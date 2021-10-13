Популярный цирковой мюзикл «Изумрудный город» пройдет в «Вегас Сити Холле» 30 и 31 октября, а также 4, 5, 6 и 7 ноября 2021 года

Фото: АО «КРОКУС»

Элли и ее друзья ждут в гости каждого, кто хочет стать добрым, смелым и сообразительным.

Семейное представление «Изумрудный город» уже увидели более 50 000 зрителей. Знаменитые цирковые и театральные артисты вновь расскажут увлекательную историю о невероятных приключениях Элли, Страшилы, Льва и Дровосека.

Цирковой мюзикл «Изумрудный город» погрузит зрителей в настоящую сказку, очарованы будут не только дети, но и родители! Роли героев спектакля играют артисты цирковых жанров мирового уровня, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра. В роли Элли ― Анастасия Дятлова, юная участница конкурсов «Голос. Дети» и «Синяя птица». В представлении гармонично сочетаются зрелищные цирковые номера, театр и живой вокал. Их дополняют эксклюзивные костюмы, декорации и видеопроекции, а также оригинальная музыка.

Дети до четырех лет могут пройти по одному билету со взрослым и сидеть у него на коленях.