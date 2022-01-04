«Миротворец» и «Властелин колец»: какие сериалы выйдут в 2022 году

Фото: Сериал «Властелин колец», 2022 год

2022 год вступил в свои права. Какие новинки он принесет поклонникам сериалов? Новинки и продолжения, фантастика и легендарные шоу, детективы и анимация — сериалы нового года готовы впечатлить самого требовательного зрителя. «Вечерняя Москва» представляет десять самых ожидаемых премьер года.

Открывает обзор сериальный приквел «Миротворец» о герое кинокомикса «Отряд самоубийц». Его главный герой — экстремист Кристофер Смит (в исполнении Джона Сина), готовый убивать ради мира во всем мире. Он собирает команду, одним из членов которой становится ручной орел, и пытается всем доказать, что может стать супергероем. Режиссер сериала — Джеймс Ганн, который ранее поставил ленты «Отряд самоубийц» и «Стражи Галактики».

Первый сезон фантастического боевика «Мисс Марвел» станет дебютным во вселенной Marvel для исполнительницы главной роли — молодой актрисы Иман Веллани.

Новая супергероиня Камала Хан — американка пакистанского происхождения и мусульманка из Джерси — обретает суперспособности после воздействия Тумана Терригена. Выпущенный правителем сверхлюдей Черным Громом он пробудил в людях древние гены. В результате Камала получила способность растягивать свое тело и менять внешний облик.

Комикс The Sandman Нила Геймана лег в основу сериала «Песочный человек». Первоисточник, отметим, популярен и у тех, кто любит супергероические литературно-художественные произведения, и у интеллектуалов, которых привлекает греческая мифология. Впервые в истории комиксов один из выпусков The Sandman получил Всемирную премию фэнтези.

Печатный вариант под сериал адаптировали Аллан Хейнберг, Дэвид С. Гойер и автор первоисточника Нил Гейман. А в ролях зрители увидят Тома Стерриджа, звезду «Игры престолов» Гвендолин Кристи, Вивьенн Ачеампонг, Чарльза Дэнса, Асима Чаудри, Санджива Бхаскара. Премьера «Песочного человека» состоится на Netflix.

По сюжету в результате тайного ритуала повелитель снов Морфей оказывается в плену у оккультиста. Спустя 70 лет ему удается бежать. В его отсутствие мир сильно изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить свое царство и понять, как изменился он сам.

Фантастический сериал «Лунный Рыцарь» расскажет историю профессионального наемника Марка Спектора. Египетский бог Луны — Хонсу подарил Спектору вторую жизнь, когда тот во время выполнения миссии в Африке получил смертельное ранение. Помимо второго шанса герой получил от бога Луны суперспособности. Став посланцем Хонсу на земле, он вернулся в Нью-Йорк, где в образе Лунного Рыцаря начал сражаться с местной преступностью. Однако Спектор страдает от раздробления личности и не всегда точно знает, кто он на самом деле. Роль Лунного Рыцаря воплотил на экране Оскар Айзек.

Один из самых ожидаемых сериалов 2022 года — «Властелин колец». За возможность приобрести права на экранизацию романов боролись Netflix и Amazon. В итоге права ушли ко второй компании и обошлись ей в четверть миллиарда долларов. Более того, уверенный в успехе Amazon заранее продлил «Властелина колец» на второй сезон.

Съемки сериала начались в феврале 2020 года в Окленде. А буквально через месяц из-за пандемии коронавируса были заморожены, что вылилось в задержку выхода картины. Теперь, когда съемки первого сезона находятся на финальной стадии, зритель вполне может рассчитывать на встречу с любимыми героями в текущем году.

Сериал посвящен событиям Второй эпохи Средиземья, которые разворачиваются за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец». Одно из главных событий периода — создание колец власти для людей, эльфов, гномов и злого повелителя Саурона.

История начинается в относительно мирное время, но затем в Средиземье возвращается древнее зло. От самых мрачных глубин Туманных гор до лесов величественной столицы эльфийского королевства Линдон эти государства и персонажи создадут наследие, которое будет жить еще очень долго.

Британский режиссер Отто Батхерст поставил для канала Showtime сериал Halo, основанный на одноименном цикле видеоигр.

Действие разворачивается в XXVI веке, где между земными силами Космического командования Объединенных наций и религиозным союзом нескольких инопланетных рас идет ожесточенная война. Люди изо всех сил борются за выживание, но все же сдают позиции на всех фронтах. Последней надеждой становится проект SPARTAN-II — программа создания «усиленных» людей, которые должны стать самым эффективным оружием в борьбе с пришельцами.

Противники находят и уничтожают планету вместе со спартанцами. Спастись удается всего одному кораблю «Колонна осени», на котором находится последний выживший спартанец Джон-117. Именно ему предстоит изменить ход войны, когда он оказывается на загадочном инопланетном артефакте Halo — мире-кольце.

Продолжение, десятый сезон, ждет в наступившем году поклонников английского сериала «Доктор Мартин».

Решив кардинально изменить свою жизнь, доктор Мартин переезжает из Лондона в сонную корнуолльскую деревушку и становится сельским врачом. Но, несмотря на блестящий опыт, он не умеет ладить с людьми, и отсутствие у него врачебного такта начинает раздражать новых пациентов. Плюс к этому ему достается самая неопытная на свете секретарша. Очень скоро доктор Мартин понимает, что для примирения с деревенской жизнью ему не обойтись без союзников, какими бы они ни были, и это влечет за собой самые забавные последствия.

Режиссер Данила Козловский представит россиянам в наступившем году сериал «Карамора», в котором роль Владимира Маяковского исполнит вокалист группы Shortparis Николай Комягин.

Зрителю предстоит перенестись в альтернативную реальность — дореволюционную Россию начала ХХ века. Молодой русский анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную Алину в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Теперь он готов на все, чтобы отомстить за потерянную любовь. Раскрыв главную тайну врага, Карамора понимает, что сила тех, кому он противостоит, лежит далеко за пределами человеческих возможностей.

Юных зрителей режиссер Алексей Котеночкин порадует мультсериалом «Лесные истории». Слоган «Никогда не будет скучно, если есть на свете друг» говорит сам за себя.

Сериал рассказывает об удивительных приключениях котят Васи и Муси, их друзей — щенков Рекса, Барбоса и Шарика, а также изобретателя Кролика. В ленте есть роль и у Крольчихи Вики. Каждая серия является законченным рассказом и повествует о том, как вместе можно решить любую жизненную проблему. Ведь проблемы есть у всех, даже у совсем маленьких. А еще вместе с друзьями можно придумать множество увлекательных игр, отправиться в удивительные путешествия — и по-настоящему, и в мечтах.

Завершает обзор сериал в жанре биографической драмы «Король и Шут». Режиссер Рустам Мосафир снял ленту об одной из самых известных отечественных панк-групп «Король и Шут» и ее погибшем фронтмене Михаиле «Горшке» Горшеневе. Проект расскажет о становлении коллектива, перипетиях на его пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников группы.