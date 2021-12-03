«Щелкунчик» и «Дорога в Рождество»: какими новогодними представлениями порадует столица

Фото: mos.ru / Максим Денисов

До Нового 2022 года остается совсем немного времени. Традиционно столица встретит праздник яркими шарами, многочисленными огнями и зелеными красавицами, фейерверками и новогодними представлениями. «Вечерняя Москва» собрала главные зимние постановки, которые порадуют не только юных, но и взрослых зрителей.

Открывает обзор главное представление новогоднего сезона — сказка в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя «Дорога в Рождество».

Четыре года назад история Светы и Димы, отправившихся в трудный путь за исчезнувшей чудесной звездой, отозвалась в сердцах зрителей. Тысячи гостей Храма стали настоящими друзьями героев сказки, вернувших миру радость самого светлого праздника. В этом году случится чудо — зрители вновь смогут встретиться с ними. Это значит, что каждый, кто уже видел спектакль, сможет вновь оказаться в незабываемой атмосфере доброй, веселой и серьезной музыкальной постановки. А у тех, кто не смог попасть на спектакль раньше, появляется удивительная возможность присоединиться к друзьям Светы и Димы, чтобы вместе с ними пройти свою «Дорогу в Рождество».

Красочные, оживающие декорации, захватывающий сюжет, новейшие сценические технологии и спецэффекты, запоминающаяся музыка, песни и вдохновенная работа артистов лучших театров Москвы, активное участие в постановке зрителей — все это ждет гостей спектакля «Дорога в Рождество».

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Новогоднее представление в Московском Кремле, как и год назад, проводиться не будет. Его запись покажут 31 декабря по детскому телевизионному каналу. Но это вовсе не значит, что Кремлевский дворец не ждет гостей на праздник. В преддверии Нового года на его сцене можно увидеть постановку бессмертного балета Чайковского «Щелкунчик», который блистательно исполняет театр «Кремлевский балет».

«Щелкунчик» в редакции Андрея Петрова, поставленный в 1993 году, продолжает одну из главных линий художественной политики театра — бережное творческое переосмысление классического балетного наследия. Используя хореографический язык классического танца в сочетании с гротеском, хореограф-постановщик сумел воссоздать фантастический и грациозно-насмешливый мир писателя, композитора и художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана.Зрители увидят не только сказочные сражения домашних мышей с куклами, ожившими под рождественской елкой, которые так нравятся детям. Это гуманистическая повесть о надеждах взрослеющей души, о предчувствии первой любви, об отчаянной готовности отстоять свое счастье, вступив в схватку с силами зла и победив их.

В демонстрационном зале ГУМа с середины декабря до середины января свою версию сказки Гофмана «Щелкунчик» представит канадская компания StorywallEntertaintment.

Иммерсивное мультисенсорное шоу «Щелкунчик» объединяет 3D-анимацию, балет и высокие технологии. Зрители увидят необычное высокотехнологичное прочтение истории по мотивам сказки Гофмана и балета Чайковского, в котором принимают участие звезды Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин.

У входа в зал гостей встретят ожившие герои сказок. Они проведут зрителей в таинственный мир Гофмана — сказочный театр, который приоткроет двери в иллюзорный мир писателя, погрузит в атмосферу рождественской сказки и познакомит с главными героями новогодней истории.

На огромных экранах состоится показ представления с 3D-анимацией. Изображение будет настолько реалистичное, что покажется, будто все зрители вместе с Мари и Щелкунчиком попали в параллельную реальность, где ожили куклы и цветы, мыши и мышиный король, сахарные феи и оловянные солдатики.

Фото: Пресс-служба шоу

Не оставит зрителей без главной новогодней постановки — «Щелкунчика» — и Большой театр.

Постановку Юрия Григоровича ценители театрального высокого искусства впервые увидели еще в 1966 году. Праздничный облик спектакля создал его постоянный соавтор — художник Симон Вирсаладзе. А интерпретацию партитуры предложил дирижер Геннадий Рождественский.

В руках Григоровича балет обрел сквозной сюжет — после битвы мышей и солдатиков начинается новый виток истории: путешествие Мари и принца Щелкунчика к вершине рождественской елки. В пути героев сопровождают ожившие куклы, толпящиеся у подножия дерева, пробегающие между елочных лап, празднующие победу над мышиным королем и отступающие лишь тогда, когда Щелкунчик-принц и Мари достигают вершины — елочной звезды, на фоне которой празднуется их сказочная свадьба.

