«Наше кино первым покорило космос»: актриса Ольга Кабо — о карьере, героинях и Аллее славы

Актриса Ольга Кабо / Фото: Анна Сафронова

На телеканале «Россия 1» состоялась премьера сериала «Заполярный вальс». «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой Ольгой Кабо, которая исполнила одну из главных ролей.

— В сериале «Заполярный вальс» вы играете мачеху Наташу. Это женщина, которая находится в тени мужа. В России таких семей очень много. Вот и ваш первый муж запрещал вам играть в театре. Как удалось перебороть себя и вернуться к любимому делу?

— Несмотря на запреты, я осталась в профессии, еще больше ее полюбив. В ту пору мы с мужем оба были максималистами, нам просто не хватило мудрости принять друг друга такими, какими мы были. Это и послужило причиной развода. Нашей дочери Татьяне сейчас 24 года, она знает, что ее родители всегда рядом с ней и всегда ей помогут.

— И история героини сериала похожа на вашу личную?

— Не совсем. В сериале Наташа оставила врачебную практику, полностью посвятив себя мужу. Он добился успехов в своей карьере, а она стала хранительницей домашнего очага. Но такая жертва не принесла в семью счастье… Вывод: нужно оставаться личностью, иметь свое дело и совершенствоваться. Жертвы ради другого оправданы только тогда, когда речь идет о вопросе жизни и смерти.

— Вы не раз говорили, что вас привлекает роль Маргариты (роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». — «ВМ»). Почему из всех литературных героинь она — любимая? Ведь ее история тоже строится на жертвенности.

— Думаю, этот роман — исповедальное произведение Михаила Булгакова, именно его супруга Елена Сергеевна — прототип образа Маргариты. Именно она встретила его, своего будущего мужа, однажды утром в переулке Москвы с букетом «отвратительных тревожных желтых цветов»… Уверена — это история великой любви, когда женщина приносит себя в жертву, когда обнаженность тела — метафора обнаженности нервных окончаний, и когда, доведенная до исступления, каждая из нас может стать ведьмой, но не злой сказочной колдуньей, а мудрой ведуньей, от слова «ведать».

— Практически каждая ваша роль — это роль сильной женщины. Это какая-то особая энергетика, которую вы передаете на сцене и через экран. Как вам это удается?

— Я сама сильная. Просто с годами поняла, что могу положиться только на себя. Так получилось. И это мой путь!

— Вашей давней страстью остается конный спорт. Благодаря ему вы сыграли много ролей в исторических фильмах. А если бы вы вернулись в прошлое, кем бы вы были?

— Я могла бы стать космонавтом! В юности даже занималась в тематическом кружке. Но в итоге открыла для себя иной космос — искусство, театр и кино.

— В конце 1990-х годов вы вместе с актером Владимиром Стекловым прошли отбор для подготовки к полету на станцию «Мир». Как это было? Сейчас выходит фильм «Вызов». Получается, что первооткрывателями такого формата стали другие актеры.

Ольга Кабо / Фото: Анна Сафронова

— Думаю, я и была актрисой-первооткрывателем. 27 лет назад я прошла все испытания и обследования в Институте медико-биологических проблем на предмет готовности моего организма к полету в космос. И режиссер Юрий Кара утвердил меня на главную женскую роль в фильме «Тавро Кассандры» по роману Чингиза Айтматова, который планировал снимать на космической станции «Мир». Но из-за недостаточного финансирования проект был заморожен, но навсегда остался в моей памяти своим прикосновением к загадочной теме космоса... Сейчас с нетерпением жду выхода фильма «Вызов». И очень горжусь, что наше кино первым покорило космос!

— После фильма «Крестоносец», в котором вы сами исполняли все трюки, вас приняли в Ассоциацию каскадеров. Как вы туда попали? Насколько сложно учить каскадерские трюки?

— В картине «Крестоносец» мы с Александром Иншаковым совершили прыжок с 15-метровой высоты — примерно с высоты 4-го этажа. Это было ужасно страшно. Так я и «впрыгнула» в ассоциацию. Теперь я умею владеть холодным оружием, фехтовать и драться на мечах. Еще я уверенно сижу в седле, прекрасно плаваю… Все эти навыки я приобрела после знакомства с каскадерами, они распознали мой бойцовский характер и доверили мне самой выполнять трюки, были уверены, что я научусь, овладею и не подведу их. И, конечно, тренировки требуют огромных усилий и временных затрат.

— У вас есть опыт съемок за границей, и вы говорили в интервью, что была возможность жить в США и сниматься там. Почему вы приняли решение остаться в России и играть в отечественном кино?

— Я никогда не рассматривала вопрос переезда в другую страну. Меня очень устраивало быть приглашенной актрисой. Так, я несколько раз снялась в американских фильмах, в преддверии съемок два месяца училась в колледже под Нью-Йорком, благодаря чему в совершенстве знаю английский. Работала, кстати, и в Южной Корее, Пакистане, Австрии. Но всегда с трепетом возвращалась в Москву после командировок. Знала, что здесь меня ждут.

— Ну, может, вы хотя бы мечтали о звезде на Аллее славы в Голливуде? В Анапе у вас такая есть...

— Знаете, вообще это очень трогательно иметь свою звезду! Но самое ценное для меня, что в Анапе рядом с моей горят и звезды Владимира Зельдина, Веры Васильевой и других моих великих коллег! Когда приезжаю в Анапу на гастроли или просто отдохнуть, всегда навещаю мою звездочку.

СЮЖЕТ

У героини сериала «Заполярный вальс» Алены Бельковой есть все, о чем можно только мечтать: успешная карьера под началом любящего отца, главы крупного медицинского центра Владимира Александровича (Олег Фомин), мачеха Наталья (Ольга Кабо), ставшая девушке искренне любящей ее «второй мамой», и жених Егор (Алексей Анищенко) — талантливый хирург. Но рядовая санитарная экспедиция в Заполярье, в город своего детства Белозерск, неожиданно полностью меняет привычный уклад ее жизни. Возвращение в Санкт-Петербург приносит Алене одни разочарования. Девушку все сильнее тянет обратно в Заполярье.

ДОСЬЕ

Ольга Игоревна Кабо родилась 28 января 1968 года в Москве. В 1989 году окончила актерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой). А в 2002 году — исторический факультет МГУ.

Актриса театра и кино, каскадер, певица. Заслуженная артистка Российской Федерации. С 2002 года — актриса Театра имени Моссовета