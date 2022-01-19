«Фотоувеличение», «Тайна» и «Код 355»: какие фильмы выйдут в прокат 20 января

Фото: «Команда котиков», 2021

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 20 января большой экран представит зрителям одну из самых знаменитых картин 60-х — «Фотоувеличение», чудесные семейные фильмы «Тайна» и «Команда котиков», боевик «Код 355», драмы «Все прошло хорошо», «Событие» и «Аллея кошмаров», фильмы ужасов «Тихая ночь» и «Проклятый дом — 5», документальную ленту «Она — океан».

Открывает обзор одна из самых знаменитых картин про эпоху 60-х — лента итальянского режиссера Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», которая стала первым его англоязычным фильмом. В основе сюжета — рассказ Хулио Кортасара «Слюни дьявола».

Впервые в английском фильме целиком показана обнаженная женская натура. И, чтобы пройти цензурные ограничения и выпустить фильм на экраны, Metro-Goldwyn-Mayer создала подставную компанию Premiere Productions, на которую не накладывались ограничения цензоров. Таким образом, фильм вышел без купюр, а студия удержала все права на него.

Детективная завязка у фильма следующая: в городском парке известный молодой фотограф случайно снимает целующуюся пару. Позднее при фотоувеличении он замечает, что за идиллической картинкой прячется преступление. А дальше… у фотографа пропадает пленка, да и тела нет. Было преступление, не было? В итоге оказывается неважно, как и любовная история, открывшая ящик Пандоры. Главное в фильме — философия фотоувеличения. Мир непознаваем. И даже при сильном фотоувеличении не все его мелкие частички подлежат рассмотрению.

Приключенческий фильм «Тайна» расскажет о том, как предновогоднее представление в цирке переплетает судьбы Кати и Сони — двух абсолютно непохожих друг на друга девочек. Соня живет в огромном загородном доме с богатым папой, личным психологом и гувернанткой, а также с папиной бизнес-ассистенткой, которая планирует выйти за него замуж. Отец девочки — владелец кондитерского бизнеса — старается изо всех сил сделать жизнь дочери яркой и радостной, но она мечтает только об одном: найти маму — известную детскую писательницу, которая таинственным образом пропала. А Катя вместе с младшим братиком Колей растет в детском доме, и накануне Нового года они решаются сбежать, чтобы отыскать своих родителей. Отважных детей ожидает множество невероятных событий, которые приведут их к разгадке главной тайны.

Порадует юную аудиторию и мультфильм «Команда котиков». Морскому котику по имени Куинн надоело, что в окрестных водах хозяйничают акулы, и никто не может дать им отпор. Суперкоманда, которую создаст Куинн, сможет постоять за себя и своих собратьев. Главному герою придется проявить изобретательность, чтобы отобрать несколько смельчаков и сделать из добродушных созданий суровых бойцов спецназа.

Фантастическая французская комедия Александра Астье «Камелот: Возвращение короля» расскажет зрителю поучительную историю о том, как нехорошо надолго оставлять свои владения.

Пока король Артур пребывал в Риме, его бывший друг Ланселот со своими саксонскими наемниками навел ужас на царство Логрес. Оскорбленные бесчинствами Ланселота сторонники Артура взывают о его возвращении и организуют движение сопротивления. Удастся ли Артуру объединить мятежные кланы, свергнуть соперника, вернуть Камелот и восстановить мир, зритель узнает, посмотрев этот фильм.

Картина французского режиссера Франсуа Озона «Все прошло хорошо» поднимает очень непростую тему. Это фильм об эвтаназии, снятый по автобиографическому роману Эмманюэль Бернейм.

После инсульта 85-летний Андре частично парализован и не может самостоятельно передвигаться. Он просит свою дочь Эммануэль помочь ему покончить с собой. Пройдет чуть больше семи месяцев — целая жизнь в больничной палате, прежде чем Андре легально выпьет яд. Все персонажи картины — реальные люди, роли которых достались Софи Марсо, Жеральдин Пайя и Шарлотте Рэмплинг. Роль «ангела смерти» играет Ханне Шигулле.

