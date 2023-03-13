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Брендан Фрейзер получил «Оскар» за главную роль в фильме «Кит»

Евгений Белоусов
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Брендан Фрейзер получил «Оскар» за главную роль в фильме «Кит»
Фото: Montclair Film / CC BY 2.0

Брендан Фрейзер выиграл «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение роли Чарли в драме Даррена Аронофски «Кит». Об этом стало известно в понедельник, 13 марта.

Премьера фильма состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2022 года, а выступление Фрейзера получило шестиминутные овации от зрителей. За эту роль актер уже получил ряд наград, а критики посчитали это воскрешением его карьеры.

Картина также получила статуэтку в номинации «Лучший грим и прически».

Награды за лучшие женскую и мужскую роли второго плана разделили коллеги по фильму Дэниела Шайнерта и Дэна Квана «Все везде и сразу» Джейми Ли Кертис и Ке Хью Кван.

Кукольный мультфильм Гильермо дель Торо «Пиноккио» получил статуэтку в категории «Лучший анимационный фильм».

В преддверии церемонии вручения «Оскара» в США традиционно вручили антипремии «Золотая малина».

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