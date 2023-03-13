Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Джейми Ли Кертис выиграла «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Евгений Белоусов
Общество
Джейми Ли Кертис выиграла «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Джейми Ли Кертис выиграла «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в картине Дэниела Шайнерта и Дэна Квана «Все везде и сразу». Это первый «Оскар» для актрисы.

Статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил коллега Кертис по фильму Ке Хью Кван. Сам фильм также борется за звание лучшей картины года.

Примечательно, что в той же категории Кертис за роль в этом фильме номинирована на премию «Независимый дух». Кроме того, она уже получила за главную женскую роль второго плана премию Гильдии киноактеров США.

Оскар в номинации «Лучший анимационный фильм» получил кукольный мультфильм Гильермо дель Торо «Пиноккио».

В преддверии церемонии «Оскар» в США традиционно вручили антипремии «Золотая малина» худшим фильмам и актерам года.

Голливуд Награды Премия «Оскар» Кино Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте