Сабантуй встречали дома

Артисты ансамбля «Ильдан» Сергей Щербаков и Ильсина Талипова / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Представители региональной Татарской национально-культурной автономии Москвы встретили Сабантуй. На этот раз без пышных гуляний, но с соблюдением традиций праздника.

Совсем скоро, 16 июля, автономия татар Москвы отметит свой 23-й день рождения. Каждый год это объединение проводит около 150 мероприятий, которые помогают сохранять традиции и культуру татар. Большая часть из них проходит в Татарском культурном центре.

Здесь же земляков объединяют занятия в ансамбле татарского танца «Ильдан», вокально-хореографическом ансамбле «Хазина» и других коллективах. Но самым любимым праздником для горожан стал «Московский Сабантуй».

— В этом году мы готовились встретить его в музее-заповеднике «Коломенское»,— говорит председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов. — Однако эпидемическая ситуация не позволяет нам встретиться всем вместе. Но без праздника никто не остался, 3 июля прошла трансляция прошлогоднего эфира.

Потому на этот раз столичные татары остались дома, чтобы встретить Сабантуй по-семейному, поздравить друзей и близких на расстоянии с помощью средств связи.

Молодая семья Гилязовых живет в Москве четыре года.

— Для нас Сабантуй стал прекрасным поводом поздравить друзей и родных, — отмечает Равиля Гилязова.— Мы с удовольствием посмотрели трансляцию прошлогоднего праздника вместе с близкими, которые живут в Екатеринбурге, Нижнекамске, Тольятти. И я впервые приготовила татарские эчпочмаки и чак-чак. Бабушка, которая живет в Татарстане, меня похвалила. Благодаря просмотру записи эфира мы смогли объединиться всей семьей. И осознали, как важно хранить традиции своего народа.