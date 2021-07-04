Современное искусство и наука объединились

Художница Софья Скидан показывает свою работу в Дарвиновском музее / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

4 июля в Государственном Дарвиновском музее открылась выставка современных художников — «Музей искусственной истории». Корреспондент «Вечерней Москвы» посетила закрытый показ экспозиции.

Прежде чем показать свои работы широкой публике, молодые художники организовали закрытый вернисаж. Поддержать авторов пришли их преподаватели, друзья и близкие. В начале мероприятия посетители увидели видеоролик, где авторы показали, как шла работа над экспонатами. Его транслировали прямо под потолком музея. Затем кураторы выставки провели посетителям экскурсию по залам.

Необычные работы 12 молодых художников гармонично вписались в постоянную экспозицию «Макроэволюция». Современные арт-объекты, картины, фотографии выделяются на фоне чучел животных и научных плакатов. Интеграция современного искусства в науку — основа концепции выставки.

— По нашему замыслу действие выставки происходит в недалеком будущем. Нейросеть «Зигота», призванная собирать и обрабатывать данные по биоинженерии и генетике, по ошибке отнесла современные арт-объекты к живым существам и создала собственную выставку «Музей искусственной истории», — рассказала куратор экспозиции Эльвира Саитгареева. — Около каждого экспоната можно заметить две этикетки — с пометками научных сотрудников учреждения и отчет, якобы сформированный нейросетью.

Первая работа, которая встречается на пути посетителей, представляет собой яркое неровное полотно из разных материалов, напоминающих шкуру животного. Это фантазия современной художницы Софьи Скидан о том, как будут выглядеть живые организмы будущего.

— Я специально взяла материалы, отсылающие к техногенной культуре, например пластик, силикон. Это тот след, который человек оставит после себя через десятки лет. Но в то же время здесь есть органические элементы — дерево, растения. Все это рано или поздно синтезируется в единую экосистему. Возможно, именно такими станут шкуры животных в будущем, — рассказала художница.

Все задумки авторов поддержали сотрудники Дарвиновского музея.

— Научные сотрудники учреждения и современные художники смогли найти общий язык, хоть и не сразу. Наши специалисты подсказывали авторам, всячески помогали начинающим творцам, — отметила заведующая выставочным отделом Дарвиновского музея Яна Шклярская.

СПРАВКИ

Осенью 2019 года музей «Гараж» и ВШЭ запустили двухлетнюю очную программу «Практики кураторства в современном искусстве». Ее участники нарабатывают практические навыки для работы с кураторами и арт-менеджерами. Выставка стала выпускным проектом учеников.