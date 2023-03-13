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«Золотая малина»: драма о жизни Мэрилин Монро стала худшим фильмом года

Евгений Белоусов
В мире
«Золотая малина»: драма о жизни Мэрилин Монро стала худшим фильмом года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В преддверии церемонии вручения «Оскара» в США традиционно вручили антипремии «Золотая малина» назвали худшим фильмам и актерам года.

Худшим фильмом года стала драма о жизни Мэрилин Монро «Блондинка». Кроме того, режиссер и сценарист картины Эндрю Доминик также получил антипермию как худший сценарист.

Худшим актером года был признан Джаред Лето за роль вампира в фильме «Морбиус». Неоднозначная история произошла с номинацией «Худшая актриса». Антипремию присудили самим экспертам «Золотой малины».

Дело в том, что изначально среди номинантов была 12-летняя на тот момент актриса Райан Кира Армстронг, сыгравшая главную роль в экранизации произведения Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом». Однако номинация на антипремию подростка вызвало шквал критики, из-за чего сомнительная награда досталась самим членам жюри.

Худшим актером второго плана эксперты посчитали Тома Хэнкса за роль менеджера Элвиса Пресли Тома Паркера. Примечательно, что Американский институт кино назвал «Элвиса» одним из десяти лучших фильмов 2022 года.

Кроме того, Колин Фаррелл за роль в «Банши Ишенрина» получил специальную «Золотую малину» за восстановление репутации. За этот же фильм он номинирован на «Оскар».

Впервые с 1961 года ковровая дорожка на торжественной церемонии вручения премии «Оскар» не будет красной, организаторы выбрали оттенок шампанского.

Организаторы церемонии объяснили такую инициативу тем, что они хотели превратить мероприятие в вечернее. Это связано с существованием определенного несоответствия между тем, что гости приезжают в элегантных нарядах в дневное время.

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