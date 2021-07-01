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«Солдаты пели для меня маршируя»: Актриса Ирина Линдт вспоминает о жизни в военном городке

Андрей Объедков

Развлечения
«Солдаты пели для меня маршируя»: Актриса Ирина Линдт вспоминает о жизни в военном городке
Кадр из сериала «Курортная полиция» / 2014, НТВ

Актриса театра и кино Ирина Линдт, сыгравшая роль начальника курортной полиции в одноименном фильме, рассказала, с кого брала пример, готовясь к роли, и как на ее выбор профессии повлияло детство, проведенное среди музыкантов военного оркестра.

Ирина, вы родились в семье военного музыканта, повлияло ли это как-то на то, что и вы выбрали профессию, связанную с творчеством?

— Отец прививал нам с сестрой любовь к музыке. И первое воспоминание из детства относится годам к четырем-пяти, когда папа принес домой пластинку с сороковой симфонией Моцарта и поставил слушать на проигрыватель виниловых пластинок. До этого я слушала на проигрывателе детские сказки, что было делом привычным и обыденным. А тут вдруг услышала настоящую взрослую музыку, и это было для меня чем-то очень серьезным. Позже отец брал с собой на работу, я присутствовала на репетициях оркестра и наблюдала за работой музыкантов. Так что духовой оркестр с детства для меня был чем-то привычным.

По месту службы отца мы жили в Германии. Я пела в ансамбле, с которым мы часто гастролировали по местным гарнизонам. Поэтому когда я шла по улице, меня узнавали марширующие солдатики. Лейтенант отдавал команду «Равнение налево или направо», в зависимости по какой стороне я шла, и они запевали в мою честь песни, которые специально для этого переделывались и сочинялись. Например была такая: «Ах, эта девушка с гитарой»...

Вы занимались в детстве и спортом, достигли определенных успехов, почему выбрали сцену?

—С выбором профессии не могла определиться до 10–11-го класса. Мне дава-лись легко практически все предметы, нравилась физика. Увлекалась спортом: занималась плаванием, фехтованием, шашками. Даже выступила на городских соревнованиях и заняла третье призовое место. Мне присвоили второй разряд, но серьезно продолжать заниматься спортом не стала. После окончания школы вернулась в Алма-Ату, где поступила на факультет журналистики. И в этот период у меня созрело решение стать актрисой, поэтому после первого курса я поехала в Москву.

«Солдаты пели для меня маршируя»: Актриса Ирина Линдт вспоминает о жизни в военном городкеКадр из сериала «Курортная полиция» / 2014, НТВ

Вы сыграли начальника курортной полиции в фильме «Курортная полиция». Для создания образа вы общались со стражами порядка?

— Роль была интересная. По сюжету моей героине приходилось патрулировать пляжи и раскрывать преступления. При подготовке я наблюдала за работой ОМОНа. В эти моменты я понимала, насколько сложна их работа.

Интересно, что Валерий Золотухин тоже примерил погоны, сыграв в фильме «Хозяин тайги» участкового. Он рассказывал об этих съемках?

— О работе над фильмом Валерий рассказывал на творческих встречах и упоминал в книгах. Мне запомнилось, что к нему часто приходили местные жители, приносили продукты.

Вы руководите Детским театральным центром «Премьера», в котором занимается ваш сын Иван. Недавно он сыграл одну из главных ролей в спектакле «Истории одного городка». Планирует ли Иван стать профессиональным актером?

— Наш театральный центр в прошлом году выиграл президентский грант на постановку этого спектакля. Мы отыграли десять бесплатных спектаклей на сцене МХАТ имени Горького и в следующем сезоне планируем представлять постановку зрителям. Иван сыграл одну из главных ролей и планирует продолжить актерскую работу.

ДОСЬЕ

Ирина Линдт окончила школу с золотой медалью. Затем окончила с красным дипломом актерский факультет Высшего театрального училища им. Щукина (курс Юрия Шлыкова) и стала актрисой Московского театра на Таганке под руководством Ю. П. Любимова. Ныне — актриса МХАТа имени Горького.

«Солдаты пели для меня маршируя»: Актриса Ирина Линдт вспоминает о жизни в военном городкеФото: Кадр из сериала «Курортная полиция» / 2014, НТВ

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

Летом немало поводов поздравить представителей различных подразделений и спецслужб, которые обеспечивают безопасность в городе.

14 июня отмечался День работника миграционной службы. Благодаря работникам этой службы в нашем многонациональном и гостеприимном мегаполисе обеспечивается соблюдение миграционного законодательства.

1 июля — День сотрудника отдела налоговых преступлений. Именно в этом подразделении расследуют случаи, когда кто-то не собирается «заплатить налоги и спать спокойно» либо занижает отчисления. Они-то и выводят таких нарушителей на чистую воду, чтобы государственная казна не осталась без предусмотренных законом поступлений.

19 июля — День юридической службы МВД России. Работники этой службы тоже занимаются важным делом. Например, повышают юридическую грамотность в рядах полицейских и проверяют их уровень знания законов.

2 сентября — День патрульно-постовой службы. А осенние праздники начнутся с Дня работников ППС, которые, обеспечивая порядок, патрулируют городские улицы.

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