Грандиозное новогоднее представление «Тайна Вселенной Деда Мороза» в праздничные дни состоится в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Настоящий Дед Мороз с Русского Севера даст отпор коварному колдуну Агрызу. На стороне завистливого и хитрого мага Баба-яга и Снежная Королева. Деду Морозу, Снегурочке и их друзьям удастся одолеть злодеев только с помощью зрителей.

Чтобы спасти Новый год и самого Деда Мороза, героям сказки предстоит отправиться в захватывающее путешествие по волшебной вселенной и оказаться в центре событий грандиозного шоу: сложные цирковые номера, трюки, иллюзии, зрелищные акробатические и танцевальные выступления, интерактивные игры с залом. А в финале зрители обязательно узнают, в чем же заключается тайна вселенной Деда Мороза и какие секреты хранит его волшебный телескоп.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ледовые шоу представлены в новогоднем сезоне постановкой Татьяны Навки «Лебединое Озеро», которая пройдет на арене дворца «Мегаспорт».

Зрители увидят современную интерпретацию великого произведения Петра Ильича Чайковского. Сохраняя уважительное отношение к наследию великого композитора, артисты воплотили на льду волшебную атмосферу первоисточника, добавив яркие краски высокотехнологичных декораций, анимацию, хореографическую интерпретацию балетных, уникальные световые элементы и современную аранжировку музыкальных партий.

Постановка представляет собой симбиоз фигурного катания, классической хореографии и высоких технологий. Действие шоу развернется не только на льду, но и над ним, включая полеты артистов в облаках, магические трюки с участием акробатов и сказочные превращения.

Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского в зимние праздники порадует гостей двумя новыми представлениями. Первое из них — «Вероятно невероятная сказка».

В волшебную новогоднюю пору случаются чудеса. Говорят, похожая история произошла давным-давно, когда жила на земле принцесса, пожелавшая выйти замуж за того, кто преподнесет ей в подарок нечто совершенно невероятное. Бедный талантливый художник, вдохновленный ее красотой, создал удивительные часы, показывающие живые картины. И вот теперь нечто подобное случается не где-нибудь, а прямо в цирке. Публика увидит уникальные номера в исполнении акробатов и жонглеров, эквилибристов и дрессировщиков, иллюзионистов и клоунов.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Второе новогоднее представление — «Стойкий оловянный солдатик» — поставлено по мотивам одноименной сказки Г. Х. Андерсена.

Спектакль объединяет лучшие традиции отечественного цирка и новаторские подходы к цирковому искусству. В шоу принимают участие животные, жонглеры, акробаты, гимнасты, эквилибристы, клоунская команда и балет. Цирковые номера переплетаются с мелодиями и вокальными партиями, а световое оформление спектакля и современные цифровые технологии создают ощущение чуда.

Светлая, держащая в напряжении и одновременно трогательная история любви оловянного солдатика и прекрасной танцовщицы, придуманная Гансом Христианом Андерсеном, на манеже цирка обретает новый смысл. Москвариум на ВДНХ приглашает горожан отправиться в «Новогодний круиз».

Новогоднее представление сочетает номера артистов разнообразных жанров, красочные видеодекорации, спецэффекты и выступления морских животных.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В «плавании» зрителей будут сопровождать капитан корабля морской лев, танцующие матросы, жонглеры, живая музыка, путешествия во времени и пространстве и многочисленные чудеса. Большой дворец Царицыно в новогодние дни зовет гостей в Екатерининский зал, где их ждет волшебный мир «Золушки».

Спектакль по мотивам сказки Шарля Перро — лучший способ оказаться в сказочном мире, загадать особое желание, вспомнить, что чудеса случаются, а Добро побеждает Зло.

Милая Золушка, смешной и наивный принц, капризный король, злая мачеха и ее глупые дочери — известные герои в новой постановке. А чудесный адвент-календарь «В ожидании зимнего бала», который музей предлагает в качестве подарка, поможет продолжить праздничное представление дома.

Редакция «Вечерней Москвы» от всей души желает вам счастливого Нового года!