Продуманная блондинка: юная звезда «Папиных дочек» Ева Смирнова рассказала о съемках в сериале

Ева Смирнова / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

К выходу на телеканале СТС и онлайн-платформе START готовится долгожданное продолжение культового сериала «Папины дочки. Новые». Одну из главных ролей в нем сыграла актриса Ева Смирнова. Ей всего десять лет, а она уже настоящая звезда российских сериалов и кино: юная актриса успела сняться более чем в 35 российских проектах! «Вечерняя Москва» пообщалась с артисткой.

— Ева, когда выходили последние серии «Папиных дочек», тебе был всего один год. Ты посмотрела его перед съемками, чтобы познакомиться с родителями своей героини Дианы?

— Я смотрела первый сезон сериала, когда мне было восемь лет, но потом забросила. Когда меня утвердили на роль Дианы, сразу сказала маме: «Все, продолжаю смотреть комедию до последнего сезона». Но пока остановилась на седьмом, потому что начались съемки.

— Тебе это помогло погрузиться в роль?

— Конечно, как минимум я узнала, кто такой Веник (актер Филипп Бледный. — «ВМ») и что он учился... Всегда забываю.

— В Бауманке.

— Точно. А еще выяснила, как он познакомился с моей мамой по сюжету (Дашей в исполнении Анастасии Сиваевой. — «ВМ»). Но я не перестаю спрашивать у Филиппа подробности знакомства с ней.

— Ева, на что ты ориентировалась, когда создавала образ своего персонажа в комедийном сериале?

— В этом проекте я старалась следовать советам режиссера Сан Саныча (Александра Жигалкина. — «ВМ»). Он часто говорит о моем персонаже: «Это девочка прагматичная», а еще он помогает найти мне внутри себя нужные эмоции для сцен.

— Диана, роль которой ты играешь, как-то меняется со временем?

— Пока что нет. Диана обычно ходит в спортивных штанах и толстовке. Так меня нарядили даже для новогодней сцены. И вот я упрашивала костюмера: «Ну, пожалуйста, можно Диана хотя бы на Новый год наденет платье?» Ура! На празднике она не выглядела, как пацанка. А еще я говорила: «Распустите мне хотя бы волосы». А мне ответили: «Ты итак с распущенными волосами просыпаешься каждое утро». «Но мне этого мало, еще надо», — говорю я. Слава богу, что по сюжету сериала у Дианы есть фантазии, в которых она может выглядеть иначе.

— Ты чем-то похожа на свою героиню?

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

— Если честно, не знаю. Диана оценивает всех людей по принципу «выгодно — невыгодно». Я так не делаю. Мне кажется, что это не лучшее качество в ее характере.

— А что тебе больше всего нравится в ней?

— Ее умение подкалывать окружающих в нужный момент. А еще Диана всегда спокойна, когда все суетятся или куда-то торопятся. Этим как раз мы и схожи.

— С какими сложностями ты столкнулась во время съемочного процесса?

— На самом деле все шло гладко, как по маслу. Я видела, как команда работает для того, что продолжение сериала оказалось ничуть не хуже первых «Папиных дочек». Ведь это комедия, которую смотрели не только дети, но и взрослые.

— Как работается с Филиппом Бледным?

— Журналисты часто задают этот вопрос. Мы с ним познакомилась в первый день съемок, и я сразу же отнеслась к нему как к родному человеку, который готов помочь в трудную минуту. Когда мне было тяжело, я подходила к нему и утыкалась носом в грудь, а он обнимал и гладил меня по голове. Вот такие у нас сложились семейные отношения. Если честно, то я хотела бы поработать с Филиппом и в других проектах.

— Как у тебя складываются взаимоотношения с актрисами, которые играют твоих сестер?

— У нас такие необычные отношения… Мы абсолютно разные, как четыре стороны света, и в этом вся прелесть. За время съемок мы превратились практически в сестер: смеялись, порой обижались друг на друга из-за каких-то пустяков. Да, у нас действительно сестринские отношения. Мы даже с Витой Корниенко (играет Лизу. — «ВМ») придумали обзывательства. Если мы ссорились, я называла ее хомяком. А она меня — ненормальной.

— А у тебя есть сестры?

