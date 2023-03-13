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Джейми Ли Кертис выиграла «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в картине Дэниела Шайнерта и Дэна Квана «Все везде и сразу». Это первый «Оскар» для актрисы.

Статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил коллега Кертис по фильму Ке Хью Кван. Сам фильм также борется за звание лучшей картины года.

Примечательно, что в той же категории Кертис за роль в этом фильме номинирована на премию «Независимый дух». Кроме того, она уже получила за главную женскую роль второго плана премию Гильдии киноактеров США.

Оскар в номинации «Лучший анимационный фильм» получил кукольный мультфильм Гильермо дель Торо «Пиноккио».

В преддверии церемонии «Оскар» в США традиционно вручили антипремии «Золотая малина» худшим фильмам и актерам года.