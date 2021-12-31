Семь горнолыжных склонов Москвы и Подмосковья

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Чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде, совсем не обязательно отправляться на дальний курорт. В Москве и Подмосковье есть множество горнолыжных комплексов, где можно заняться спортом и отдохнуть. «Вечерняя Москва» подобрала семь основных спортивных парков, подходящих для этих целей.

Спортивный курорт «Сорочаны»

Этот курорт называют «подмосковной Швейцарией». Он находится в Дмитровском районе Московской области. Для посетителей работают десять трасс с перепадом высот до 90 метров. Здесь можно покататься не только на горных лыжах и сноуборде, но и на сноутюбинге. Кроме того, на территории курорта открыт каток. Работают несколько кафе и гостиничный комплекс.

Стоимость занятия с инструктором для взрослого человека составляет минимум 1700 рублей. Для посещения комплекса не требуется QR-код.

Горнолыжный парк «Волен»

Парк «Волен» — самый крупный горнолыжный комплекс Центральной России. Он находится в подмосковной Яхроме. На территории оборудовано 23 трассы разных уровней сложности. Все необходимое оборудование доступно для аренды напрокат. После катания посетители могут попариться в русской бане и посетить ресторанный комплекс.

Занятие с инструктором для одного человека обойдется минимум в 1800 рублей за час. QR-код для посещения парка не нужен, однако на территории соблюдается строгий масочный режим.

Всесезонный лыжный комплекс «Лисья гора»

Парк «Лисья гора» расположен в Балашихе. Со склонов открывается вид на реку Пехорку и хвойный лес. На территории комплекса работает пять спусков: они подойдут как новичкам, так и профессионалам. Все желающие могут покататься на тюбинге. В парке работают сервисная мастерская, прокат и кафе. Для гостей всегда открыты двери теплого павильона.

Стоимость занятия с инструктором для одного взрослого — от 2100 рублей. QR-коды для посещения парка не нужны.

Спортивный комплекс «Кант»

Этот комплекс расположен в пяти минутах ходьбы от метро «Нагорная» в Москве. На территории есть 20 склонов с искусственным оснежнением. Во время катания гости могут полюбоваться на огни вечерней Москвы. В парке работает горнолыжный тренажер. Он поможет новичкам реабилитироваться после травмы или освоить технику катания на лыжах и сноуборде.

Индивидуальная тренировка с инструктором обойдется минимум в 2800 рублей для одного взрослого человека. QR-коды для входа не потребуются.

Спортивно-экологический комплекс «Лата Трэк»

Комплекс «Лата Трек» находится в Крылатском. Здесь оборудованы самые крупные горнолыжные склоны в Московской области. Также на территории комплекса установлена единственная в столице аэроподушка для катания фристайлеров.

В «Лата Трэке» работают четыре горнолыжных школы: они специализируются на разных видах катания и пользуются различными методиками. Стоимость обучения зависит от личных предпочтений посетителей. QR-код для посещения предъявлять не нужно.

Парк «Яхрома»

В спортивно-развлекательном парке открыто четыре горнолыжных склона с трассами разного уровня сложности. Для любителей экстремального отдыха на территории комплекса работает тобогган. Это рельсовая трасса, по которой можно спуститься, сидя в специальной тележке. Также в парке есть банный центр, SPA-зона и несколько точек питания.

Стоимость одного занятия с инструктором начинается от 1800 рублей с человека. QR-коды для входа не нужны.

Центр активного отдыха Леонида Тягачева

Комплекс расположен на самой высокой точке Клинско-Дмитровской горной гряды. Для гостей открыты девять горнолыжных трасс и оборудован спуск для тюбингов. Доступен отдельный маршрут для беговых лыж. В парке есть возможность покататься в ночное время.

На территории работают SPA-центр, ресторан, банкетный зал, караоке, боулинг и гостиничный комплекс. Для отдыха оборудованы мангальные площадки и беседки-шале. Занятие с инструктором обойдется минимум в 1600 рублей с одного человека.