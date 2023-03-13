«Все везде и сразу» — триумфатор «Оскара-2023»: что известно о фильме и в чем секрет его успеха

Фото: «Все везде и сразу», 2021 год

Триумфатором 95-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» стал фильм «Все везде и сразу». Американские академики не только признали его лучшим, но и вручили его создателям еще шесть статуэток, в том числе за режиссуру, сценарий и актерские работы. Что известно об оскароносной картине и в чем ее феномен — в материале «Вечерней Москвы».

Режиссерский дуэт Дэниелов

«Все везде и сразу» сняли Дэн Кван и Дэниел Шайнерт по заказу независимой студии А24. Их режиссерский дуэт сложился в начале 2010-х, в период совместной работы над клипами для DJ Snake и Foster the People.

В «полном метре» режиссеры дебютировали в 2016 году, выпустив в свет драму «Человек — швейцарский нож». Этот фильм — безумная фантазия о силе воображения и дружбе, ее главный герой — многофункциональный говорящий труп (роль сыграл Дэниел Рэдклифф). За «Человека-ножа» Кван и Шайнерт удостоились награды на фестивале «Сандэнс».

Спустя шесть лет Дэниелы (так тезки-режиссеры подписывают совместные работы) сняли «Все везде и сразу». Фильм почти сразу получил признание критиков. Среди прочего его создателей хвалили за талантливое смешение жанров — научной фантастики, боевика, семейной драмы и сюрреалистической комедии.

Весной 2023 года картина «Все везде и сразу» получила целых семь премий «Оскар». Помимо статуэток за лучший фильм, Дэниелам вручили награды за лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий. Вот так режиссеры проделали путь от клипмейкеров до триумфаторов главной кинопремии.

Действительно — все везде и сразу

«Все везде и сразу» — история об уставшей от жизни 50-летней эмигрантке из Китая, владелице прачечной по имени Эвелин (роль исполнила Мишель Йео). Муж-недотепа, дочь дерзит и совсем не помогает по хозяйству, да еще и налоговый инспектор грозит закрытием бизнеса.

Неожиданно Эвелин узнает, что живет в мультивселенной, по просторам которой ее может переносить муж. И вот героиня странствует по разным измерениям и понимает: среди своих версий она наибольшая неудачница. Но есть одно «но»: мир на грани уничтожения, ведь его собирается поглотить черная дыра в виде бейгла. И спасти его может только Эвелин.

Вот такой сюжет. По количеству абсурда и безумия на минуту экранного времени оскароносный фильм Дэниелов дает фору многим. Но, несмотря на всю эпатажность картины, в ней есть довольно простая идея: зло можно победить, поняв его.

Кадр из фильма «Все везде и сразу»

— Последний фильм Дэниелов — это не медитативное кино. Это очень яркая, смешная, динамичная картина, в которой можно наблюдать виртуозное смешение жанров. И, конечно, ее просмотр — это необычный зрительский опыт, — отметил в беседе с «ВМ» кинокритик и исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов.

Кроме того, фильм «Все везде и сразу» буквально напичкан многочисленными отсылками к поп-культуре. Так, Дэн Кван признался в интервью, что фильм — ответ на «Матрицу». Огромное влияние на него оказал сайфай-мультсериал «Рик и Морти». Среди прочего в фильме Дэниелов можно найти отсылки к фильмам «Убить Билла» Квентина Тарантино, «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса.

Секрет успеха

Во многом успех фильма определила его яркая форма, полагают опрошенные «ВМ» кинокритики.

— «Все везде и сразу» хорошо попадает в модную тенденцию о мультивселенных. Дэниелы рассказывают о вечном и добром достаточно весело, непринужденным и хулиганским способом, — отмечает кинокритик Двоеглазов, добавив, что его фаворитом был фильм Мартина Макдонаха «Банши Инишерина».

В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров связывает успех картины с возросшим азиатским влиянием в Голливуде.

— Азиатские режиссеры популярны, — говорит он. — Начиная с фильма «Паразиты» Азия завоевывает все больше престижа на международной киноарене. А «Все везде и сразу» — грамотно сделанное коммерческое кино с восточными единоборствами.

По мнению Шнейдерова, главной награды церемонии «Оскар-2023» заслуживала картина Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен» (в итоге фильм Бергера получил четыре премии, в том числе в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» — прим. «ВМ»).

При этом кинокритики сходятся во мнении, что фильм следует смотреть.

— Если фильм получает «Оскар» — это априорно значит, что кино достойное. При этом совсем не обязательно, чтобы оно считалось шедевром. Например, собравший миллиарды долларов в прокате и получивший 11 статуэток «Оскар» «Титаник» считался самым плохим фильмом, получавшим эту премию в истории.