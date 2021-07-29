Очинено перо, заточен карандаш

Шарж «Кукрыниксов» на футболистов, 22 августа 1931 года / Фото: Из архивов «Вечерней Москвы»

Мы продолжаем рубрику, посвященную 100-летию «Вечерней Москвы». В номере от 8–15 июля мы вспоминали замечательного детского писателя Льва Кассиля, автора «Кондуита и Швамбрании», печатавшегося на страницах газеты. Сегодня мы рассказываем, как зарождалась школа советской карикатуры.

Жанр газетной карикатуры в молодой советской России был особенно востребован, в первую очередь из-за того, что уровень грамотности населения оставался еще весьма низок. Нужда же в доходчивой наглядной агитации была, наоборот, высока. Бурные 20-е годы давали богатую пищу для социальной и политической сатиры. «Вечерка» и сотрудничавшие с газетой художники фактически были «на острие атаки».

«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», скажет современный читатель, глядя на шаржи столетней давности. И тем не менее, наряду с давно забытыми эпизодическими персонажами европейской политики, на пожелтевших от времени полосах архивных номеров порой можно увидеть очень известных, хотя и, мягко говоря, неоднозначных, но могущественных людей прошлого.

В номере «Вечерней Москвы» от 4 августа 1924 года, то есть ровно 97 лет назад, была помещена интересная политическая карикатура.

На ней крупный коренастый мужчина в простой рабочей одежде сталкивал ногой в пропасть кучку дорого одетых, но мелких человечков. Правда, каждый из сбрасываемых был наделен своими уникальными отличительными чертами — у кого аксельбанты, у кого пенсне, или усики, или выдающаяся сабля. Картинка имела следующую подпись: «Так расправится пролетариат со всей буржуазией, генералами, меньшевиками — со всеми зачинщиками войн. Это сказали московские рабочие своей демонстрацией против войны 2 августа». Антивоенный митинг в Москве летом 1924 года был, естественно, приурочен к 10-й годовщине начала Первой мировой, или, как ее тогда чаще называли в СССР, империалистической войны. Память о ее ужасах была еще очень свежа. Потому, несмотря на всю агрессивную риторику, повторения глобального конфликта никто в СССР не желал. Страна еще не отдышалась от Гражданской бойни. Но зачинщики, или, как их позже назовет советский агитпроп, — поджигатели — будущих войн уже действительно были. Авторы данной карикатуры угадали с ними как нельзя лучше.

Ведь в первом ряду, в кучке сбрасываемых в пропасть поджигателей, находится не кто иной, как Адольф Гитлер. Какой неожиданный, запечатленный в карикатуре финт истории. Советский народ действительно отправит его в утиль, но в 1945 году — спустя 21 год после выхода того номера. Как же Гитлер попал на этот рисунок? Конечно, в 1924 году дать столь точный прогноз не мог никто. Но данная карикатура была глубокой переработкой агитационного плаката коммунистической партии Германии, который использовался ею в предвыборной кампании 1924 года.

И в оригинале плакат имел подпись «Долой мусор! Голосуйте за коммунистов!» И именно с этими словами грозный немецкий рабочий сбрасывал в небытие истории рейхспрезидента Фридриха Эберта из партии СДПГ, министра иностранных дел Густава Штреземана (из DVP), начальника генерального штаба Ганса фон Зекта, председателя пангерманской ассоциации Генриха Класса и… молодого радикального политика правого толка, председателя НСДАП Адольфа Гитлера. Это была вторая по счету карикатура в новой — на тот момент — столичной газете «Вечерняя Москва».

«Окно сатиры Изогиза № 5» от 15 августа 1931 года / Фото: Из архива «Вечерней Москвы»

А первой карикатурой в ней был шарж, и тоже на политическую тему. И опять же напрямую связанную с Германией. 30 мая 1924 года «Вечерка» напечатала сатирическое изображение начальника берлинской полиции Бернарда Вайса. Карикатура сопровождалась фразой «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить». И о каком же деле шла речь? В мае 1924 года любой москвич понял бы, что под делом понимается налет немецкой полиции на советское торгпредство в Берлине. 3 мая 1924 года отряд германских «правоохранителей» ворвался в помещения советского торгового представительства. Под предлогом поиска якобы скрывавшегося там немецкого коммуниста был произведен незаконный обыск помещения, располагавшего дипломатическим иммунитетом. А руководил налетом начальник полиции Берлина Бернард Вайс.

Международная повестка вообще была очень широко представлена на страницах молодой «ВМ». Однако иногда она причудливо переплеталась с внутренней политической картинкой СССР. 19 сентября 1924 года газета напечатала карикатуру авторства Франца Иосифовича Весели. Сатира была посвящена одному из видных лидеров партии эсеров, руководителю ее боевой организации — Борису Савенкову. После нелегального возвращения в Россию он был арестован и приговорен к расстрелу. Однако высшую меру наказания заменили на 10 лет тюремного заключения. Тогда один из его однопартийцев, эсер Акимов обратился к советскому правительству с предложением отсидеть срок Савенкова вместо него. Красноармеец на карикатуре остроумно отвечал эсеру: «Вместо Савенкова нельзя — а вместе с ним можно!». Судьба автора работы трагична — в 1938 году в ходе репрессий он будет расстрелян.

