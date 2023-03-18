Удивите меня немедленно: как меняются спецэффекты в кино

Кадр из сериала «Кольца Власти», 2022 год

Спецэффекты используют в кинематографе с момента его зарождения. С их помощью можно напугать зрителя, показать красоту, создать какое-то волшебство. Как менялись технологии, «Вечерняя Москва» узнала у художника по спецэффектам Дмитрия Симкина.

Начиная с 1990-х на первый план вышла компьютерная графика. Но направлений очень много. Есть акустические спецэффекты, анимационные. Это целая империя! Во всех фильмах о «Кинг-Конге» как раз спецэффекты по большей части строятся на анимации. Иногда создание спецэффекта требует огромных усилий. Мне доводилось тратить месяц на решение одной визуальной задачи! Индустрия спецэффектов развивается постоянно вместе с нами. И если у людей и есть усталость от спецэффектов, то только от плохих. Лучше всего, когда прием вообще непонятен человеку, невидим. Вот это уже настоящая магия, когда мы спецэффект не можем распознать, он словно сливается с реальностью на экране. И мозг не понимает, как это могло произойти.

На сегодняшний день режиссер номер один, который применяет спецэффекты на все сто процентов, — Стивен Спилберг. У него манера съемки такая: доводить до предельной грани, когда дальше уже будет опасно работать группе или актеру — это может быть взрыв, горение, появление какойто опасности, — и дальше, за этой гранью уже идет компьютерная дорисовка. Получается так, что это кажется невозможным. Получается, что мы не видим самого спецэффекта, мы ощущаем энергетику, которой наполнен кадр.

«Кинг-Конг»: из меха кролика

Кадр из фильма «Кинг-Конг», 1933 год

В фильме «Кинг-Конг» (1933) доисторическую гориллу и динозавров изображали куклы с деревянным или проволочным каркасом, покрытым резиной. Чтобы создать шкуру страшного Кинг-Конга, пригодился мех… кролика! Рост «огромной» гориллы составил 46 сантиметров — зато на экране монстр выглядел семиметровым. На крупных планах показаны большие макеты головы, туловища, лап. А вот для картины «Кинг-Конг» 1976 года создали 12-метровую куклу, которая весила 6,5 тонны и была напичкана электроникой. Впрочем, выглядела она нереалистично. Тогда гример Рик Бейкер изготовил меховой костюм и сам снялся в роли гигантской гориллы. А модель пригодилась для рекламы и статичных сцен. В киноленте «Кинг-Конг жив» (1986) Конга тоже играл актер в костюме.

«Матрица»: быстрее пули

Кадр из фильма «Матрица», 1999 год

В 1999 году состоялась премьера фильма братьев Вачовски «Матрица». Картина изобилует спецэффектами. Визитная карточка ее — прием, названный «время пули», когда время практически останавливается. Чтобы снять сцену, где главный герой Нео уворачивается от пуль злого агента Смита, авторы задействовали 120 камер, которые были закреплены на стойках и перемещались на точно рассчитанное расстояние. Потом с каждой взяли по одному кадру, соединили — и возник эффект того, что в кадре все происходит на очень большой скорости. Кроме того, создатели применили метод интерполяции, позволяющий сделать мягкие переходы между кадрами.

«Звездные войны»: корабли полетели

«Сокол тысячелетия» / Кадр из фильма «Звездные войны», 1977 год

Первый фильм франшизы Джорджа Лукаса появился на экранах в 1977 году. В плане спецэффектов он оказался революционным. Специально для реализации своих задумок режиссер создал студию, где собрал лучших мастеров по спецэффектам. Многие задачи в фильме были решены за счет костюмов, кукол, аниматроников (сложно устроенных механических роботов). Космический корабль «Сокол тысячелетия» был построен в гигантском павильоне — в натуральную величину. Кабину построили и снимали отдельно, установив на пружинящей платформе, и, чтобы возникла иллюзия движения, ее трясли руками ассистенты. Лукас первым в кино показал взаимодействие космических кораблей. Объекты в миниатюре снимали на фоне синего экрана, при этом их не двигали, а двигалась камера — по запрограммированной на компьютере траектории. Технологию назвали Motion Control (с англ. «управление движением»), и сейчас ее применяют везде.

