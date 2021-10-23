«Полностью авторская работа»: Игорь Угольников — о своем фильме «Учености плоды»

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Военная драма «Учености плоды» Игоря Угольникова выходит в прокат. Это история ценителей литературы, сберегших Михайловское и Пушкина для человечества.

Игорь Угольников, актер, продюсер, сценарист, спустя почти двадцать лет после выхода своей дебютной режиссерской работы «Казус Белли» выпускает на экраны авторский фильм.

— Игорь Станиславович, чем для вас является фильм «Учености плоды»?

— Это полностью моя авторская работа. Я творчески участвовал в создании всех своих картин, где выступал продюсером, был их соавтором. Но всегда отдавал режиссерское кресло профессионалу, который должен был качественно выполнить свою работу. Здесь же я сам — соавтор сценария, продюсер, режиссер-постановщик, исполнитель одной из ролей. Для меня это — демонстрация зрителю того кино, которое бы я хотел и снимать как автор, и смотреть как зритель. Оно довольно длинное — идет дольше двух с половиной часов. Но сократить его до общепринятого полуторачасового формата у меня не получилось. Весь хронометраж был нужен, чтобы реализовать замысел.

— Все сцены так важны?

— Да. Я бы хотел, чтобы зритель посмотрел это кино от начала до конца. Чтобы он подключился эмоционально к героям, каждый из которых стоит перед очень сложным выбором — как поступить. Кроме того, в самом сценарии есть много зашифрованного. Я выделил в драматургии Александра Сергеевича Пушкина некие ключевые, в чем-то парадоксальные поступки его персонажей и вплел их в действия и решения, которые принимают мои герои. В картине «Учености плоды» есть много подводных течений и опорных точек, заложенных мною. И, пообщавшись с людьми, которые уже посмотрели фильм, я вижу, как они работают, как воздействуют на подсознание зрителей.

— Как возникла идея создать фильм о Михайловском в годы оккупации?

— Почти семь лет назад мы в Псковской области, в том числе в музее-заповеднике «Михайловское», снимали фильм «Женский батальонъ». Там мы узнали историю о том, как в годы войны немка фрау Шиллер (в фильме ее играет Настасья Кербенген. — «ВМ») приехала туда устанавливать свои порядки, но главным образом забрать у нас нашу ценность — самого Пушкина. Мы же пошли дальше и придумали нашего главного героя Сергея как некий собирательный образ. Его исполнил Сергей Витальевич Безруков.

С исполнительницей главной роли фрау Шиллер в фильме «Учености плоды» — актрисой Настасьей Кербенген / Кадр из фильма «Учености плоды», 2021

— Слышала, вы писали роль специально для него.

— Я очень давно дружу с Сергеем и считаю его величайшим российским актером. При этом он уже сыграл огромное количество разных ролей в отечественном кино. Мне хотелось найти для него что-то свежее, что ему самому будет интересно играть. Создавая этого героя, мы, мне кажется, очень подробно поработали. У образа есть реальный прототип — был там местный самоучка, который многое мог сделать руками, многое помнил, но был малограмотным. Думаю, зрителю будет интересно посмотреть на Безрукова в этой роли — таким его еще не видели.

— Расскажите про вашего персонажа — сотрудника музея Антипова. Он старается угодить захватчикам, чтобы сохранить музей Пушкина, — цель оправдывает средства?

— Цель, безусловно, оправдывает средства. Это противоречивый герой, который оказывается в ситуации, когда плохо поступить и так, и иначе. Он разрывается между долгом и честью и желанием сохранить музей Пушкина любыми путями, ведь тот для него — нечто святое. При этом, решаясь на определенные поступки, он становится предателем Родины, ведь помогает врагу. В этом и есть парадоксальность драматургии этого образа. Эту роль я не мог отдать никому, сыграл сам.

— Насколько сложно быть одновременно и режиссером, и актером, и продюсером?

— Постоянно находиться во всех ипостасях сразу трудно. Как режиссеру-постановщику мне было необходимо следить за процессом создания той или иной сцены. При этом как продюсеру мне надо было еще и считать деньги, управлять съемками. Плюс к тому — быть актером в кадре. И поправлять сценарий во многих местах как соавтору. Такого напряжения не пожелаешь никому! Но, может, оно и передастся через экран, и зритель что-то почувствует.

Актер, режиссер и продюсер Игорь Угольников в новом фильме «Учености плоды» в роли сотрудника музея Антипова / Кадр из фильма «Учености плоды», 2021

— Что помогало в процессе?

— Мне помогал сам Пушкин. В одной из ключевых сцен, где герои объясняются стихами из «Евгения Онегина», в момент, когда они взошли на Савкину горку, на самый верх, начался ливень. Этого я никак не мог ожидать — настолько здорово смотрелось. Дождь шел ровно столько, сколько было нужно для сцены. А затем очень вовремя взошла радуга. В этом я вижу некие подарки от природы и Александра Сергеевича. За это я был очень благодарен.

— Там много красоты...

— Россию надо показывать именно такой! Все снималось на местах событий. Эту красоту хотелось передать как можно лучше, поэтому некоторые части картины сняты на кинопленку — это тоже был наш большой эксперимент. Ведь Михайловское — любимые места Александра Сергеевича, которые до сих пор остаются заповедными.

— В фильме много цитируют Пушкина. Как вы считаете, возможно ли сейчас для поколения TikTok и YouTube так же учить стихи?

