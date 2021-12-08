«Море волнуется раз», «Спенсер» и «Щелкунчик»: какие фильмы выйдут в прокат 9 декабря

Фото: Большой красный пес Клиффорд, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 9 декабря большой экран представит зрителям несколько лент национального производства: «Море волнуется раз», «Честный развод», «Владивосток» и «Здравствуй, Дедушка Мороз!», чудесные семейные фильмы «Щелкунчик» и «Большой красный пес Клиффорд», ретродраму «Заводной апельсин», драмы «Спенсер» и «Вестсайдская история», триллер «Мафия: Смертельная игра», фильм ужасов «Календарь дьявола», музыкальную документалку «Monsta X: The Dreaming».

Открывают обзор отголоски 32-го «Кинотавра», которые третий месяц подряд с разной степенью успеха штурмуют большие экраны нашей необъятной родины. На этот раз зрителю предстоит увидеть две драмы.

Первую из них — «Море волнуется раз» — представляет режиссер Николай Хомерики. Одну из главных ролей картины исполнила дочь Сергея Бодрова-младшего. Зрителя затянет очарование залитого солнцем южного побережья и обнаженных до предела чувств героев.

Подростки из интерната Коля и Саша прячутся от всех в старом домике посреди леса. Они влюблены, и мир вокруг кажется им странным и чудесным. Но идиллию летних солнечных дней то и дело нарушают ночные кошмары. Саше снится, как ее накрывает огромной волной. Однажды ребята встречают загадочную супружескую пару, живущую по соседству. Мужчина и женщина очень похожи на них самих. С их помощью молодые попробуют разобраться в своих чувствах. Однако эта безмятежная дружба домами в скором времени вынуждена закончиться.

Мелодрама «Владивосток» Антона Борматова на «Кинотавре» вызвала неоднозначную реакцию публики.

Случайно убив человека, молодой военнослужащий Виктор, роль которого исполняет Андрей Грызлов, пускается в бега. Во Владивостоке он разыскивает старого друга (Иван Шахназаров), который может нелегально вывезти его из страны в Южную Корею. Однако этот город, кажется, не хочет отпускать — Виктор встречает роковую красавицу Нику, роль которой досталась Анастасии Талызиной. Блондинка — дочка богатого московского юриста, сбежавшая на Дальний Восток с любовником. Виктор попадает в этот любовный треугольник. Бегство за границу срывается.

Комедия Ивана Кульнева «Честный развод» предлагает зрителю взглянуть на обе стороны одной медали. Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он отказался от бурной молодости и мечты стать звездой КВН. А когда спустя 25 лет жена назвала его скучным и предложила развестись, Гена решает наверстать упущенное — наполнить жизнь приключениями и поехать на фестиваль КВН в Сочи. А подталкивает его к этому путешествию новая знакомая — прекрасная девушка очень легкого поведения. Она уверена, что талантливый Гена с ее помощью очень быстро станет звездой юмора. Если еще быстрее она не исчезнет вместе с приличной суммой с Гениной карты.

Приближающиеся новогодние праздники добавляют российскому прокату тематических фильмов. Так, режиссер Наталия Каленова представляет в прокате семейную комедию «Здравствуй, Дедушка Мороз!». По сценарию московского журналиста отправляют готовить репортаж о работе Дедов Морозов в новогоднюю ночь. Облачившись в костюм и бороду главного новогоднего волшебника, он попадает домой к мальчику Саше, которому обещает исполнить его желание — вернуть папу.

А английский режиссер Питер Райт представит на большом экране балет «Щелкунчик» по сказке писателя, композитора и художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Зрители приглашаются в волшебное приключение Клары и Щелкунчика в канун Рождества.

Еще один семейный фильм, который порадует юных зрителей, — «Большой красный пес Клиффорд» — поведает о персонаже детских книжек.