Фильму «Событие» Одри Диван прошедший Венецианский кинофестиваль принес «Золотого льва». Лента посвящена попыткам сделать аборт в 1963 году в стране, где эта операция вне закона.

Анна учится в университете и мечтает о писательской карьере. Незадолго до выпускных экзаменов она обнаруживает, что беременна. Девушка становится заложницей не только собственного тела, но и общественной морали, подавляющей свободу. Времени на раздумья почти не остается, и Анна решается на невероятное. Она готова преступить закон, рискуя оказаться за решеткой.

В триллере Саймона Кинберга «Код 355» главные роли исполнили Пенелопа Крус, Джессика Честейн, Дайан Крюгер, Лупита Нионго и Фань Бинбин.

Пять женщин — представительницы американской, британской, немецкой, колумбийской и китайской спецслужб — объединяются, чтобы спасти мир от погружения в полный хаос. У их противников в доступе оказалось мощное оружие, которое может дестабилизировать целые страны.

«355» — кодовое имя первой шпионки во времена американской революции, чья личность до сих пор неизвестна. До сих пор позывной «355» для многих является универсальным сленговым термином, который обозначает шпиона женского пола.

Режиссер Гильермо дель Торо представит в российском прокате криминальную драму «Аллея кошмаров» по роману Уильяма Линдсэя Грешама. По сценарию карнавальный фокусник Стэн Карлайл вместе с психиатром Лилит Риттер убеждают богачей, что первый умеет разговаривать с мертвыми. Но неожиданно напарница подставляет Стэна, и теперь его аферу могут раскрыть.

Французская драма «Голос любви» Валери Лемерсье о том, как известный продюсер нашел в провинции девочку с уникальным голосом: у нее есть все шансы стать звездой и одной из величайших певиц в мире. Но от мечты до ее воплощения много шагов. И так сложно идти к своей цели, когда главным в жизни становится любовь.

Традиционно в российском прокате поклонников фильмов ужасов ждут очередные новинки. На этот раз режиссер Камилль Гриффин представляет хоррор-комедию «Тихая ночь» о кошмарном Рождестве. Нелл, Саймон и их мальчик Арт готовы приветствовать друзей на идеальном рождественском ужине. Герои грабят заправочную станцию, поливают морковь кровью и запускают фейерверки, пока загадочный туман не начинает убивать все живое.

Американская картина «Проклятый дом 5» начинается довольно стандартно: семья переезжает в новый дом. Однако новоселье омрачается странной находкой: героиня открывает волшебную книгу, из-за которой в нее вселяется демон. Дональд, муж несчастной, с племянниками обнаруживают в книге заклинание, способное спасти ее и изгнать оккультную сущность. В рамках этого ритуала между тремя членами семьи разделяются испытания: увидеть демона, услышать его и заговорить на его языке.

Документальная лента Инны Блохиной «Она — океан» расскажет об удивительных женщинах от 12 до 85 лет из разных уголков планеты, посвятивших себя океану. Зритель будет взрослеть с 12-летней индонезийской девочкой Чинтой Хэнсел, которая мечтает стать чемпионкой мира по серфингу. Будет побеждать с легендами мирового серфинга Коко Хо и Кеалой Кеннели, которые покорили могучие волны. Будет плавать с акулами без клетки с их заклинательницей Оушн Рамзи, спрыгнет с 23-метрового обрыва с чемпионкой мира по фридайвингу Анной Бадер и на одном дыхании погрузится в голубую бездну с фридайвером из Чили Розой Молиной. Гости кинотеатров отправятся на самое дно океана в глубоководной субмарине с первой в мире женщиной — морским биологом Сильвией Эрл, посвятившей жизнь спасению мирового океана.