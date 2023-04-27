Я в музыке с детства: Александр Киреев — о трендах, подписчиках и музыке

Александр Киреев после окончания «Фабрики» еще 10 лет активно занимался эстрадой / Фото: из личного архива

Культовый музыкальный проект начала 2000-х годов «Фабрика звезд» в этом году отметил 20-летие большим гала-концертом в столице. На одной сцене собрались самые яркие выпускники шоу. Певец Александр Киреев — бывший участник группы «К.Г.Б.» — удивил зрителей сольным выступлением. «Вечерняя Москва» побеседовала с артистом.

— Александр, после успешного участия в «Фабрике звезд — 3» вы исчезли с небосклона шоу-бизнеса. Что случилось?

— На самом деле я еще несколько лет после проекта довольно активно работал и присутствовал в медийном пространстве. В перерывах в гастрольном туре писал и записывал с ребятами из группы «К.Г.Б.» (коллектив, созданный из выпускников «Фабрики звезд — 3». — «ВМ») синглы, такие как «Пять дней любви», «Несерьезно», «Я тебя не отдам». Они крутились на радио, попадали в чарты. Далее меня пригласили вести детское шоу на ТВ, в 2008-м выпустил альбом. Это я к тому, что еще практически 10 лет после «Фабрики» я активно занимался музыкальной и телевизионной карьерой. А дальше несколько сменились приоритеты. Появились дети (у Александра есть сын Лукьян и дочь Стефания. — «ВМ»), захотелось делать что-то другое, более стабильное, что ли, жить более закрытой и спокойной жизнью, не напоказ. Что я и сделал.

— Вы сами пишете песни. Но сочиняли их для других исполнителей — например, Вадима Казаченко, группы «Тутси». Почему не для себя?

— Спасибо за комплимент! Одно другому не противоречит. Имею в виду, что можно писать и для себя, и для других. Это как быть… строителем, например. Он может возводить много домов, разных, классных. Но жить в них будут другие люди. Так и здесь: каждый раз примеряешь на себя получившуюся песню — твоя она? Или, может быть, вот этот артист сможет сделать ее лучше?

— Было ли у вас разочарование в профессии?

— Разочарования нет, все-таки я в музыке с раннего детства, и она по сей день нужна мне как воздух. А вот выгорание было, как я понимаю сейчас, оглядываясь назад, сто процентов. Я перфекционист и очень увлекающийся человек. Мне было крайне тяжело передавать хоть какую-то часть работы по моему проекту кому-то, все было интересно делать самому, и многое получалось. Но объять необъятное невозможно — рано или поздно ресурсы исчерпаются, что со мной и произошло.

— Сколько стоит песня от Александра Киреева?

— Сейчас не скажу, так как очень давно на продажу песен не писал. После «Фабрики» по три, по семь и более тысяч евро (по нынешнему курсу — более 630 тысяч рублей. — «ВМ») продавались песни.

— Планируете раскручивать свой именной бренд в соцсетях, как это сейчас делают многие звезды?

— Есть мысли стать ближе к людям, чаще с ними общаться, делиться новой музыкой и какими-то событиями из своей жизни. А соцсети сегодня — инструмент и способ, чтобы это делать. Что касается числа подписчиков, их качество гораздо важнее их количества. Дутые блогеры-миллионники пропали сразу из виду, как только запрещенные соцсети перестали полноценно работать в стране.

— Поддерживаете ли общение с товарищами по «Фабрике звезд»? С кем общаетесь?

Фото: из личного архива

— Да, конечно. Общаюсь со всеми, у нас даже есть свой чатик, где мы делимся всякими личными вещами. Среди выпускников «Фабрики звезд» многие стали известными, востребованными артистами. Сегодня тоже есть проекты, помогающие молодым талантам выйти на сцену, например, шоу «Голос», но его финалисты почти все растворились в безвестности.

— Почему так изменилась ситуация?

