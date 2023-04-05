«Без нас Кубку мира придет конец»: телеведущий Дмитрий Губерниев — о российских спортсменах, международных соревнованиях и решениях МОК

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Самый известный спортивный комментатор России Дмитрий Губерниев отметил 25-летие своей телевизионной карьеры. А в апреле он стал еще и участником музыкального шоу на телеканале «Россия 1» «Моя мелодия».

— Дмитрий, на Кубках мира по биатлону без русских скучно?

— Не думаю. Соревнуются они, к сожалению, без нас. В биатлоне отсутствие России никто не замечает. Хорошие спортсмены соревнуются без нас. В лыжах у них это более критично. Но это проблема в большей степени касается России, и даже не Германии, Норвегии или Соединенных Штатов и всех остальных.

— Недавно МОК что-то начал говорить о возможном допуске россиян к Олимпийским играм. Как думаете, это так словами и останется?

— Пока это сотрясание воздуха. Решать во многом будут спортивные федерации видов спорта. Первая ласточка для нас — фехтование. Посмотрим, как будут реагировать страны, которые против, потому что возможен от них и бойкот. Но, например, Международная федерация биатлона будет последней, кто допустит россиян к соревнованиям. Это совершенно точно. Но посмотрите, вот канадские спортсмены, которые против вступления России, молчат в тряпочку по поводу россиян, которые выступают в НХЛ за канадские клубы. А ведь там выступают хорошие, примечательные, я бы даже сказал, фундаментальные персонажи. Что же они молчат?

— Почему, как вы думаете?

— Это их бизнес! Потому что это называется двойные стандарты и высшая степень лицемерия. Так же, как и норвежцы молчат, что россиянка Анна Вяхирева играет за норвежский клуб «Вайперс». А это лучшая гандболистка мира. Дай бог играть нашим спортсменам побольше! Еще раз повторю, спортсмены должны выступать. Если бы я был спортсмен, хоккеист высокого класса, тоже бы играл, может, в канадской команде. Или играл бы и в КХЛ (Международная хоккейная лига для клубов из России и других стран Европы и Азии. — «ВМ»).

— Вы недавно заявили, что без российских лыжников Кубку мира придет пушной зверек — песец.

— А это политика Международной федерации лыж, которая была недальновидной и недальнозоркой, еще когда наши выступали! То есть ФИС (Международная федерация лыжного спорта. — «ВМ») — это федерация, которая просто гробит мировой лыжный спорт.

— А нас будут просить, чтобы вернулись?

— А разве нас надо будет уговаривать? Если нам разрешат вернуться, мы вернемся, нас и просить об этом не надо будет.

— Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Как вы думаете, это хорошо для нас?

Дмитрий Губерниев на съемках музыкального шоу «Моя мелодия» / Фото: Телеканал «Россия 1»

— Нам выбирать не приходится, на безрыбье и рак — рыба! Если нет ни гроша и появляется алтын, то его нужно, соответственно, использовать, потратить, так сказать. Все это, конечно, опыт для всех.

— Артем Дзюба своим возвращением вдохнул новую жизнь в «Локомотив». Может, стоит его вернуть в сборную?

— Если он продолжит играть так же здорово, у Валерия Карпина (главный тренер сборной России по футболу. — «ВМ») не останется вариантов. Но мы должны все-таки понимать, что Артем игрок возрастной, и если вдруг мы вернемся сейчас или через несколько лет, то, естественно, нужно сохранить команду, делая ставку на молодых. Я тут тоже Карпина понимаю. Но в сиюминутный момент, тем более что у нас впереди турнир, где наша задача не проиграть в «упорной» борьбе «серьезной» команде Афганистана, если Дзюба продолжит так играть, он сборной необходим.

— Я не припомню передачи спортивно-развлекательной направленности, где бы не было Губерниева. А где же все-таки не было еще Губерниева?

— Меня еще кое-где нет, но вообще я работаю на четырех федеральных каналах и очень этим дорожу. Я штатный работник канала «Россия», работаю на «Матч ТВ», на каналах ТНТ и НТВ. Ни один человек в стране на четырех каналах не работает. Поэтому спасибо тем людям, которые мне доверяют.

— А есть такая передача, где вы хотели бы побывать, но еще там не были?

— Да я вроде бы уже везде был. Ну, честно говоря, такие передачи наверняка есть, где меня не было, но я туда, наверное, и не пойду.

— В эфире телеканала «Россия 1» по пятницам музыкальное шоу «Моя мелодия». Вас там ждут. Появитесь?

— Да, я там появлюсь. Там прекрасный сюрприз приготовили. Спасибо телеканалу «Россия», это действительно великолепное шоу. И это проект, который по-настоящему, как мне кажется, получился.

Детали к портрету Дмитрия Губерниева

Берите и цитируйте!

Дмитрий Губерниев запомнился зрителям не только своей экспрессивной манерой комментировать спортивные соревнования, но и фразами, которые уже вошли в историю: «Защита хромала на обе ноги, практически не вставая с колен», «Россия всем доказывает, что везде пройдет! Как олени по горным тропам», «Хочешь быть сильнее втрое — приходи грести в каноэ!», «Все немецкие кошки собрались и скребут на душе у немецких спортсменов», «Немцы стреляют как швейцарские часы... только подпольные!», «Вот что значит сбрить бороду, которая его тормозила...»

Помешала котлета.

В детстве Губерниев всерьез занимался академической греблей и мечтал стать олимпийским чемпионом. И все шло как по маслу: он стал мастером спорта, окончил университет физкультуры с красным дипломом. Но мечту о поездке на Олимпиаду-1996 пришлось похоронить из-за проблем со здоровьем. Сначала Губерниев переболел желтухой, которую спровоцировало отравление котлетой в столовой, потом начались проблемы со спиной. Чтобы восстановиться, Губерниеву пришлось забыть про спорт на несколько лет. Так он завершил карьеру.

Появляется и в кино.

Помимо работы на телевидении Губерниев периодически снимается в фильмах и сериалах. Роли чаще всего эпизодические, и играет он чаще всего самого себя. Например, в сериале «Счастливы вместе» он сыграл ведущего спортивного шоу, как и в сериале «Воронины», мелодраме «Шепот оранжевых облаков» и многих других.

Слева направо: Евгения Медведева, Дмитрий Губерниев, Этери Тутберидзе и Алина Загитова / Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Доверенное лицо Путина.

Перед выборами президента — 2018 стал доверенным лицом Владимира Путина. Предложение поступило от волонтерского движения «Волонтеры победы». Считает, что это большая честь. Отмечает, что президент России — человек спортивный.

Фуркад, ты свинья.

Назвал французского биатлониста Мартина Фуркада свиньей, когда тот во время гонки на передаче эстафеты толкнул россиянина Александра Логинова. Сам Фуркад ушел с церемонии награждения, аргументировав это тем, что российские спортсмены отказались пожать ему руку.