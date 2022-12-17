«Этот клоун не сдается»: британцы высмеяли Зеленского за просьбу выступить перед финалом ЧМ

Фото: president.gov.ua

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу украинского президента Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед финалом текущего чемпионата мира. На новость отреагировали читатели британского издания The Daily Mail.

Ранее телеканал CNN сообщил, что отказ ФИФА удивил украинскую сторону. Также стало известно, что переговоры между офисом Зеленского и федерацией по данному вопросу продолжаются.

— Этот парень хочет, чтобы его лицо было повсюду. Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам, — написал один из читателей издания.

Другой комментатор заявил, что для выступления Зеленского перед финалом «нет причин».

— Этот клоун не сдается, — выразил мнение третий пользователь.

Читатели также заявили, что поддерживают решение ФИФА отказать Зеленскому в выступлении.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что слышит призывы к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, но не видит в них смысла. Также украинский лидер скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона быть посредником в диалоге с Москвой.