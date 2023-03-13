«Пиноккио» Гильермо дель Торо стал лучшим анимационным фильмом года

Кадр из мультфильма «Пиноккио», 2022 год

Кукольный мультфильм Гильермо дель Торо «Пиноккио» выиграл «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Об этом стало известно в понедельник, 13 марта.

Кроме картины дель Торо, на награду также претендовали «Марсель, ракушка в ботинках», «Кот в сапогах 2: Последнее желание», «Морской монстр» и «Я краснею».

Роли в «Пиноккио» озвучили Юэн Макгрегор, Грегори Манн, Рон Перлман, Джон Туртурро, Финн Вулфхард и Тильда Суинтон.

Для дель Торо это третий «Оскар», ранее он был удостоен награды за картину «Форма воды» — за режиссуру и в категории «Лучшая картина».

Примечательно, что сам режиссер в течение длительного периода времени хотел реализовать данный проект, считая, что ни один персонаж не имеет с ним настолько тесной и личной связи.

Мультфильм был анонсирован еще в 2008 году и изначально должен был выйти в 2013, либо в 2014 году, однако долгое время находился в «производственном аду».

В преддверии церемонии вручения «Оскара» в США традиционно вручили антипремии «Золотая малина» худшим фильмам и актерам года.