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Мишель Йео выиграла «Оскар» за главную женскую роль

Евгений Белоусов
Общество
Мишель Йео выиграла «Оскар» за главную женскую роль
Кадр из фильма «Все, везде и сразу», 2022

Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео выиграла «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Об этом стало известно в понедельник, 13 марта.

Актриса получила статуэтку за исполнение главной роли в фильме Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта «Все везде и сразу», который стал главным победителем церемонии. Картина была признана лучшим фильмом, а также забрала статуэтки за лучшую режиссеру, оригинальный сценарий, монтаж и лучшие женскую и мужскую роли второго плана. Всего лента получила семь статуэток.

Награды за лучшие женскую и мужскую роли второго плана разделили Джейми Ли Кертис и Ке Хью Кван.

В преддверии церемонии вручения «Оскара» в США традиционно вручили антипремии «Золотая малина».

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