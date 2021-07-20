Праздник, который подкрадывается незаметно, чтобы задержаться надолго

Театр Моссовета / Фото: Анна Быкова

В Театре имени Моссовета на сцене «Под крышей» премьера — спектакль «День рождения» в постановке Александра Кудина по ранней пьесе нобелевского лауреата Гарольда Пинтера.

Однажды, не то чтобы так уж давно, «женщина лет шестидесяти» Мег (Лариса Наумкина) готовила хлопья на завтрак мужу Пити (Виктор Гордеев), вернувшемуся с прогулки со свежей газетой. Их постоялец, мужчина лет тридцати пяти, Стэнли (Александр Емельянов) еще не проснулся.

Двое новых, схожего возраста с вышеупомянутыми людьми, Гольдберг (Андрей Межулис) и Макканн (Владимир Прошкин), еще не заселились. А 20-летняя Лулу (Дарья Таран) не заглянула на огонек. Это было еще впереди...

Дело в том, что британец Гарольд Пинтер был актером, режиссером, драматургом и писал в стиле, которому потом дадут определение «пинтеризм». Все события, что он описывает, максимально достоверны и реалистичны. При этом их переплетения и связи настолько уму невообразимы, что абсолютно абсурдны. Кстати, комедию «День рождения» специалисты относят к серии «комедий угроз».

История, которая начинается как семейная драма про небогатую пару в возрасте и то ли их сына, то ли тайного возлюбленного жены, превращается в остросюжетный детектив, когда на пороге дома появляется пара незнакомцев. Затем на нее набрасывается флер пикантной мелодрамы. Чем дальше, тем больше в ней появляется магического реализма и философского шлейфа, который тянется за спектаклем даже после финала.

С первой до последней минуты у зрителя копятся вопросы. Как можно забыть про свой день рождения? Кто эти люди? Что они задумали? А чего хочет женщина? Почему закрывает глаза на происходящее ее муж? Они концентрируются и связываются в плотный клубок. В итоге не получая ответов, но формируя развязку, которая подводит историю к некой точке.

Пространство небольшой сцены «Под крышей» позволяет разместить зрителей максимально близко к сцене, не вознося артистов на отдельный пьедестал. Они играют на том же полу, которого касаются ноги зрителей с первого ряда, на расстоянии вытянутой руки. За счет этого возникает иллюзия, словно ты тоже один из тех, кто приглашен на вечеринку по поводу спонтанного праздника. Игра же с приглушенным освещением, которое периодически сводится лишь до точечного света фонарика, создает интимную атмо сферу.

Ткань спектакля, кажется, сплетена из разных по текстуре и по цвету нитей. Из желтой нейлоновой — улыбчивой и немного суетливой, убеждающей себя в иллюзиях хозяйки Мег. Из серой шерстяной — спокойного и рассудительного, непритязательного мужа Пити. Из болотной льняной — загадочного и опытного господина Гольдберга. Из зеленой шелковой — юной и наивной, легкомысленной Лулу. Из красной кожаной бечевки — задиристого и исполнительного Макканна. Из белой хлопковой — молчаливого и опустошенного Стэнли. Выходит странно, но красиво.

В спектакле много контрастов. Вот зрителя призывают быть серьезным и пытаться разгадать смысл очередного поворота действия, но скоро его уже заставляют смеяться над неожиданными поступками персонажей или любоваться деталями: рвущейся бумагой, шарфом на глазах, блеском мисок.

В нем много слов. На спектакль стоит идти, будучи готовым к смысловым экспериментам, с настроем на разношерстное драмеди.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кудин, режиссер-постановщик:

— Героиня «Дня рождения» живет в придуманном мире, памятью и воображением, принимая желаемое за действительное. Ее любовь оживает в этих фантазиях, которые она безуспешно пытается воплотить в реальности. Наш спектакль — о безысходности любви женщины и ее одиночестве.