Сан-Паулу один парень хотел сорвать концерт. Крутился перед сценой с украинским флагом. Он думал, я буду скандалить, а я его пригласил на сцену и говорю: «Спой с нами русскую песню «Подмосковные вечера». И он спел!

— Вы выступали перед мобилизованными. Почему это важно для вас?

— Когда есть возможность поддержать ребят и их семьи, всегда делаем это. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил в Чебаркуль провести благотворительный концерт. Поехали не раздумывая. И мы ездили на открытие мемориала Саур-Могила в Донецкой области. Мой отец — фронтовик, и для меня все, что связано с Великой Отечественной войной — свято. Я — за победу над фашизмом, ни за что не смирюсь с тем, как некоторые пытаются переписать историю.