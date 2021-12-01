«Дом Gucci» и «Охотники за привидениями»: какие фильмы выйдут в прокат 2 декабря

Фото: Охотники за привидениями: Наследники, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 2 декабря большой экран представит зрителям несколько лент национального производства — «На близком расстоянии», «БУМЕРанг» и «День мертвых», чудесные семейные фильмы «Ледяная история», «Восточный ветер. Великий ураган» и «Щенячий патруль: Улетная помощь», фантастическую картину «Охотники за привидениями: Наследники», документальный «Сбой в матрице», драмы «Превратности разума», «Половинка меня» и «Дом Gucci».

Открывает обзор показанная ранее на кинофестивале «Кинотавр» драма «На близком расстоянии» режиссера Григория Добрыгина. Уникальность ленты — в ее актерском составе. Роль главной героини, знаменитой актрисы, исполнила Ксения Раппопорт, ее партнером по фильму стал… настоящий курьер — Нурбол Уулу Кайратбек, которого режиссер нашел в одном из профессиональных чатов.

Известная актриса в разгар пандемии находит у себя под дверью курьера, мигранта из Средней Азии — он без сознания. Рискуя заболеть, героиня оставляет юношу у себя, правда, с одним условием. Она изолирует его в маленькой комнате и навещает, тщательно одевшись в защитный костюм. Все это предприимчивая дама снимает на видео, выкладывая эфиры в Instagram. Впрочем, вся эта история оказывается лишь фейком. Актриса наняла курьера, чтобы выдать прессе историю о своем подвиге.

Премьерной площадкой для драмы Виктора Рыжакова «День мертвых» также стал открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Театральный режиссер и худрук «Современника» впервые предстал перед зрителем в новом амплуа, сняв фильм по пьесе уральского драматурга Алексея Еньшина.

В Родительскую субботу, день памяти предков, мать и сын, роли которых исполнили Агриппина Стеклова и Александр Паль, отправляются в путешествие. Путь неблизкий: за день им нужно успеть навестить пять кладбищ. По дороге они пытаются разобраться в вечном вопросе отношений отцов и детей. Оба героя придут к пониманию своих ошибок: мать осознает, что относится к мертвым лучше, чем к живым, а сын почувствует силу корней.

Режиссер Антон Богданов в своей картине «Нормальный только я» собрал действительно звездный состав. Роли в драме исполнили Константин Хабенский, Максим Виторган, Ольга Лерман, Софи Витаута, Игорь Гаспарян, Артур Новгородцев.

Действие разворачивается в детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договоренности директора и местного мэра признают аварийным. Но их амбициозным планам не суждено сбыться, в лагерь неожиданно приезжает отряд детей с особенностями здоровья. Угрозы, подкуп, поджог — коррупционеры идут на все, чтобы выставить детей из лагеря. Но те готовы отстаивать свое право на долгожданный отдых. И тогда директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей с целью выжить «нежеланных гостей». Так сталкиваются два детских мира: здоровых, но никому не нужных, и любимых дома, но с инвалидностью.

Криминальная комедия Петра Буслова «БУМЕРанг» своим слоганом «Хочешь рассмешить бога?» говорит многое.

Богатый владелец фармацевтического бизнеса Эдик, образ которого воплотил Дмитрий Нагиев, привык управлять и контролировать. Но судьба преподносит ему неожиданный сюрприз. Решивший попрощаться с жизнью безработный художник-алкоголик Петрович (Тимофей Трибунцев) падает с крыши высотки на новенькую дорогую машину бизнесмена.

Стоит ли жалкая жизнь неудачника таких денег? Тем более что он никогда не сможет их вернуть. Но долг нужно во что бы то ни стало забрать, так как для Эдика это вопрос принципа, прощать других — не в его правилах. Он решает, что Петрович будет работать на него бесплатно. Ведь Эдик имеет на это полное право, он — настоящий хозяин жизни. Или ему только так кажется и все может измениться в любую секунду и перевернуться с точностью до наоборот?

