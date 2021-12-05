Прогулка в облаках: самый южный регион России сохранил объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО

Магомед Магомедов варит кофе на бархане Сарыкум, где средняя температура даже зимой — +20 градусов / Фото: Александр Зосимов / Вечерняя Москва

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открылась выставка «Дагестан. Страна гор и искусных мастеров». Там представят традиционные костюмы, образцы ковроткачества, керамики и других ремесленных искусств, которыми славится республика. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился в путешествие по загадочному региону, организованное Федеральным агентством по туризму, чтобы познакомиться с его традициями и местами, достойными не просто интереса туристов, но и голливудской съемки.

Дагестан — настолько живописная и богатая архитектурой республика, что многие ее места до конца не изучены. Извилистые теснины, глубокие каньоны, темные ущелья погружают в атмосферу таинственности. А шумные водопады, налитые туманом обрывы и непроходимые леса наделяют ощущением сказочности.

По следам жестокого хана

В Кумторкалинском районе Дагестана, в 18 километрах от столицы региона Махачкалы, находится крупнейшая песчаная гора в Евразии — Сарыкум. Участок среднеазиатской «пустыни» довольно обширный: его длина — 12 километров, ширина — не менее 4 километров, а высота — около 250 метров. Первым делом, подъехав к Сарыкуму, хочется снять обувь и босыми ногами побежать по мягкому песку. Но где попало туристам бродить не дадут: здесь обитает много краснокнижных птиц, например курганник и стервятник, и животных — мохноногий тушканчик. А еще тут живут ядовитые змеи.

— По версии ученых, песок собирался здесь тысячелетиями в результате выветривания соседних песчаных гор, — рассказывает начальник отдела разработки и реализации туристических маршрутов Туристического центра «Дербент 2000» Байрам Мамедов. — С этим местом связано несколько легенд. По одной из них в незапамятные времена здесь было озеро. На его берегу суровый хан приказал убить его собственную дочь, которая осмелилась сбежать с пастухом. Девушку там и похоронили. И с тех пор слуги государя приносили песок к ее могиле, чтобы скрыть ее из вида. Но кровь все равно проступала над холмом, поэтому слуги несли все больше и больше песка. Так здесь и появился бархан.

На Сарыкуме уникальный климат. Морозов здесь не бывает даже зимой, хотя в окрестностях это не редкость. Бархан живет своей жизнью. Средняя температура здесь — чуть менее 20 градусов выше нуля, летом столбик термометра фиксирует и вовсе фантастические плюс 60 градусов в тени.

Начальник отдела информационного бюро Туристического информационного центра «Дагестан» Магомед Магомедов на горе в селе Гуниб / Фото: Александр Зосимов / Вечерняя Москва

Призрачный аул

Одна из самых загадочных достопримечательностей республики — аул-призрак в селе Гамсутль. Древнейшее поселение Северного Кавказа оказалось заброшенным в 2015 году, когда не стало последнего его жителя Абдулжалила Абдулжалилова.

— Его называли одиноким мэром. Он очень любил свою малую родину. Будучи единственным жителем села, старик не одичал: за книгами ходил в библиотеку соседнего села Чох, а в Гамсутле собирал мед, выращивал зерно, сушил рыбу, — пояснил экскурсовод Байрам Мамедов.

Заброшенное поселение расположилось на высоте почти полторы тысячи метров над уровнем моря. Идти в аварский аул нужно по узкой ограниченной крутыми обрывами пешеходной тропе. Подняться можно пешком или на лошадях, хотя некоторые гиды утверждают, что последний вариант небезопасный.

Аул-призрак встречает туристов полуразрушенными арочными постройками, служившими для загона домашнего скота. Чуть выше — небольшие каменные помещения с плоскими крышами, зарешеченными окнами и деревянными дверями с облупившейся голубой краской. В таких домах проживали сельчане.

— Их, разумеется, строили без цемента. Помимо камней использовали глину и солому. В каждое здание был вложен специальный кирпич, на котором высекали информацию о дате строительства или обитателях дома, — рассказал начальник отдела информационного бюро Туристического информационного центра «Дагестан» Магомед Магомедов.

Тяжелые стройматериалы поднимали наверх на ослах, которых полагалось иметь всем жителям поселений.

—Во многих селах Дагестана говорили, что тот, у кого нет осла, сам осел. Ведь если человек не имеет домашнего скота, то ему придется работать подобно животному, — говорит Магомед.

В доме, где обитал последний житель Гамсутля, остались мебель и предметы домашнего быта: деревянные столы, стулья, посуда, обувь, книги российских классиков и выпуск газеты «Известия» 1998 года. Во дворе стоят деревянные ульи для пчел, каменные кормушки для животных и много разнообразных корзин.

—Жители села были очень чистоплотными. Хозяйки брали корзинки, которые изготавливали из конского хвоста, складывали в них засохшие коровьи лепешки, а затем использовали их, чтобы растопить печь. Запах в доме был, конечно, специфический, но зато на улице не было грязи, — поделился Магомед.

