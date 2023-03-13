Мишель Йео выиграла «Оскар» за главную женскую роль

Кадр из фильма «Все, везде и сразу», 2022

Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео выиграла «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Об этом стало известно в понедельник, 13 марта.

Актриса получила статуэтку за исполнение главной роли в фильме Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта «Все везде и сразу», который стал главным победителем церемонии. Картина была признана лучшим фильмом, а также забрала статуэтки за лучшую режиссеру, оригинальный сценарий, монтаж и лучшие женскую и мужскую роли второго плана. Всего лента получила семь статуэток.

Награды за лучшие женскую и мужскую роли второго плана разделили Джейми Ли Кертис и Ке Хью Кван.

В преддверии церемонии вручения «Оскара» в США традиционно вручили антипремии «Золотая малина».