«Мария. Спасти Москву» и «Чемпион из Освенцима»: какие фильмы выйдут в прокат 27 января

Фото: «Мы — монстры», 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 27 января большой экран представит зрителям военную драму «Мария. Спасти Москву», чудесный семейный мультфильм «Мы — монстры — 2», комедию «Любовь как бестселлер», драмы «Один на один» и «Обходные пути», биографические ленты «Чемпион из Освенцима» и «Я — Златан».

Открывает обзор военная драма режиссера Веры Сторожевой «Мария. Спасти Москву». Съемки картины проводились в Хохловском переулке Москвы, Ростове Великом и в Ярославской области.

Героиня фильма — младший лейтенант Мария Петрова. В ее судьбе, как в зеркале, отразилась судьба страны. Дочь священника, она отреклась от отца и от веры. Но именно ей поручают задание доставить в страшные дни защиты Москвы чудотворную икону, находящуюся за линией фронта — на оккупированной территории. По легенде, именно эта святыня должна спасти столицу. Пройдя через страшные испытания, несмотря на гибель всех бойцов своего отряда и потерю любимого человека, Мария обретет надежду на будущую жизнь.

Юных гостей кинотеатров ждет встреча с героями мультфильма «Мы — монстры — 2». Многообещающая завязка ленты — Баба-яга и Горбун решили сыграть свадьбу — так и могла бы остаться лишь в планах. Но праздник не могла пропустить семья Уишбон. Во время церемонии немолодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями. Уишбонам придется вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама-вампир, папа Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия — отправляются в новое приключение. Ведь свадьба должна состояться, несмотря ни на что.

Драма режиссера Уберто Пазолини «Один на один» поведает зрителю непростую историю 35-летнего отца-одиночки. Герой работает мойщиком окон и неожиданно узнает, что смертельно болен. Перед смертью он должен выполнить свой последний долг — найти трехлетнему сынишке подходящую приемную семью.

А режиссер Аналейне Каль-и-Майор, в свою очередь, представит российскому зрителю мелодраму «Любовь как бестселлер», где скромный английский писатель неожиданно для себя становится не только другим, но и весьма популярным у женского пола молодым человеком. Его сдержанный личный опус вдруг стал феноменальным бестселлером в Мексике. А все случилось благодаря своенравной переводчице, которая без его ведома превратила книгу в горячий эротический роман. Горе-творцам не остается ничего, кроме как отправиться в совместный тур по стране, выпустив на свободу все потаенные чувства.

Документальную драму режиссера Екатерины Селенкиной «Обходные пути» зрителю впервые представили на Венецианском фестивале в программе «Неделя критики». По итогам показов фильму был присужден спецприз для молодых женщин-режиссеров.

Гостям кинотеатров представят медитативный портрет окраин Москвы, пронизанных влиянием невидимых цифровых черных рынков. Пока дети бегают по крышам гаражей, рабочие-иммигранты играют в волейбол, а активистка стоит в одиночном пикете, закладчик Денис делает тайники по всему городу.

Завершают обзор две биографические ленты. Первая из них — «Чемпион из Освенцима» — перенесет гостей кинотеатров в 1940 год, когда первый «поезд смерти» заключенных прибыл в концлагерь Освенцим. Среди них — Тадеуш «Тедди» Петшиковский, бывший чемпион Варшавы по боксу. Ради развлечения офицеры лагеря принуждают его сражаться на ринге с другими заключенными, где цена каждого боя — собственная жизнь. Но очередная победа Тедди усиливает веру в то, что фашисты не всесильны. Когда офицеры Освенцима замечают растущее сопротивление, противостояние властям лагеря становится неизбежным.

Шведский режиссер Йенс Сьёгрен покажет на большом экране картину «Я — Златан». Он вырос в одном из самых криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удаче и прирожденному таланту ему удалось завладеть сердцами миллионов. Его имя скандирует толпа, и при виде него ликуют стадионы. Имя легенды — Златан Ибрагимович, и это его история. За свою карьеру он сменил множество величайших клубов, таких как «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан» и другие. Картина расскажет о юности и первых шагах в карьере, показав историю восхождения будущей суперзвезды на олимп профессионального футбола. Одним из сценаристов выступил Давид Лагеркранц, помогавший написать спортсмену одноименную книгу. Роль знаменитого шведа исполнят два актера: для истории нападающего в возрасте 11–13 лет и 17–23 лет.