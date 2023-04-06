Полшага до века: Станислав Любшин отмечает свое 90-летие

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Станислав Любшин 6 апреля отмечает 90-летие. За его плечами — огромное количество ролей в кино и на сцене, и, что особенно радует, он по-прежнему играет и востребован.

А в конце марта в столице прошла первая церемония вручения Премии Художественного театра. Станислав Любшин стал ее победителем в номинации No comments — за вклад в искусство. То, что надо к юбилею.

Интервью Станислав Андреевич старается не давать. Да и что говорить, приходите на спектакли! И — занят: перед юбилеем отправился в поездку, и гастроли никто не отменял. И дай ему бог!

Станислав Любшин родился в селе Владыкино. В театр впервые попал шестиклассником — был премирован билетом за активную пионерскую работу. Он пришел туда в сапогах с чужой ноги, ждал чуда, а столкнулся с халтурой и возмущенно покинул представление, гремя сапожищами. Дома понял: актеры были неискренни и неестественны, полагая, что дети этого не поймут. Но дети все понимают лучше взрослых.

Но от театра первый неудачный опыт его не отвратил. Потрясенный способностью к перевоплощению актрис Малого театра и магией Лемешева, учащийся техникума Станислав Любшин оценил игру великой Ангелины Степановой во МХАТе и пошел в самодеятельность.

В Щепкинское училище он поступил в 1959 году, уже в 26. После окончания в среднем по три года работал в «Современнике» и Театре на Таганке, потом в Театре имени Ермоловой и на Малой Бронной. В 1981-м пришел в МХАТ (сегодня — МХТ им. Чехова) и его подмосткам больше не изменял.

В творческой судьбе Любшина прослеживается уникальный баланс: оставаясь, несомненно, театральным актером, он удачно снимался. В 1968 году прогремел фильм «Щит и меч». Он «сделал» судьбу многих мальчишек, в том числе и 16-летнего Володи Путина: президент лично признавался Любшину, что этот фильм и «зарядил» его на службу в разведке. Ну а фильм «Пять вечеров», обжигающий душу, сделал актера любимцем всей страны. Сыграв в этих картинах, Любшин сломал один из главных стереотипов российской театральной и киношной школы, в которой крупность роли во многом определялась количеством в ней слов, текста. Он играл даже молчание! И его глаза вмещали драмы больше, чем любые слова...

Любшин попробовал себя и в качестве режиссера: снял «Позови меня в даль светлую» (с Германом Лавровым) и «Три года» (с Дмитрием Долининым). Это особые вехи в биографии Станислава Андреевича и, в общем, в истории кино. В первой картине, которую Любшин посвятил памяти любимого им Шукшина, он сыграл роль неприятного персонажа Владимира Николаевича, редкого дурака и зануды. Странно, что эта картина на родине особенно оценена не была, а в ФРГ получила четыре премии. Во второй картине, по Чехову, он пронзителен и заставляет стучать сердце: вскоре всех героев Антона Павловича смоют бурные воды революции…

В общем, все сыгранное Станиславом Андреевичем эпохально. А эпоха — все же век, так что наше пожелание — идти дальше, до ста. Кстати, Любшин обронил как-то фразу, что собирается дожить до 115 лет. Замечательная мысль, поддерживаем полностью! Сил, здоровья и новых ролей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Черницкий, режиссер, худрук киностудии «Черомафильм»:

— Станислав Любшин был и остается моим любимым актером. Когда вышел «Щит и меч», я влюбился в его героев и начал этот фильм проигрывать по-своему: сделал из фольги и картона награды и знаки отличия, какие были в картине у немцев. В итоге доигрался: кто-то из мальчишек приклеил на стену нашего дома листовку, где говорилось — мол, не верьте Игорю, он в фашистов играет… А я, сын фронтовика, никаким немцам не симпатизировал! В общем, я эти «ордена» сложил в коробку, поставил ее дома в унитаз и поджег. Дымовуху устроил страшную, но все обошлось. Вспоминаю об этом потому, что за этой историей стоит фигура Станислава Андреевича — он играл так, что зрители не могли в него не влюбиться. Сейчас я понимаю, что играть так естественно и просто, звуча, как музыка, может только истинно великий актер. Он востребован в театре, снимается в кино, и это счастье для всех нас.

ЛУЧШИЕ РОЛИ