— У меня есть старшая сестра, ей 28 лет, и брат, но в кино они не снимаются. Несмотря на разницу в возрасте, моя сестра не относится ко мне как к дочери. Мы разговариваем как ровесники.

— Какие сцены на съемочной площадке тебе запомнились больше всего?

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

— Мне запомнилась одна из последних сцен, в которой я дралась с Витой из-за пульта. Перед этим мы заранее попросили друг у друга прощения, а я сказала ей: «Если вдруг тебя ударю, то это случайно». Потом мы пожали друг другу руки и крепко обнялись. Так вот, в этой сцене Вите нужно было схватиться за гирлянду, а затем упасть, испугавшись разряда искр. И мне нужно было падать вместе с ней. Изначально мне было страшно, потому что вспомнила случай из «Вампиров средней полосы» (Ева сыграла ключевую роль — девочки Милы, единственной свидетельницы страшных преступлений вампиров. — «ВМ»), во втором сезоне которого я снималась. Во время съемок одного из эпизодов этого сериала небольшая искра залетела в затылок актеру и оставила на нем ожог. На площадке «Папиных дочек» я спросила режиссера, что будет, если в меня искры попадут. А он: «Да они холодные, как бенгальские огни». Я ему: «Спасибо, Сан Саныч!» В итоге все прошло успешно. Мы с Витой так весело упали, прям чу-у-уу-х. Еще мне запомнилась сцена, когда Вита поливала школу огнетушителем, это было очень эффектно. Кстати, вместо пены в нем была разбавленная водой сметана, и мне даже показалось, что запахло пельменями. А еще мне запомнились некоторые сцены с фантазиями Дианы. Например, в одной из сцен Галина Сергеевна (играет Елизавета Арзамасова. — «ВМ») говорит Венику, что нас нужно наказывать за шалости. Из-за этого моя героиня начинает представлять себя в клетке. До сих пор не могу забыть свой образ: у меня были цветные волосы и пирсинг на губе и носу. Один раз Диана представляла себя в образе Галины Сергеевны (четвертая из пяти сестер, эдакий «синий чулок». — «ВМ»). Я и сразу: спинку — ровно, гульку держим. Ну, я не могу оставаться самой собой, когда мне меняют внешний образ. Ничего не могу с этим сделать.

ДОСЬЕ

Ева Смирнова родилась 24 августа 2012 года в Москве. Обрела популярность благодаря участию в детской передаче «Лучше всех!», на которой она продемонстрировала свои драматические способности. Отечественный сериал «Большая игра» — один из первых серьезных проектов на телевидении, в котором снялась юная актриса.

Детали к портрету Евы Смирновой

Мама следит за имиджем.

Фото: PERSONASTARS

Мама актрисы Валентина Никишина — мастер по прическам. Именно она занималась подбором образов для портфолио юной артистки. А ее отец, Евгений Оситин, работает педагогом. Обнаружив в девочке талант, они записали ее в одну из театральных студий столицы, где с ней активно работали над речью. Набравшись мастерства, девочка начала сниматься в рекламе, а потом в кино.

Ни секунды без дела.

На съемочной площадке Ева Смирнова работает от четырех до шести часов в день, отмечается в открытых источниках. Более того, юная актриса еще посещает занятия в школе и театральной студии, ходит на уроки по танцам, а также на тренировки по дзюдо. В свободное время 10-летняя актриса профессионально занимается вокалом и изучает три иностранных языка: английский, французский и китайский.

Получила признание.

Девочка стала настолько востребованной, что в 2019 году ее пригласили вести премию «ТЭФИ KIDS» вместе с тележурналистом Андреем Малаховым. В том же году она приняла участие в КВН как гость команды «Сборная Татнефти». Еще исполнительница начала сотрудничать с детским литературным клубом «Читалкин», где познакомилась со знаменитостями.

Коронавирус нипочем.

Снималась Ева даже во время пандемии. Тогда она приняла участие в съемках сериала «Чума!». Проект объединил представителей шоу-бизнеса, чтобы рассказать, как бороться с эпидемией чумы в Средневековье. Сериал «Настя, соберись!» — еще один знаковый проект. В нем Ева сыграла ребенка главной героини в исполнении Любови Аксеновой.