Карикатуры «Вечерки» с годами стали чем-то похожи на летописи. По ним можно изучать малоизвестные факты из жизни исторических деятелей давно ушедшей эпохи. 4 сентября 1924 года в номере нашей газеты появилась карикатура, изображавшая ни много ни мало целого батьку Махно. Нестор Иванович, в те годы оказавшийся в вынужденной эмиграции, будучи в Данциге, запросил у европейских коммерсантов материальной помощи.

Финансирования он потребовал как видный борец с большевизмом. Рисунок в «Вечерке», на котором стереотипный толстосум со всем возможным скепсисом взирает на бывшего лидера анархистов, сопровождала подпись: «Классовая солидарность буржуев всех наций». Автором этой работы был один из основателей отечественной школы карикатуристов Михаил Черемных. За несколько лет до этого именно он создал самое первое «Окно РОСТА».

Его рисунок положил начало главному агитационному проекту советских художников времен Гражданской войны. Через «Окна РОСТА» они высмеивали классовых врагов пролетариата, обличали отечественную и мировую «контру» и иных оппонентов большевизма. В 1941 году Михаилу Черемных будет суждено возродить проект «Окон РОСТА» на новом уровне. Во время Великой Отечественной войны он будет работать в «Окнах ТАСС», которые станут одним из мощнейших инструментов антигитлеровской пропаганды.

Хоть политическая повестка и стояла во главе угла, для карикатуристов-графиков существовали и иные темы.

Москва. Слева направо: художники Николай Соколов, Михаил Куприянов и Порфирий Крылов (Курыниксы) в своей мастерской / Фото: Александр Коньков / ITAR-TASS

Например, ныне широко известный коллектив «Кукрыниксы», а тогда сообщество молодых авторов-экспериментаторов, стал одним из родоначальников уникального жанра — «положительная сатира». Феномен нового направления состоял в том, чтобы не столько высмеять объект шаржа, сколько дружески подмигнуть ему. В номере «Вечерней Москвы» от 22 августа 1931 года были опубликованы четыре портрета футболистов авторства «Кукрыниксов»: капитан сборной СССР Бутусов и футболисты Ребин и Селин. Был там и портрет капитана турецкой футбольной сборной. Никакой критики или ядовитого высмеивания в рисунках не было, зато художники не обошли спортсменов вниманием.

Карикатуристам приходилось брать на себя и педагогические и просветительские задачи. 15 августа 1931 года на третьей полосе «Вечерней Москвы» появилась статья под заголовком «Плакат-газета — боевой организатор масс». Приведем несколько цитат из нее: «Плакат-газета стала необходима в эпоху реконструкции народного хозяйства, революции культуры и быта, создавалась в тот момент, когда на других родственных ей участках идет упорная борьба». Статья была проиллюстрирована рисунком «Окно сатиры ИЗОГИЗА № 5».

В рамках начавшейся индустриализации и первых пятилеток, на фоне все еще низкой грамотности населения, такого рода графические проекты и плакаты имели огромное значение — не только как политическая агитация и расстановка акцентов в постоянно меняющейся повестке, но и с исключительно практической точки зрения. С помощью таких карикатур в краткой, доступной и дружелюбной форме до людей доносили как последние решения правительства, так и информацию сугубо практического свойства, например, касающуюся техники безопасности на производстве.

Точно так же, как сегодня свежий интернет-мем блуждает по рабочим группам мессенджеров и главным страницам юмористических сайтов, в 1920-х годах люди видели «мемы» художников «Кукрыниксов», Михаила Черемных и многих других талантливых плакатистов и графиков — на стенах дома культуры, рабочего цеха, уличного информационного стенда или на полосах вечерней газеты. За неимением смартфона отправить их другу было нельзя, но зато показать ему «Вечерку» было вполне по силам. Тем и жили. И смеялись.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Федоров, художник-портретист:

— Карикатура или сатирические рисунки были востребованы всегда. Скажем, в исконном русском народном искусстве — это называлось лубок. Если же говорить о карикатуре в более привычном для нас виде, то есть о рисунках в графике, то, несомненно, классиками этого жанра, еще с 1920-х годов — стал творческий коллектив трех учившихся во ВХУТЕМАСе художников. Это Порфирий Крылов, Николай Соколов и Михаил Куприянов. Они и образовали знаменитый творческий коллектив «Кукрыниксы».

Смелые формы, цветовые сочетания и выразительный рисунок отличают лучшие произведения того времени. В СССР карикатура играла серьезную роль — она была призвана бороться не только с внешними врагами, но и с так называемыми пережитками прошлого. Интересно, что крупноформатные плакаты того времени создавались вручную, нанесением клеевых красок на бумагу через трафарет. Мне лично этот жанр всегда был любопытен еще и тем, что мой прадед, художник Александр Осипов, работал в одно время и в одном творческом цеху с Михаилом Черемных.