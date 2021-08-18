«Босс-молокосос-2», «Вуду» и «Перезагрузка»: какие фильмы выйдут в прокат 19 августа

Фото: Босс-молокосос-2, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 19 августа большой экран представит зрителям боевик «Отряд самоубийц: Миссия навылет», анимационный фильм «Босс-молокосос-2», криминальную ретродраму «Ненависть», триллер «Кодекс киллера», фильмы ужасов «Вуду» и «Проклятие пиковой дамы», комедию «Все о сексе» и документальную ленту «Перезагрузка».

Открывает обзор анимационная лента «Босс-молокосос-2», выхода которой после первой части юные зрители ожидали четыре года. Режиссером мультфильма стал Том МакГрат. Под его началом был снят и первый фильм.

Продолжение мультфильма расскажет о повзрослевших братьях Тиме и Теде — главных героях первой части. Они давно отдалились друг от друга: Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавелся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. Семилетняя Табита — умна и очень усердна. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе. А малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp.

Узнав, что злой гений, доктор Эрвин Армстронг, выращивает целую армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему и разоблачить корпорацию.

Криминальная ретродрама режиссера Матье Кассовица «Ненависть», увидевшая свет более двадцати лет назад, к сожалению, оказалась пророческой. Хотя тогда, в 95-м году прошлого века она настолько шокировала представителей правоохранительных органов своей «невозможностью», что на премьере на Каннском кинофестивале французские полицейские повернулись спиной к съемочной группе.

Черно-белая лента как хроника одного дня показывает зрителю невиданную доселе жизнь нищих районов Парижа. С первых кадров «загнивающий Запад» представлен во всей красе. И это — далеко не яркая, пестрящая блеском пайеток и бриллиантов картинка. Режиссер выхватывает ту жизнь, которую не принято даже обсуждать в приличном обществе.

Зритель видит столицу Франции, охваченную беспорядками. Из-за жестких действий полиции арабский подросток Абдель оказывается в больнице. «Четвертая власть» новость о беспределе подала со смаком, спровоцировав таким образом волнения нищих пригородов. Друг пострадавшего Винс находит на улице полицейский револьвер и вместе с товарищами Юбером и Саидом отправляется мстить. Друзья проводят один долгий день между Парижем и окрестностями, рэпом и боксом, мелким хулиганством и произволом властей. В истории «общества, которое падает вниз», ненависть неизменно порождает ненависть.

Продолжит криминальную линию триллер Мартина Кэмпбелла «Кодекс киллера». Слоган фильма — «Месть ей к лицу» — в нескольких словах абсолютно точно передает его основную идею.

Главная героиня с детства знает, как убивать, и со временем именно это становится ее ремеслом. В своем деле Анна — профессионал, так как обучалась у лучшего из наемников. После смерти наставника ассасины выходят на тропу войны, но и девушка, обученная различным видам единоборства, готова принять вызов. В ее арсенале не только оружие и ножи, но еще и искусство соблазнения. Теперь героине придется стать оружием мщения, а также узнать правду о своем истинном происхождении.

Режиссер Эмбер Роуз Сили также представит в российском прокате фильм в жанре криминальной драмы — «Охотник за разумом. Схватка», где в главных ролях снялись Элайджа Вуд, Люк Кирби, Роберт Патрик, Алекса Палладино и Кристиан Клименсон.

Аналитик ФБР Билл Хагмайер в рамках нового исследования поведения серийных убийц проводит ряд интервью с Тедом Банди, который убил более 20 женщин. Харизматичная натура преступника начинает искажать восприятие агента, с каждой встречей ему всю сложнее оставаться объективным и не поддаваться очарованию Банди.

Фильмов ужасов в национальном прокате традиционно много. Британский режиссер Хенк Преториус в ленте «Вуду» расскажет зрителю, как «древний культ забирает новые души». Иззи, вернувшись из командировки, находит свой дом совершенно неузнаваемым, будто в нем поселилось какое-то жуткое зло. Обратившись за помощью, она узнает, что на ее дочерей наложено проклятье. Чтобы его снять, нужно провести новый обряд.

Канадская версия российского ужастика прошлого десятилетия «Проклятие пиковой дамы» режиссера Патрика Уайта весьма отдаленно напомнит пушкинский оригинал. Разве что только призывом к потустороннему и неимоверным объемом типичных желаний (люди все-таки не меняются). На этот раз, видимо, ради развлечения правдивость старинной русской легенды о пиковой даме решили испытать 13-летняя Анна, бебиситтерша и ее приятели. Зеркало, свеча и любопытство до хорошего не доводят. Когда злобная потревоженная сущность начинает сильно портить ребятам жизнь, они обращаются за помощью к русскому эмигранту, написавшему книгу о пиковой даме.

Единственную комедийную ленту — «Все о сексе» — в российский прокат делегировала режиссер Дакота Шэйн Горман. Зрителю предстоит увидеть непростые жизненные перипетии трех беспечных подруг: Морган, Кейси и Сэйдж. Кейси борется с депрессией, Сэйдж мечтает о карьере иллюстратора, а пока работает в кофейне. У Морган — перспективная работа в издательстве, но из-за нехватки денег она не прочь оказывать секс-услуги.

Регулярные встречи за коктейлями и пиццей, откровенные шутки, разговоры о мужчинах, карьере и обо всем на свете помогают девушкам справляться с любыми проблемами.

Документальная французская лента Тьерри Донар «Перезагрузка» выйдет на большой экран на день раньше — 18 августа. Фильм отправит зрителей в путешествие от Северного полярного круга до белых песчаных пляжей Французской Полинезии, чтобы заново открыть этот мир — глазами молодых людей, которые решили придать исключительный смысл своей жизни. Харизматичных и вдохновляющих героев объединяет общая жизненная философия: занятия активными видами спорта на открытом воздухе в тесной связи с природой.