«Бездна»: даже ядерный реактор

Кадр из фильма «Бездна», 1989 год

В 1989 году Джеймс Кэмерон выпустил фильм «Бездна». Чтобы создать 75-секундную сцену, где столб воды обретает форму лица человека, понадобилось полгода. Эту же технологию Кэмерон применил в «Терминаторе». Для Кэмерона возвели огромную декорацию глубоководной станции, где происходит действие, затем ее разместили в резервуаре для ядерного реактора и заполнили водой — 28 миллионов литров. Это был самый масштабный подводный павильон в мире. Снимали на недостроенной атомной электростанции.

«Притяжение»: цифровое Чертаново

Кадр из фильма «Притяжение», 2017 год

Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» (2017) повествует об инопланетном вторжении. Потребовалось участие более 10 студий, 255 художников по визуальным эффектам. Почти полностью с помощью компьютерной графики был воссоздан московский район Чертаново. При этом использовали реальные чертежи многоэтажек. По району в фильме ходят «цифровые» люди, ездят автомобили. Фильм на 50 процентов нарисован.

«Дюна»: опасные пески

Кадр из фильма «Дюна», 2021 год

Чтобы создать песчаные бури в фильме «Дюна» Дени Вильнева (2021), эксперты 10 недель искали пыль того же цвета, что иорданские пески. Использовать решили продукт, применяемый при производстве косметики. В «Дюне» запоминаются и огромные песчаные черви, на бешеной скорости перемещающиеся под землей, которая при этом сотрясается. Специалистам пришлось построить в пустыне гигантскую платформу и использовать десяток двигателей, создающих вибрации.

«Парк юрского периода»: динозавры как живые

Кадр из фильма «Парк юрского периода», 1993 год

Фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода» (1993) стал классикой благодаря спецэффектам. Сняли его за 99 дней, а вот готовились 25 месяцев! Чтобы изобразить динозавров реалистично, режиссер привлек палеонтолога Джека Хорнера, мастера спецэффектов Стэна Уинстона. Команда создала аниматронные фигуры ящеров: латексные шкуры крепили на каркасы из алюминия, раскрашивали, покрывали лаком. 12-метровый тираннозавр весил больше шести тонн — почти как настоящий! Режиссер смог и «оживить» фигуры. Специалисты немало времени провели в парках дикой природы, чтобы понять повадки крупных животных.

«Начало»: премия за реалистичность

Кадр из фильма «Начало», 2011 год

Фильм «Начало» (2011) взял «Оскара» за спецэффекты. Причем простому зрителю может быть и непонятно — за что. Но как раз в этом и фишка. Создатели кино вышли на новый уровень: компьютерная графика перестала быть назойливой и очевидной, спецэффекты были максимально реалистичными. Для сцены драки Леонардо Ди Каприо в коридоре, в котором постоянно меняет направление сила притяжения, была выстроена громадных размеров вращающаяся конструкция. Изнутри она была оформлена так, чтобы казалось, будто это действительно обычный коридор обычного здания.

«Василиса Прекрасная»: вот он, Змей Горыныч

Кадр из фильма «Василиса Прекрасная», 1936 год

В киносказке Александра Роу (1936) были и бой героя с настоящим медведем, и падение в пропасть, снятое без компьютерной графики, и эпичный трехголовый злодей — Змей Горыныч. 11 метров в длину, 5 — в высоту, он, подобно Троянскому коню, вмещал в себя 20 статистов, которые управляли его движениями. Даже в трех головах было по человеку! Сцены из фильма потом копировали зарубежные киноделы. В британской картине «Багдадский вор», вышедшей годом позже, была сцена встречи героя со стражником-пауком, вдохновленная фильмом Роу.

«Десять заповедей»: миллион литров

Кадр из фильма «Десять заповедей», 1956 год

В драме Сесила Демилля (1956) впервые был использован прием «обратная съемка», благодаря которому зрители видят события в обратной последовательности. А актер, играющий пророка Моисея, должен был развести руками Красное море. Потребовалось больше миллиона литров воды, почти 140 кило сухого льда для имитации звука льющейся воды, множество людей и много терпения.