Юных гостей большой экран порадует несколькими хорошими семейными картинами. «Ледяная история» режиссера Сергея Русакова перенесет зрителей в Страну Холода, где правит добрая королева Морожана и где делают для детей мороженое. Сказочное королевство захватил злодей Сосулька. Девочка Варя, мальчик Артем и его дедушка вступают в борьбу, волшебный сироп добра спасает Варю и разрушает планы Сосульки. Друзья и дедушка вновь запустили конвейер со старым добрым мороженым, что несет детям радость.

Немецкая лента «Восточный ветер. Великий ураган» расскажет о большой дружбе людей и лошадей.

По сюжету бродячий цирк, знаменитый потрясающими номерами с лошадьми, из-за внезапно разразившегося урагана заезжает в небольшое поместье Кальтенбах. В скором времени главный герой понимает, что одному из коней этого цирка, Оркану, грозит смертельная опасность.

Вместе с мальчиком Карло и своим верным другом, конем Оствиндом, они пытаются спасти Оркана от жестокого владельца бродячего цирка. Однако проницательный директор разгадывает их дерзкий план. И конь Оствинд тоже оказывается в беде. У ребят есть совсем немного времени, чтобы исправить ситуацию и спасти Оствинда.

В первый зимний четверг на экраны кинотеатров выйдет фантастический мультфильм «Щенячий патруль: Улетная помощь». По сюжету герцог Болтунский использует магические силы бриллианта принцессы, чтобы поднять Гавкенгбург в небо. Скай нужно будет преодолеть свои самые большие страхи и возглавить команду «Улетной помощи».

Действие фантастической ленты «Охотники за привидениями: Наследники» режиссера Джейсона Райтмана разворачивается через 30 лет после событий «Охотников за привидениями — 2». По словам режиссера, он попытался сделать по-настоящему страшное кино в духе первого фильма, напугавшего Спилберга.

По сюжету мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится в Оклахоме на старой ферме, оставшейся в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и внезапно открывают для себя наследие охотников за привидениями.

Ряд фильмов, которые выйдут в прокат в ближайший четверг имеет биографические корни. Так, финская драма Туукки Темонена «Половинка меня» расскажет о Яане — хозяйке бара и матери двоих детей. В свободное время она увлекается конным спортом. Героиня живет вместе с харизматичным, но вспыльчивым Марко. И жизнь Яаны вот-вот изменится после ужасной аварии.

Биографическая драма «Превратности разума» Торстена Клайна расскажет историю польского математика Станислава Улама, который эмигрировал в США в 1936 году и участвовал в знаменитом «Манхэттенском проекте», куда его пригласил сам Джон фон Нейман. Брат Станислава успел уехать и стал профессором истории в Гарварде, мать умерла в Вене незадолго до войны, отец и сестра — погибли в гетто. Все это мучает Улама, когда он, оказавшись на чужбине, принимает участие в разработке самого страшного оружия из созданных человеком — водородной бомбы.

Драма Ридли Скотта «Дом Gucci» основана на истории борьбы за власть в семье Гуччи. Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.

Главное событие ленты — убийство Маурицио Гуччи, наследника модного бренда. Он фактически возглавлял компанию в 1980-е. В 1995 году Маурицио был убит на пороге собственного офиса в Милане. Он получил три пули в спину и одну в голову от киллера, нанятого бывшей женой Патрицией Реджани.

Завершает обзор документальная лента Родни Ашера «Сбой в матрице». Фильм, наполненный свидетельскими показаниями, философскими предположениями и научными объяснениями, поможет по-новому на все посмотреть.

Лучшие умы человечества ожесточенно спорят о том, кто мы и зачем мы здесь. Что это за «здесь»? Что, если все, что нас окружает, — не более чем иллюзия, матрица, а мы — лишь код? Кто придумал эту игру и как в нее играть?