— Всегда важно, чтобы совпало время, место и настроение. С «Фабрикой звезд» так и случилось. Что касается «Голоса», то принципиальное отличие его от «Фабрики» — отсутствие (за крайне редким исключением) авторского нового материала, раскрывающего артиста как отдельную единицу, а не как хорошего кавер-исполнителя. «Фабрика звезд» давала зрителю возможность наблюдать за жизнью и развитием героев, за их ростом, взаимоотношениями, и, как вишенку на торте, новые песни, которые стали хитами для нескольких поколений зрителей.

— Если вернуть сегодня формат «Фабрики звезд», она сможет выращивать новых настоящих артистов?

— Пробовали же возобновить относительно недавно этот проект, но что-то не то получилось в этот раз. И одну из причин я назвал выше — не совпадает это со временем. Со временем, когда в тренде15-секундные вертикальные видео, которые набирают миллионы просмотров. Да и вообще с тем, как концепция популярности изменилась. Вы же обратили внимание, что сейчас площадки нацелены «перемолоть» как можно большее количество новых лиц и контента, который бы максимально быстро сменялся. То есть, с одной стороны, у каждого есть шанс на свои 15 секунд славы, а с другой — скорость сменяемости этих лиц такая, что запомнить и как-то прикипеть, как к звезде раньше, просто нет времени.

— Как много времени сегодня вы уделяете музыке? Пишете в студии новые вещи?

— Да, сейчас я стал больше уделять времени и написанию, и записи песен, и тому, чтобы быть в форме вокально и физически. Есть и выступления, пока на частных закрытых мероприятиях, но надеюсь, что в этом году мы сможем увидеться с моим любимым зрителем и на открытых концертах, на больших площадках, по крайней мере, я для этого многое уже делаю. Ну и совсем скоро будут новые песни.

ДОСЬЕ

Певец Александр Киреев родился 6 ноября 1980 года в Алуште. Получив аттестат о среднем образовании, поступил на режиссерский факультет Московского государственного университета культуры и искусств, но по специальности так и не работал. После участия в проекте «Фабрика звезд — 3» выступал в составе группы «К.Г.Б». Позже занялся написанием песен, продюсированием.

Детали к портрету Александра Киреева

Исполнил роль короля.

Артистический талант у Александра Киреева проявился уже в детстве. В школьном театре он был одним из самых ярких участников труппы. В сказке «Золушка» сыграл одного из самых характерных персонажей — короля. Причем спектакль был поставлен на английском языке. Кроме того, маленький Саша пел в церковном хоре и играл на скрипке.

Начинал карьеру в барах.

В конце 1990-х Александр поехал попытать счастье в столице. Первой работой молодого артиста стало исполнение песен в барах и ресторанах. Но певцу не хватало новых, оригинальных композиций — и он серьезно занялся сочинением музыки.

«Фабрика звезд» помогла пробиться.

Фото: Personastars

Популярность пришла к певцу в 2003 году, когда он с успехом прошел трудные испытания на телешоу «Фабрика звезд» и поселился в «Звездном доме». Телезрители полюбили голосистого и обаятельного юношу, особенно после эффектного дуэта со старшим коллегой Николаем Носковым: вместе они спели хит «Это здорово». В итоге Киреев занял второе место на конкурсе. С некоторыми товарищами по «Фабрике» Саша поддерживает приятельские отношения по сей день. Это Никита Малинин, Юлия Михальчик, Ирина Ортман.

Любящий папа.

Певец не раз признавался в СМИ, что очень любит свою семью и стремится проводить побольше времени с детьми. «Особенно мне хотелось быть рядом с детьми, пока они были совсем малышами. Сегодня сыну уже 11, дочке пять, и я, как и все, наверное, стараюсь балансировать между тем, чтобы сделать что-то интересное в бизнесе, творчестве и успеть уделить внимание и время семье. Это вечный поиск», — говорит артист.

Экстраверт на 100 процентов.

Александр — очень коммуникабельный человек. В беседе с «Вечеркой» музыкант отметил: «Мои близкие — жена, дети, родные, друзья, приятели. С ними я вполне обычный человек, которому важны приятное и интересное общение, поддержка и опора»