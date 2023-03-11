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AP: Цвет ковровой дорожки на премии «Оскар» изменят впервые с 1961 года

Евгений Жуков
В мире
AP: Цвет ковровой дорожки на премии «Оскар» изменят впервые с 1961 года
Фото: Pixabay

Впервые с 1961 года ковровая дорожка на торжественной церемонии вручения премии «Оскар» не будет красной, организаторы выбрали оттенок шампанского. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В последние несколько десятилетий ковровая дорожка всегда оставалась красного цвета. Со временем менялись только оттенки. Решение изменить цвет на светлый приняла в том числе креативный консультант Лиза Лав.

Организаторы церемонии объяснили такую инициативу тем, что они хотели превратить мероприятие в вечернее. Это связано с существованием определенного несоответствия между тем, что гости приезжают в элегантных нарядах в дневное время, говорится в материале.

— Я думаю, что решение сделать ковровую дорожку цвета шампанского показывает, насколько мы уверены в том, что на премии не прольется кровь, — пошутил ведущий мероприятия Джимми Киммел.

9 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уже во второй раз получил отказ в возможности произнести речь на церемонии вручения премии «Оскар». Решение связано со снижением у жителей США интереса к поддержке Киева.

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