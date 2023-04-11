После роли панка пошел в учителя: актер Константин Плотников осваивает новые амплуа

Константин Плотников отлично вжился в роль настоящего панка / Фото: Пресс-служба Яндекс-афишы

Сериал «Король и Шут», посвященный одноименной культовой панк-группе, стал самым популярным многосерийным фильмом марта в России. С первых дней показа на онлайн-платформе «Кинопоиск» он бьет рекорды: проект посмотрели более 2,5 миллиона зрителей. Актер Константин Плотников исполнил главную роль — Михаила «Горшка» Горшенева, фронтмена музыкального коллектива.

— Константин, очевидно, что аудитория сериала гораздо больше, чем круг слушателей группы «Король и Шут». Как думаете, почему так?

— Это первый сериал в таком интересном жанре, как панк-сказка. И действие в нем происходит сразу в двух мирах. Один — мир реальной группы «Король и Шут». Эта группа действительно феномен на нашей сцене, и даже если вы ее не слушаете, то хотя бы о ней слышали. А с другой стороны, это сказочный мир, где «оживают» песни. А сказки нравятся почти всем. Плюс уже пошла волна сарафанного радио. Люди говорят друзьям: «Не смотрел? Посмотри!» Пошли отзывы от фанатов, которые подмечают разные нюансы в картине и провоцируют обсуждения. Да и сам материал, основа — тексты «Короля и Шута», они, на мой взгляд, вечные, это своего рода притчи. Это как с «Незнайкой на Луне»: читаешь книгу в детстве, и это для тебя одно произведение, читаешь в 18 лет — и уже совершенно другое. А читаешь в 33 — и восприятие совершенно новое, неожиданное.

— После выхода первых серий проснулись ли вы знаменитым? Есть шквал предложений сниматься?

— Не могу это назвать прямо шквалом, но несколько интересных кинопроб уже было. Не понимаю, почему после роли Горшка в сериале меня не забрасывают предложениями о рекламе стоматологии или пива! Шучу, конечно. Но отрадно, что мне предлагают разные роли. Например, я сыграл в одном проекте учителя биологии. И мне это так понравилось! То, что это было совершенно противоположное роли панка амплуа, то, что во мне этого персонажа увидели, не зациклившись на восприятии уже исполненной мной роли. Могу сказать, что после съемок в сериале Рустама Мосафира (режиссер сериала «Король и Шут». — «ВМ») изменилось качество предложений. Если раньше чаще предлагали какие-то проходные роли, то теперь зовут на главные. И это здорово!

— Вы серьезно готовились к роли Горшенева, изучили много материалов о нем. Пропускали ли вы этого персонажа через себя? И перешло ли что-то от Горшка к вам?

Кадр из сериала «Король и Шут» / Фото: Пресс-служба КиноПоиска

— Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что я Константин Плотников, который исполняет роль Михаила Горшенева. Я не сторонник того, чтобы полностью погружаться в роль или, как некоторые говорят, растворяться в ней. Да, я пропускаю эту историю через себя, но я и привношу в нее что-то свое. Хотя, помню, был момент, когда из-за того, что я очень долго и много раз репетировал смех Горшка, в какой-то момент забыл, как я сам смеюсь. Но вспомнил!

— Есть ли в песнях группы персонаж, который вам особенно близок?

— Есть один, близкий мне по внутренним ощущениям герой из песни «Дурак и молния». Этот персонаж мне просто безумно нравится — бегает с сумкой по полю за молнией и говорит: «Сейчас поймаю тебя в сумку!» Его эта молния тряханула, но из последних строчек мы узнаем, что он идет, весь лохматый и седой, и улыбается. То есть, видимо, не зря бегал. И вот такой, улыбающийся в конце, он мне и нравится.

— Пишут, что вы подрабатываете дворником. Эта история возникла ради денег или для будущего актерского опыта?

— Я делаю это для того, чтобы не терять связь с реальностью. Мне это сильно помогает, потому что в жизни постоянно идет такой безумный поток информации. А надеть спецодежду, заняться монотонным трудом, побыть несколько часов наедине с самим собой дорогого стоит. Монотонный труд вообще помогает приводить голову в порядок. Я, работая дворником, сочинил спектакль. Получается, для меня эта работа — момент, когда я собираюсь с мыслями. Своего рода медитация.

