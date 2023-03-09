Variety: Зеленскому отказали в выступлении на церемонии «Оскар»

Фото: president.gov.ua

Уже во второй раз президент Украины Владимир Зеленский получил отказ в возможности произнести речь на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом в четверг, 9 марта, сообщило издание Variety.

Уточняется, что в прошлом месяце Зеленский выступил на Берлинском кинофестивале в видеоформате. Однако организаторы «Оскара» второй год подряд отказались предоставлять ему площадку для обращения.

Причина такого решения неизвестна, передает Variety. Отмечается, что президент Украины получил отказ на фоне снижения у жителей США интереса к поддержке Киева.

В январе Зеленский выступил на церемонии вручения наград «Золотой глобус». В видеообращении он поблагодарил собравшихся за поддержку и заявил, что третьей мировой войны не будет.

ФИФА также отклонила просьбу Зеленского выступить с видеообращением перед финалом чемпионата мира. Читатели британского издания The Daily Mail высмеяли намерение украинского президента: «Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам».