«Герда», «Семейка Аддамс» и «Эйфель»: какие фильмы выйдут в прокат 14 октября

Фото: «Герда», 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 14 октября большой экран представит зрителям ленту национального производства «Герда», мультфильмы «Семейка Аддамс: Горящий тур», «Криптополис» и «ФиксиКИНО. Осенний марафон», драмы «Королевская игра», «Исчезнувший», «Человек божий», «Эйфель» и «Не время любить», фильмы ужасов «Демоник» и «Деревня проклятых» и музыкальный концерт «Linkin Park: Дорога к революции».

Открывают обзор отголоски 32-го «Кинотавра», которые третью неделю подряд с разной степенью успеха штурмуют большие экраны нашей необъятной родины. На этот раз зрителю предстоит увидеть драму «Герда», которую представляет режиссер, в недавнем прошлом актриса Наталья Кудряшова. На главную роль она смело пригласила Анастасию Красовскую, для которой этот «Кинотавр» стал дебютом.

Зрителю предстоит увидеть историю провинциальной девушки. Днем героиня Лера изучает человечество и его потребности с помощью соцопросов, которые являются учебной практикой в институте, ночью танцует в клубе под сценическим именем Герда, чтобы заработать деньги и прокормить себя и маму.

Люди, которых она встречает, так же несчастны, как и ее семья. Ее отец недавно ушел к другой женщине, но постоянно приходит обратно, не в силах осознать собственный выбор. Он делает невыносимой жизнь близких людей. Мать болезненно переживает разрыв и постоянно спит, игнорируя реальность.

Лера не знает, как жить дальше, куда и зачем идти, а главное, как сделать жизнь лучше. Взрослый неизменный несчастный мир, который она наблюдает день и ночь, кажется безнадежным.

Юных зрителей большой экран порадует двумя премьерами. Первая из них — «Семейка Аддамс: Горящий тур». В доме Аддамсов поселились два подростка, ставшие для его обитателей настоящим исчадием ада. Сбежать от них можно только в отпуск. Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво. Если, конечно, останутся выжившие, потому что куклы вуду, взрывы и другие невинные подростковые шалости прилагаются.

Любимых героев из мультфильмов «Фиксики», «Смешарики», «Бодо Бородо» закружат приключения в новой серии «ФиксиКИНО. Осенний марафон». В этом выпуске Нолик займется скалолазанием, Бодо Бородо вновь отправится в путешествие по песчаной пустыне, а Ежика настигнет вдохновение сочинять сказки для своих друзей. Также юных зрителей ждет премьера анимационного шоу «ДиноСИТИ», в котором маленькому динозаврику Рики предстоит отправить письмо в космос.

Фантастическая анимационная лента «Криптополис» адресована взрослой аудитории. Мультфильм уже увидели на форумах в Берлине и «Сандэнс», а также 43-м Московском международном кинофестивале.

Зрители окажутся в мире, в котором люди уживаются с фантастическими существами. В детстве Лорен мучили ночные кошмары, пока однажды не явился таинственный баку, который освободил ее от наваждений. Спустя годы Лорен становится профессиональной охотницей за криптидами. Она решает посвятить свою жизнь спасению таинственных существ, укрывая их в секретном заповеднике. Однажды на его территорию проникает пара влюбленных, что приводит к сокрушительным последствиям.

Вполне оправданно ближайшему четвергу можно присвоить звание «драматический». Сразу пять фильмов в соответствующем жанре ждут российских зрителей в кинотеатрах.

Фильм режиссера Филиппа Штельцля «Королевская игра» — это история противостояния человека и системы, в которой зрелищно и органично сочетаются элементы исторической драмы, детектива и психологического триллера. Картина является амбициозной экранизацией «Шахматной новеллы» — последнего и самого загадочного произведения австрийского писателя Стефана Цвейга. В Германии лента получила семь номинаций на премию Немецкой киноакадемии.

Действие фильма разворачивается в конце 1930-х годов в Австрии, которую со дня на день должны оккупировать нацисты. Главный герой — юрист Йозеф Барток. Вместе с женой он пытается бежать из страны, но не успевает: его арестовывает новый руководитель венского отделения гестапо Франц-Йозеф Бем. Он хочет выведать у Бартока конфиденциальную информацию о его клиентах, среди которых немало представителей аристократии. Юрист отказывается ее выдавать. В наказание его помещают в одиночное заключение в роскошный номер отеля «Метрополь», где герой, теряя счет дням, начинает медленно сходить с ума. Спасает его только случайно украденная книга о шахматах.

«Шахматную новеллу» Цвейга режиссер впервые прочитал в подростковом возрасте, и уже тогда она произвела на него огромное впечатление. При этом «Королевская игра» — не буквальная экранизация. Она преподнесет немало сюрпризов даже для тех, кто хорошо знаком с литературным первоисточником.

Сценарий меняет структуру новеллы, чтобы сделать историю еще более увлекательной. Сюжет развивается сразу в двух временных пластах. В одном из них зрители наблюдают за напряженной дуэлью Бартока и его мучителя Бема, а в другом уже вырвавшийся из плена Барток становится пассажиром трансатлантического лайнера, плывущего в Америку, и сражается с чемпионом мира по шахматам.

Криминальная драма «Исчезнувший» режиссера Кристиана Кариона заставит зрителя заглянуть в душу обезумевшего от горя родителя, у которого украли ребенка. Похищение случилось, когда герой был в очередной командировке, а его семилетний сын — в детском лагере. Версий у следствия много, но зацепок нет совсем. Когда детектива, который связывает исчезновение ребенка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец сам пускается на поиски.

Две биографические драмы — «Человек божий» и «Эйфель» — поведают вполне реальные истории.

Греческая лента «Человек божий» рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых православных святых. Это божий человек, который до конца оставался верным своим принципам, вдохновляя людей вокруг. В роли главного героя снялся грек Арис Серветалис, роль его ученика досталась Александру Петрову, а Микки Рурку — человека, которого святой излечил.

И, конечно, только во Франции могла родиться биографическая драма «Эйфель», которая перенесет зрителя в Париж конца XIX века.

Талантливый инженер Гюстав Эйфель мечтает строить метро — подземную железную дорогу будущего. Однако встреча с таинственной женщиной из его прошлого буквально переворачивает мир Эйфеля. Их головокружительный роман вдохновляет его на создание немыслимого архитектурного шедевра — гигантской ажурной башни, ставшей в итоге символом Парижа, романтики и любви.

Драматический блок завершает поистине «звездная» картина. Венгерская лента «Не время любить» режиссера Барнабаша Тота в 2019 году под названием «Оставшиеся» стала номинантом в категории «Лучший фильм на иностранном языке» премии «Оскар».

Фильм расскажет послевоенную историю союза взрослого мужчины и девушки-подростка. 42-летний Альдо живет уединенной жизнью в Будапеште. Родители 16-летней Клары погибли в концентрационном лагере, и ее воспитывает тетя, которая совсем не понимает взрослеющего подростка. Клара встречает Альдо, и вскоре эти двое непохожих людей находят друг в друге душевное тепло, которое, казалось, война выжгла навечно. Нежные отношения пугают и самих героев, и общество вокруг.

Традиционно в российский прокат врываются фильмы ужасов. Один из них — «Демоник» — был тайно снят в Канаде во время ковидной пандемии.

Главная героиня Карли не общается со своей матерью уже долгое время. Она не может простить ей жестокого преступления. Однако теперь мать в коме, и ученые призывают Карли выйти с ней на связь с помощью технологии, способной создавать проекции сознания других людей. Девушке придется заглянуть в разум своей матери и отыскать истинную причину ее жестокости. И вновь «что-то пошло не так». Демоническая сущность, овладевшая разумом матери, теперь не прочь взять под контроль и дочь, что может привести к еще большим трагедиям.

Английский фильм ужасов «Деревня проклятых» — для истинных ценителей жанра. Главные герои Ребекка и Джейсон, не найдя себя в большом городе, решают открыть паб в британской глубинке. По стечению обстоятельств девушке в наследство именно здесь достается тетушкин дом.

Однако странности начались еще в дороге: молодым людям казалось, что они ездят кругами, и вскоре машина безнадежно заглохла. В самой деревне выясняется, что в дом самопроизвольно заселился какой-то старик, а старая знакомая тети настойчиво предлагает паре пожить у нее.

Завершает обзор музыкальный концерт «Linkin Park: Дорога к революции». Его запись состоялась 26 июля 2008 года в английском городе Милтон Кейнз. Являясь частью тура Project Revolution, концерт стал одним из крупнейших и лучших в летнем туре.

Концерт порадует истинных ценителей тяжелой музыки. Треки Given up,One step closer, No more sorrow, From the inside, Lying from you выдержаны в основном стиле группы — хеви-метал. А рядом — лирические рок-баллады The little things give you away, Leave out all the rest, Shadow of the day и Numb.

Тысячи киловатт звука, огромные толпы фанатов на крупнейшей концертной площадке Европы и восемнадцать бесспорных хитов одной из самых популярных рок-групп современности — это Road To Revolution.