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«Все везде и сразу» признан лучшим фильмом года

Евгений Белоусов
Общество
«Все везде и сразу» признан лучшим фильмом года
Кадр из фильма «Все везде и сразу»

Картина «Все везде и сразу» Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта выиграла «Оскар» в категории «Лучший фильм». Церемония вручения премии проходила в ночь на понедельник, 13 марта.

Фильм стал главным событием церемонии, заработав семь статуэток. Так, Мишель Йео выиграла «Оскар» в категории «Лучшая женская роль», а Джейми Ли Кертис и Ке Хью Кван разделили награды за лучшие женскую и мужскую роли второго плана.

Также картина получила награды за лучшую режиссуру, лучший монтаж и лучший оригинальный сценарий.

Лучшим актером года был признан Брендан Фрейзер за главную роль Чарли в драме Даррена Аронофски «Кит». За эту роль актер уже получил ряд наград, а критики посчитали это воскрешением его карьеры.

В преддверии церемонии вручения «Оскара» в США традиционно вручили антипремии «Золотая малина».

Обо всех победителях премии «Оскар-2023» можно прочитать в материале «Вечерней Москвы».

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