Недалеко от заброшенного села есть смотровая площадка. Поднявшись на нее, можно разглядеть всю территорию аула и даже одно из самых старинных селений Дагестана — Чох.

Фото: Александр Зосимов / Вечерняя Москва

Площадка для «Аватара»

Путешественникам обязательно стоит отправиться в Хунзахский район Дагестана. Там есть два водопада —Тобот и Итлятляр. Мощные потоки воды низвергаются прямиком в глубокое ущелье Цолотлинского каньона.

—Во время холодов они, конечно, замерзают. Выглядит это впечатляюще: ледяные нити тянутся на несколько десятков метров вниз. Замерзать вода начинает в конце ноября, а к январю полностью это чудо природы окончательно оформляется, — рассказала главный специалист по культуре администрации Хунзахского района Джавгарат Кайтмазова.

Еще одна природная достопримечательность района — «Каменная чаша». Теснина для туристов открылась около пяти лет назад. Узкие коридоры каменного ущелья открываются просторными «залами», а затем лабиринтом скалистых путей снова уходят в «палаты». Двадцать минут дороги из тьмы в свет и наоборот приводят к «Каменной чаше» — самому просторному месту в теснине. Стоит пройти еще несколько метров по запутанной тропинке, как узкая дорожка с застрявшими над ней гигантскими валунами расширяется и выводит наружу.

— Раньше местные жители использовали эту «чашу» для загона скота и не понимали, что это уникальный памятник природы. Войдя в теснину, чувствуешь себя героем произведений Жюля Верна. Как образовалось ущелье, ученым пока неизвестно. Можно лишь предполагать, что расщелины появились в результате землетрясений, — добавила Джавгарат.

На высоте 1800 метров находится местность Матлас. На краю обрыва расположился мемориальный комплекс, посвященный русскому писателю Льву Толстому и аварскому вождю Хаджи-Мурату. С плато открываются фантастические виды на равнину. Прямо под ногами клубится туман. Рельефы гор, окутанные густой пеленой, кажется, парят в воздухе.

Фото: Александр Зосимов / Вечерняя Москва

Таинственный город

В числе самых древних, а потому и знаменитых городов России особняком стоит Дербент. В сентябре 2015 года ему исполнилось 2000 лет. Визитная карточка этого города — цитадель Нарын-Кала. Этот объект входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Цитадель — часть Дербентской крепости, соединенная с Каспийским морем двойными стенами. В ней сохранились постройки разных периодов истории древнего города. Одна из них — малая подземная тюрьма XVIII века. Круглую зарешеченную сверху яму глубиной несколько метров называли Зиндан.

— По сути это камера предварительного заключения. Подсудимого на канатах опускали в яму, где он ждал своего вердикта, — рассказал Байрам Мамедов.

Есть в крепости тюрьма пострашнее. Казалось бы, это просто более глубокая яма. Но не тут-то было. В 19-метровую яму опускали людей, совершивших тяжкий грех, и, как правило, на пожизненное заключение. Сверху ее накрывали тяжелым камнем, через небольшое отверстие которого едва пробивался свет.

— Когда человеку давали пожизненное заключение, он умолял переквалифицировать это на смертную казнь, понимая, какие мучения его ждут в яме. Женщин туда не сажали. На дне тюрьмы были найдены останки 12 человек, и все они принадлежали мужчинам, — добавил Байрам.

Еще в цитадели расположены крестообразное водохранилище, ханские баня и канцелярия, а также предметы домашнего быта. Отдельное место выделено каменным саркофагам, каждый из которых имеет свои орнамент и размер.

— Саркофаги принадлежали знатным людям. На некоторых из них — арабская надпись. Это значит, что они принадлежали мужчинам. На камне высекали информацию о том, чьим сыном был владелец, какому роду принадлежал, когда родился и умер. Каменные плиты с рисунком растений принадлежали женщинам. Орнаменты передавали смысловую нагрузку. Были и камни без изображения. Они обычно принадлежали детям. Отсутствие узора символизировало чистоту, — добавил Байрам.

Девичья баня, Бала-мечеть, армянская церковь и исторические кварталы — это неполный список того, что можно увидеть в Дербенте.

Фото: Александр Зосимов / Вечерняя Москва

Культура за столом

Национальная кухня Дагестана — отдельная достопримечательность. На столе настоящего горца всегда было много выпечки. Многие из традиционных блюд готовят и сегодня. Например, хинкал — вареные кусочки теста, которые подаются с бульоном, мясом, томатным или чесночным соусом. Еще одно блюдо местной кухни — курзе. Тесто, вылепленное косичкой, с начинкой из мяса, творога или картофеля. Путешественникам обязательно стоит попробовать чуду — толстые пресные лепешки с начинкой, обжаренные на сухой сковороде. И, конечно, побывать в Дагестане, не попробовав шашлык из баранины и домашнюю колбасу, — настоящее туристическое преступление.

— На десерт дагестанцы едят халву из масла, сахара и муки, а еще кашу из кураги, которую иногда заправляют урбечом — маслянистыми перетертыми семенами льна или миндаля, — сообщил Магомед Магомедов.

