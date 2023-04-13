Люблю жечь костры рябин: Михаил Шуфутинский — о своем имидже, рэпе и секрете «3 сентября»

Фото: Антон Великжанин / Москва 24

75 лет отмечает 13 апреля эстрадный певец, шансонье и пианист, заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский, Накануне «Вечерняя Москва» поговорила с юбиляром о музыке. Но не только о ней.

— Мужчины, в отличие от женщин, относятся к возрасту проще, однако…

— Я никогда не мог себе представить, что мне стукнет 75 лет. Хотя то же самое я говорил, когда мне исполнилось 50. День рождения — просто очередная дата.

— Михаил Шуфутинский исполняет шансон, и вдруг в его творчестве появляется рэп. Неужто подлаживаетесь под молодую аудиторию?

— А я и в этом жанре чувствую себя комфортно, ведь рэп — это тоже своего рода шансон. Музыка улицы. Это отражение того или иного времени жизни страны, без всяких прикрас, когда острые углы не приглаживаются, что свойственно нашей попсе. Хотя слово «попса» мне не нравится.

Шансон многие путают с тюремными песнями. На самом деле шансон — это просто жанр. А люди, которые оказались в заключении, они ведь тоже люди, и у них тоже бегают мурашки по коже, кровь такого же цвета, и у них также есть любимые песни.

Шансон — это огромнейшее дерево с множеством ответвлений. Есть еще песни туристические, любовные, городской романс… А петь мне сейчас хочется о любви. Сложно поверить в то, что календарно тебе уже столько лет. Организм конфликтует с возрастом, он убежал далеко вперед. Но чем реже ты об этом вспоминаешь, тем лучше жить.

И я сейчас в таком возрасте, когда могу позволить себе говорить о том, о чем хочу, и не говорить о том, о чем не хочу, и говорить с тем, с кем хочу, и перестать говорить с тем, с кем не хотел, но был вынужден. И все меньше и меньше перестаешь обращать внимание на то, что и кто о тебе скажет или что и кто о тебе подумает. Лучше смотреть на красивых женщин. А у меня красавица-жена и есть огромное желание петь о любви, и не важно, в каком ты возрасте.

— А вас можно заставить что-либо исполнить?

— Было время, когда я руководил ансамблем «Лейся, песня!». Мы пели о любви, без какого-либо явно гражданского уклона. И из-за этого возникали сложности, потому что надо было исполнять то, где прослеживалась именно гражданская линия.

— Есть удивительный феномен песни «3 сентября», которая неожиданно превратилась в мем и даже неформальный народный праздник, когда каждый год миллионы людей «перелистывают календарь» и «жгут костры рябин». В чем секрет?

— Два Игоря — Николаев и Крутой — написали очень хорошую музыку и стихи, а Михаил Шуфутинский композицию исполнил. Скажем так, три составляющие друг друга дополнили. Вот и все. Никаких тайн. Так обычно и бывает. Что людей зацепило именно в этой песне? Думаю, у каждого человека есть дата, с чем-то лично связанная и которой он дорожит. У многих что-то было вчера, и никто не представлял, что сегодня это пропадет, исчезнет. Считаю, что «3 сентября» — понастоящему великая песня. Она заставляет задуматься.

На музыкальных фестивалях и концертах харизматичного Шуфутинского часто можно увидеть в окружении красивых женщин / Фото: Photoxpress

— Вы никогда не изменяли своему имиджу — скажем, не сбривали бороду, несмотря на то, что порой вам это мешало...

— Это точно. Например, на советском телевидении нельзя было появляться с бородой. Это могли позволить себе только три человека — Маркс, Энгельс и Ленин. Мой образ туда не попадал, поэтому ансамбль «Лейся, песня!» показали по центральному ТВ лишь раз, когда на День Советской армии и Военно-морского флота мы снялись в одной программе с Анной Герман. Ее, правда, потом вызвали к руководству и сказали: «Анечка, ну зачем вам нужны эти обросшие, непонятные, в дырявых штанах мальчишки, когда есть оркестр Силантьева, потрясающие коллективы радио и ТВ»?.. И предложили Герман пересняться. А она сказала, что не хочет. И услышала в ответ неприятное… Свидетели потом рассказывали, что Анна стукнула кулаком по столу. Хотя раньше не могла сказать даже громкого слова. В итоге нас показали, и меня на экране было видно — я сидел вдалеке за роялем.

ДОСЬЕ

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в семье военного врача, фронтовика. В начале 1970-х работал в Магадане в вокально-инструментальных ансамблях местных ресторанов. После возвращения в Москву возглавил ВИА «Лейся, песня!». В 1981 году вместе с семьей эмигрировал в США, но в 2003 году вернулся в Россию на постоянное жительство.

КСТАТИ

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