Когда школьница Эмили получает в подарок от спасателя животных очаровательного щенка с красной шерстью, она и представить не может, что наутро обнаружит в своей маленькой нью-йоркской квартирке огромного трехметрового пса. Мама в командировке, поэтому самые захватывающие и необыкновенные приключения ждут Эмили и ее веселого и порывистого дядю Кейси. Клиффорд научит их, а заодно и весь мир любить по-крупному. Питомец приносит много хлопот, но помогает Эмили поверить в себя.

Криминальная ретродрама «Заводной апельсин» режиссера Стэнли Кубрика стала классикой английского кинематографа. Фильм снят по мотивам одноименного романа Энтони Берджесса. Автор привнес в содержание для большей реалистичности жаргонные слова из так называемого надсата, созданного им в Ленинграде и взятого из русского языка. Основная сложность перевода романа на русский язык состоит в том, чтобы эти слова для русскоязычного читателя выглядели столь же непривычно, как и для англоязычного. А название «Заводной апельсин» роман получил от выражения, которое когда-то широко ходило у лондонских кокни — обитателей рабочих слоев Ист-Энда.

В фильме проведен исчерпывающий анализ причин преступности среди молодежи, нетерпимости нового поколения к привычным моральным ценностям и жизненным устоям современного общества.

Безжалостный лидер банды подростков, совершающей убийства и изнасилования, попадает в тюрьму и подвергается специальной обработке по подавлению подсознательного стремления к насилию. Но жизнь за воротами тюрьмы такова, что меры, принятые по «исправлению жестокости характера», не могут ничего изменить.

После обвинений в пропаганде насилия и после того, как ему стали приходить анонимные смертельные угрозы, режиссер изъял фильм из проката в Великобритании спустя год после премьеры. Запрет держался вплоть до 1999 года, до самой его смерти.

Мелодрама «Вестсайдская история» — экранизация одноименного мюзикла, которую поставил Стивен Спилберг. Главные роли исполнили Энсел Элгорт и дебютантка Рэйчел Зеглер.

Это история Ромео и Джульетты из Нью-Йорка середины 1950-х. Влюбленные относятся к враждующим уличным бандам — «Ракетам» и «Акулам». Бывший член «Ракет» Тони влюбляется в Марию, сестру лидера «Акул».

Биографическая драма чилийского режиссера Пабло Ларраина «Спенсер» впервые была представлена в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Титр «Сказка о реальной трагедии» в начале картины весьма красноречиво говорит о ее содержании.

Зритель оказывается в том периоде времени, когда брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Злые языки судачат о романе на стороне и прогнозируют развод. Тем не менее на рождественские праздники в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир. Они едят и пьют за одним столом, традиционно выезжают на охоту, но сможет ли Диана продолжать эту игру?

Давненько в российском прокате зрителя не баловали фильмами про мафию. В четверг этот пробел будет устранен криминальным триллером «Мафия: Смертельная игра». Большая итальянская семья. Джованни — мальчик-подросток, от лица которого ведется повествование, — приглашен на ужин к дяде Анджело, боссу Бруклинской мафии. Вся «семья» ежегодно собирается в этот день, чтобы почтить память отца Джованни, убитого 10 лет назад. Но в этот раз Джо — повзрослевший герой — начинает подозревать, что он вовлечен в смертельную игру на выживание, которую затеяли кланы мафиози.

Традиционно в российском прокате премьеры ждут поклонников фильмов ужасов. Французский «Календарь дьявола» расскажет о бывшей танцовщице Еве, которая теперь прикована к инвалидному креслу. Однажды подруга дарит ей на Рождество старинный деревянный календарь. Оказывается, что каждое из окошек календаря содержит подарок — исполнение желания. Но каждое желание имеет свою цену, а приняв условия игры однажды, отказаться от нее уже невозможно. И чем сильнее желание, тем выше ставки.

Завершает обзор документальный музыкальный фильм «Monsta X: The Dreaming» об эффектном творческом пути группы за последние шесть лет. На экране — интервью с каждым из участников, очень личные истории, впечатления от пребывания в Америке, а также эксклюзивный клип, записанный специально для поклонников группы.