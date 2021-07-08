Богаты талантами и душой: как живут абхазы в Москве

Участник фестиваля абхазской культуры в Москве «Апсны» / Фото: Abkhazmoscow.ru

23 июля Абхазия отметит День государственного флага — официального символа республики. Праздновать его будут и свыше 3500 абхазов, проживающих в Москве.

— День государственного флага для нас — большой праздник, — говорит исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия. — И где бы ни находились, мы чтим символы родины.

Сегодня в столице России проживают более 3500 абхазов, среди членов диаспоры есть юристы, художники, писатели, продавцы, служащие и рабочие, врачи. Есть и знаменитости. Например, народная артистка России и Республики Абхазия, всемирно известная оперная певица Хибла Герзмава, заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии, солистка «Геликоноперы» Алиса Гицба, композитор, певец, актер, участник группы «Непара» Александр Шоуа, кавээнщик и актер Тимур Тания, борец Денис Царгуш, футболист Ахрик Цвейба и другие.

— Формирование Московской абхазской диаспоры уходит своими корнями в 1958 год, главную роль в образовании объединения сыграл известный общественный деятель, юрист, президент Всемирного абхазо-абазинского конгресса Тарас Шамба, — рассказывает Даур Барганжия. — Мы чтим традиции нашего народа, храним национальные культуру, обычаи, язык. Кстати, выучить абхазский в Москве можно на специальных курсах при посольстве Республики Абхазия в России, уроки также проходят в сети языковых школ.

И среди желающих его освоить находятся не только выходцы из Абхазии.

— Мы с семьей всегда проводим отпуск в Абхазии, — рассказывает москвичка Оксана Кеуш. — Мне нравится в этой республике все. Народ там невероятно гостеприимный и добрый. Поэтому хочу научиться говорить на абхазском языке. До пандемии столичная диаспора абхазов ежегодно проводила десятки мероприятий — фестивалей, концертов, встреч.

— Встречи земляков всегда проходили в радостной, дружеской атмосфере. Но сейчас из-за сложной эпидемической ситуации все мероприятия проводятся в онлайн-формате, — рассказывает Даур Барганджия. — Даже самый известный фестиваль абхазской культуры «Апсны» (в переводе на русский — «страна души», так абхазы называют родину) в прошлом году состоялся в режиме онлайн-трансляции, которую смогли посмотреть тысячи поклонников абхазской культуры.

А помимо площадок мероприятий, местом встречи земляков становятся рестораны абхазской кухни. Ведь национальные блюда — это тоже одна из составляющих богатой палитры абхазских традиций, которые выходцы из этого кавказского региона не забывают и в Москве.