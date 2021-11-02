Эпоха советского сухого закона стала основой сериала

Фото: Пресс-служба Первого канала

В новом сезоне-2021/2022 Первый канал приготовил для зрителей разножанровые кинопремьеры. Запланированы и продолжения сериальных хитов, в том числе «Мажора».

Кроме многими ожидаемого «Вертинского» Авдотьи Смирновой и «Цыпленка жареного» канал делает ставку и на «Деревенскую драму». В этом многосерийном фильме снялись Алексей Филимонов, Виктория Исакова, Александра Ребенок, Марат Башаров, Дарья Урсуляк, Ирина Пегова, а работали над ним Юрий Мороз и студия «Русский проект».

Отправляемся в конец 1960-х. Кирилл (Алексей Филимонов) и Надежда (Александра Ребенок) растят двух сыновей. У них все хорошо, семья поддерживает развернувшееся в стране движение «Остаемся всем классом в родной деревне», в связи с указом в деревню приезжает новый парторг Вадим (Марат Башаров), и в его жену Валю (Виктория Исакова) Кирилл страстно влюбляется. Вадим отстаивает честь семьи, хотя Кирилл настроен решительно. Но тут случается драма — Вадим погибает на охоте, подозрения в убийстве падают на Кирилла, и он отправляется в тюрьму. А когда возвращается, у Валентины уже новый муж, да и поколение детей Вадима и Кирилла вовлечено в различного рода драматические события.

Зрителей ждет продолжение популярных сериалов про приключения Ивана Черкасова («Мосгаз» и другие), сиквел «Триггера», а также «Мажор-4» с Павлом Прилучным. Кроме того, скоро стартует продолжение народного хита и самого рейтингового сериала 2019 года — «Знахарь» с Даниилом Страховым в главной роли. Острую тему суррогатного материнства поднимет «Инкубатор» режиссера Кати Шагаловой (с такими звездами, как Ингеборга Дапкунайте и Станислав Бондаренко).

Ну а любители детективных историй оценят картину «Заключение» (в нем опять-таки появится Виктория Исакова) и «Территорию» с Петром Федоровым и Кириллом Пироговым, а также соцдраму «Чиновница». В ней в главной роли блистает Виктория Толстоганова, на себя, кстати, совершенно не похожая.

Однако самые главные ожидания, как кажется, связаны с проектом «Цыпленок жареный», над которым работала режиссер Елена Николаева. В сериале, который обозначен одновременно как детектив, мелодрама и боевик, речь идет о 1920-х годах, эпохе НЭПа. Вот это время! С одной стороны, веселящиеся нэпманы, с другой — бандиты, готовые «пощипать» их из любви к воровскому искусству. Фокстроты и шансоны, претензии на лоск и красивую жизнь...

Все это сметает настоящий беспредел, с которым не может справиться ни милиция, ни ЧК. Магазины грабят несколько раз в день, люди боятся в них заходить, и долго так продолжаться не может, это ясно всем. И тогда на защиту нэпманов встает криминальный мир Петрограда, возглавляемый неким Дядей Колей. Чтобы нэпманов не трогали, им придется раскошелиться, и Дядя возьмет на себя обязательства по их защите. Но платить ему хотят не все. И тогда Дядя Коля отправляет к несогласным свои боевые подразделения. Самый известный и продуктивный из его отрядов — банда Роди, северного Бени Крика.

Поклонникам детективного жанра придется по нраву, скорее всего, и новая работа Виктории Исаковой в сериале «Заключение». В паре с ней в сериале Сергея Попова играет Дмитрий Куличков («Коллцентр», «Завод»). В целом ничего принципиально нового в самой структуре сериала нет: врач помогает следствию. Вера — отличный хирург, жизнь и работа научили ее жесткости, многим она кажется «сухарем». Спасая пациентку, она когда-то помогала ей доставать запрещенные препараты, но после гибели девушки правда вылезает наружу, и Вере грозит срок. Как вариант спасения ей предлагается работа на Следственный комитет.

По словам режиссера Сергея Попова, «это сериал о сильной женщине». И так оно, очевидно, и есть: Вера, на самом деле внутри очень хрупкая, должна выстоять под грузом невероятно тяжелых обстоятельств, и поможет ей в этом ее профессионализм.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Николаева, режиссер:

— Сценарий «Цыпленка жареного» привлек меня темой, которая, казалось бы, лежит на поверхности, но почему-то до нас ее так никто и не затронул. Я говорю про сухой закон, который существовал в начале второго десятилетия XX века, почти в те же годы, что и в Америке. Эту тему не поднимал практически никто из отечественных литераторов и кинематографистов, в то время как американский кинематограф создал множество классических картин, посвященных сухому закону, в их числе и «Однажды в Америке». Мы долго изучали историю периода начала НЭПа. Работа была непростой, но завораживающей.