— Вы упоминали, что вам близки анархические взгляды Горшка, вы читали труды Бакунина и Кропоткина. Вы стали анархистом?

— Нет, я бы так не сказал. Хотя мне, действительно, интересны и в чем-то близки взгляды Кропоткина, анархизм я воспринимаю как некую утопию. Мне просто хотелось бы, чтобы в наибольшем количестве людей присутствовала та внутренняя ответственность за дела и поступки, о которой он писал. Чтобы в обществе было больше взаимопомощи и меньше эгоизма.

— Вы поддерживаете себя в форме, занимаетесь боксом. Пригождаются ли навыки на практике?

— Нет. Я дрался на улице в последний раз, когда мне было лет 18. И тогда я боксом не занимался. А сейчас занимаюсь, зато драк нет (смеется).

— Ваша жена Любовь Виролайнен — актриса. Как уживаются два актера в одной семье?

— Люба мне очень помогает, ее вклад в мои роли и пробы неоценим. Она разбирает со мной сцены так, как я сам еще не умею.

— Говорят, что дети меняют мировоззрение. Поменялось ли ваше с рождением дочери Евы?

Актер Константин Плотников / Фото: Пресс-служба Яндекс-афишы

— Да, с появлением детей ты по-настоящему начинаешь любить кого-то больше, чем себя. И то, что я произношу, невозможно передать, осознать, если эти ощущения незнакомы. Эти слова я слышал много раз и до рождения дочки, но только с ее появлением я понял и усвоил их настоящий смысл. Я у Евы тоже кое-чему учусь и каждый день вижу прогресс в ее развитии. Буквально: ты оборачиваешься, и она вдруг настолько осознанно на тебя смотрит, что ты пугаешься — как так может быть?

Сюжет

Сериал режиссера Рустама Мосафира повествует о становлении популярной группы «Король и Шут» и приключениях ее участников. Параллельно развивается фантастическая сюжетная линия, основанная на текстах песен группы.

ДОСЬЕ

Константин Плотников родился 10 февраля 1990 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Первое образование, экономическое, получил в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. В 24 года понял, что его призвание — актерская профессия. Окончил Российский государственный институт сценических искусств. Снимается в кино, играет в театре.

Коротко о главном

— Вы играли в эпизодах исторических картин «Вертинский» и «Союз спасения». А какую историческую личность вы хотели бы сыграть?

— Пока я играл в костюмных исторических картинах действительно лишь эпизоды. Но мне очень бы хотелось сыграть большую роль. Например, протопопа Аввакума — старообрядца и аскета XVII века. Он был гоним всеми, но не отказался от своих воззрений. Для меня это безумно интересная история.

— Как вы относитесь к критике своих ролей?

— Не читаю отзывы. Я, конечно, понимал еще до начала съемочного процесса, что критики в адрес сериала по «Королю и Шуту» будет много. Но я придерживаюсь позиции: сколько людей, столько мнений. Мне тоже много чего не нравится — и в мире искусства, и вообще. Но я не выплескиваю это в комментариях. Если критика есть — это совершенно нормально. Но я просто не вижу для себя смысла серьезно заморачиваться на этом.

— После роли музыканта не появилось ли у вас желания собрать собственную группу, петь?

— После роли в сериале возникла страсть не к музыкальной сцене, а к кино. Сыграв Горшка, я понял, что музыке надо посвящать жизнь. Чтобы сделать по-настоящему хорошую группу, надо репетировать бесконечно, вкладываться в это, о многих других вещах вообще забыть. Ради музыки я к такому не готов. Но, может быть, ради кино...

— О чем вы сами хотели бы снять фильм?

— Серьезно об этом не думал. Хотя писал разные сценарии... Пока самая интересная мне тема — переломные моменты в жизни, решения, которые ее меняют. Наверное, потому, что я сам их принимал. Когда-то я был офисным «белым воротничком», но потом бросил все это и ушел в актерскую профессию — с головой!

— Какая личность вас вдохновляет?

— Мне импонирует история Нико Пиросмани — художника. Он жил в нищете, творил, а когда уже какие-то деньги заработал, все их потратил на цветы для женщины.