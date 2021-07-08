Поле для творчества: масштабный фестиваль славянского искусства пройдет онлайн

Артистка Московского академического театра танца «Гжель» Светлана Баутина на фестивале «Русское поле —2020» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

7 августа в десятый раз состоится самый крупный в России фестиваль славянского искусства «Русское поле». В этом году участниками фестиваля станут более 1700 артистов и коллективов из разных регионов России и других стран.

Фестиваль будет посвящен 800-летию Александра Невского и пройдет, как и в прошлом году, в формате онлайн.

— На этот раз мы получили 4000 заявок и отобрали 1735 участников, — рассказывает председатель оргкомитета фестиваля Маргарита Железнова.

Соревноваться артисты будут в восьми номинациях. Среди них, например, хоры, инструментальные ансамбли, хореографические коллективы и сказочные персонажи. Последние будут подключаться к трансляции прямо из своих сказочных резиденций. В каждой номинации жюри определит по три победителя, которые и выступят 7 августа.

— Трансляции их выступлений будут организованы в соцсетях и на телеканалах. А ссылки на них мы дадим на нашем сайте — polerusskoe.ru, — отмечает Маргарита Железнова. — Так что присоединяйтесь — будет очень интересно! Выступят на фестивале и звезды.

Помимо творчества, зрителей ждет кулинарный поединок поваров «Российская каша — мать наша».

А пока гости из регионов готовят свои незабываемые номера. Как рассказала Маргарита, фестиваль играет в их творческой жизни важную роль. Практически в каждом городе России есть интересные коллективы, способные собирать залы. Но не все они могут полноценно гастролировать. Фестиваль «Русское поле» для них — это возможность показать себя публике, настоящий «выход в свет». И Москва дает для этих людей площадку! Поэтому популярность «Русского поля» растет несмотря ни на что.