— Не знаю, возможно это или нет для современных молодых людей. Но мы с Сергеем Витальевичем можем читать Пушкина бесконечно. Для нас, как и для других, это важно. Но, как вы справедливо заметили, сейчас молодежь стихи не учит. Все превратилось в очень короткое восприятие сюжета, драматургии. Сократилось до уровня полуфразы и микроанекдота. А мы все-таки говорим о большой, огромной русской культуре, поэзии. Поэтому внутри картины так много цитат. Ну а как иначе, если это фильм о нашем самосознании.

— Переводы стихов звучат? Да, по сюжету один из персонажей-немцев — потомок Дантеса (актер Михаил Мелин. — «ВМ»). Он поет на немецком знаменитый романс на стихи Пушкина и музыку Фридриха Ницше. Что, оккупанты действительно преклонялись перед нашим поэтом?

— Конечно, нет! Вот фрау Шиллер преклонялась. А немцы этого не понимали. Фашисты вообще считали, что у русских не может быть гения, тем более с африканскими корнями, — мы же для них были «недочеловеки». А фрау Шиллер пыталась доказать им, да и нашим людям, что Пушкин — великий поэт, большая культура, которая принадлежит не только русским, но и всему миру, а значит, немцы как сверхнация должны распоряжаться его наследием и сохранять его.

Актер, режиссер и продюсер Игорь Угольников / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

— Зарубежный прокат планируется? Как вы считаете, оценят ли ленту, допустим, в Германии?

— Этот фильм глубоко русский, наш, личный. Тем не менее международный прокат планируется. Я думаю, что интеллектуальный, прежде всего европейский, зритель оценит наше кино. Думаю, как раз немецкие зрители смогут по достоинству оценить увиденное. У нас есть вариант, где немцы говорят на родном языке. Мы будем делать субтитры. Во всяком случае, я считаю, что так редко кто показывал немцев — не как тупых извергов, а как изощренных и неглупых врагов. Это, помнится, когда-то делала Татьяна Лиознова в «Семнадцати мгновениях весны».

— Как, по-вашему, менялось военное кино в советские годы, перестроечные, нулевые, сегодняшние?

— Существенно. Но я стремлюсь продолжать традиции глубокого советского кино, которое направлено на то, чтобы зритель сопереживал, а не просто ужасался, радовался, испытывал какие-то другие эмоции. И я буду продолжать заниматься военным кино. Мне давно интересна эта тематика. Конечно, в том числе потому, что обостренная ситуация сильнее раскрывает характеры. Но дело не только в этом.

У меня до сих пор есть ощущение, что я сам еще недовоевал, продолжаю сражаться внутри себя. В этом есть некая моя человеческая обязанность, и я не собираюсь бросать эту тему. Она сейчас шельмуется. Подвиг наших предков не оценивается по достоинству, где-то нивелируется. Отстоять память — вот битва, которую мы сейчас ведем, и нам надо защищаться, а значит, снимать достоверное кино о тех временах. Иначе пройдет совсем немного времени, и мы станем забывать об этом. Так же, как мы стараемся забыть, по понятным причинам, Гражданскую войну — потому что чудовищно, когда брат идет на брата... Но про Великую Отечественную войну нельзя забывать! Иначе это все повторится. Да и потом, люди сражались, погибали за нас. А мы что, должны это забыть? Нет.

— Кстати, лейтмотивом в фильме звучит вопрос — что дороже: человеческая жизнь или культурный артефакт. У вас есть ответ?

— Нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. Она — самое главное, важное и ценное, что может быть в мире. Безусловно!

— Тогда почему люди так легко готовы с ней расстаться, чтобы защитить что-то важное для них?

— Не легко, в том-то и дело. Они готовы пойти на это только ради чего-то невероятно значимого. Это очень трудный вопрос, и не дай нам бог стоять перед подобным выбором.

Кадр из фильма «Подольские курсанты», 2020

— Кино на военную тему, наверное, одно из самых серьезных произведений культуры. Мы живем в эпоху, когда популярны и востребованы ирония и стеб. Вы начинали с юмористического шоу на ТВ. Почему не продолжаете?

— Сейчас мне уже неинтересно никого веселить. Мне хочется, чтобы люди задумывались, сопереживали. Да и, если вспомнить те времена, когда я старался развлекать людей, мне все-таки казалось, что это делалось с возможностью не только заставить человека посмеяться, но и помочь ему о чем-то задуматься.

— Но сейчас это тоже нужно!

— Сейчас люди не задумываются, и юмор создается только ради того, чтобы их повеселить. А мне это уже неинтересно.

— Ваша текущая деятельность весьма успешна. Кино «Подольские курсанты», которое вы продюсировали, получило 16 наград на мировых фестивалях. Для вас это важно?

— Действительно, и за фильм «Брестская крепость», и за «Женский батальонъ», и за «Подольских курсантов» в нашей коллекции в общей сложности более ста международных и российских призов. Приятно осознавать, что фильмы, над которыми ты работал, оцениваются по достоинству. Но мы делаем их не для победы на фестивалях. А для того, чтобы зритель — российский ли, зарубежный ли — сопереживал событиям картины и героям. Чтобы люди не с холодным сердцем смотрели фильм. К счастью, так и происходит.

ДОСЬЕ

Игорь Угольников родился 15 декабря 1962 года в Москве. Окончил ГИТИС — режиссерский факультет, Мастерскую Фоменко и Ремеза. Вел программы на ТВ, в том числе «Оба-на!», «Добрый вечер». Играл в МХТ имени Чехова, в Театре сатиры. В его фильмографии более 30 ролей, включая «Ширлимырли», «Салют-7», «Глубже!» и другие. Продюсер фильмов «Девятаев», «Брестская крепость» и иных. Директор студии «Военфильм». Заслуженный артист РФ.