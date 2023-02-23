«Слезы текут рекой»: новый клип SHAMAN набрал почти 50 тысяч просмотров за час

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Певец SHAMAN выпустил новую патриотическую песню «Моя Россия», сняв в клипе свою семью. Всего за час видеоролик набрал 47 тысяч просмотров на YouTube.

Сам клип снимался в небольшом городке Новомосковске Тульской области, где вырос музыкант.

— Я хотел сделать подарок моим родным, с которыми сейчас не удается видеться так часто, как хотелось бы. О том, что я приеду, знала только мама. А остальные думали, что это очередная съемка для телевидения. Все эмоции в клипе настоящие, — рассказал он ТАСС.

Пользователи высоко оценили труд исполнителя.

«Дай бог здоровья твоим родителям и бабушке с дедушкой»; «Спасибо семье за воспитание такого сына»; «Как всего этого не хватало на фоне клипов про доллары, стразы и розовые Порше, которыми нас завалили в последние десятилетия»; «Слушая песню, слезы текут рекой», — написали поклонники под видео.

Месяц назад SHAMAN выпустил клип на песню «Исповедь», сразу взлетевший на вершины популярности. «Вечерняя Москва» пообщалась с музыкантом, поговорив с ним о его творчестве и не только.

Так, певец поделился, что в этой работе он обращается к Всевышнему с просьбой дать сил не сворачивать с выбранного пути. В клипе исполнитель открывает нового себя и находит ответы на все нужные вопросы.