На сцене и в быту

Особенно интересны быт и обычаи народов Дагестана. Если повезет познакомиться с местными, то можно побывать у них в доме. Менее общительные путешественники могут сходить в Гунибский краеведческий музей, где воссоздана сакля (крестьянский дом. — «ВМ») горца. В ней — большие глиняные кувшины для зерна, водоносные сосуды, декоративные тарелки и кружки, украшенные тонким незамысловатым орнаментом: штриховкой, волнистыми линиями или точками белого цвета. А еще различные предметы мебели: деревянный шкафчик и полка для посуды, небольшой стул на трех ножках, детская люлька.

Дагестан — колоритная республика. Взять хотя бы народные танцы. Самый популярный — лезгинка. Исполнять ее может как мужчина, так и женщина, однако парная хореография — самая интересная, через нее раскрывается диалог танцующих. Мужчина, делающий быстрые и четкие движения, символизирует орла. Демонстрируя гордость и силу, он не может касаться партнерши. Женщина, завораживающая партнера плавными движениями, — это лебедь. Она не должна смотреть ему в глаза.

Интересны и национальные костюмы дагестанцев. Повседневной мужской одеждой считается темный кафтан с пеналами для пороха на груди. На праздники такой костюм украшают узорчатой вышивкой и поясом с кинжалом. На голову — овечья папаха. А женщины, как правило, носят темные силуэтные платья. Но для торжественных дней наряды из струящихся тканей украшали узорами. Голова девушки всегда прикрыта легким платком.

РЕПЛИКА

Ожидания путешественников всегда оправдываются

Лусине Матосян, начальник отдела туристских событий и маркетинговых технологий Федерального агентства по туризму:

— Дагестан — регион, который считается одним из самых привлекательных, колоритных и самобытных во всей России. Его неповторимая и уникальная культура несколько веков привлекала путешественников, художников, поэтов и писателей из самых разных стран мира. Этот регион сумел сохранить древние традиции, фольклор и народные промыслы. Приезжающие сюда туристы бывали во многих местах не только нашей страны, но и зарубежья. Однако все в один голос заявляют: «Наше сердце остается в Дагестане». Здесь много уникальных маршрутов к древним поселениям, в которых сохранились объекты культурного наследия. Они имеют серьезную историческую ценность. В регионе можно увидеть разнообразные предгорные и горные ландшафты, а также теплое Каспийское море. Дагестан впечатляет гостей минеральными водами. Республика великолепна в любое время года. Зимой, весной, летом и осенью сюда приезжают любители горного туризма, а также различные историки и этнографы и просто те, кто обожает дальние поездки. Я очень рада, что ожидания путешественников, которые знакомятся с этим регионом, всегда оправдываются.

ФАКТЫ

— В Дагестане сохранилось много памятников истории, культуры и архитектуры. В республике насчитывается и охраняется государством более 600 сооружений и природных объектов.

— На юге республики расположена самая высокая вершина Дагестана — гора Базардюзи. Ее высота — 4446 метров.

— Водопад Чараур, который находится у границы с Азербайджаном, считается самым высоким в Дагестане и четвертым по высоте в России. Его высота — 250 метров.

— Самурский лес — последний в стране крупный массив широколиственных лиановых. В нем произрастают тысячи видов растений, обитают 450 позвоночных и десятки тысяч видов беспозвоночных животных. Там зарегистрирован 51 вид редких и исчезающих птиц.

ЛЕГЕНДЫ

Почти каждое живописное место Дагестана связано с легендой. В 1858 году писатель Александр Дюма посетил Сулакский каньон и в книге «Кавказ» изложил старинное предание, о котором услышал в горах. По легенде, дьявол постоянно мучил любимого Богом отшельника. Тот устал от страданий и получил у Бога разрешение заставить Сатану раскаяться.

Вскоре отшельник раскалил щипцы, и, когда, по своему обыкновению, дьявол просунул голову в дверь, он схватил Сатану ими за нос. От боли тот принялся плясать на горе, ударяя своим хвостом по Кавказу: от Анапы до Баку. Легенда гласит, что таким образом появились эти долины, ущелья и овраги.

Другая фантастическая история связана с одной из самых высоких горных вершин Дагестана — Шалбудзаг. По легенде, эта гора была местом последнего пристанища старца Сулеймана. Когда он понял, что дни его сочтены, то завещал жителям родного аула Лгар подготовить его к погребению. Но после смерти старца откуда ни возьмись появилась стая голубей. Птицы подхватили погребальные носилки и подняли их на Шалбудзаг. Теперь вершина считается святой.

Большое количество легенд связано с Дербентом, который в 1722 году посещал Петр I. По преданию, когда император торжественно въезжал в город, случилось землетрясение. Однако государь ударил ногайкой по стене, и оно мгновенно прекратилось.

Еще есть легенда, связанная с жестоким полководцем Надир-шахом. У входа в Джума-мечеть находится каменный столб. Говорят, что, когда местные жители поднимали восстание против кровавого захватчика, он жестоко его подавил, а всем жителям в назидание приказал вырвать по одному глазу. Под столбом они и спрятаны.