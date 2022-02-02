«Седьмая печать», «Непослушник» и «Прыгучая братва»: какие фильмы выйдут в прокат 3 февраля

Фото: Параллельные матери, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 3 февраля большой экран представит зрителям фантастическое ретро «Седьмая печать», чудесные семейные фильмы «Щенячий патруль и подсказки Бульки для всех: Новые герои» и «Прыгучая братва», ленты национального производства «Непослушник», «День слепого Валентина» и «Другое имя», криминальную драму «Самый пьяный округ в мире» и шедевр Педро Альмодовара «Параллельные матери».

Открывает обзор историческая драма Ингмара Бергмана «Седьмая печать», в основу сценария которой положена одноактная пьеса «Роспись по дереву».

В середине XIV века рыцарь Антониус Блок и его оруженосец возвращаются после десяти лет крестовых походов в родную Швецию. Блок устал от жизни и не видит вокруг себя ничего такого, ради чего стоило бы продолжать влачить свое существование. Но прежде он хочет убедиться в том, что Бог есть.

Однако Смерть уже ходит за Антониусом Блоком. Герой просит отсрочку в виде партии в шахматы. Пока идет игра, рыцарь пытается совершить хотя бы один стоящий поступок. Судьба дает ему такой шанс. Встречая по пути разных людей, Блок убеждается, что простые радости и есть настоящая жизнь. Проводником героя к истине становится простая семья актеров, которых символично зовут Иосиф и Мария.

Кульминация не заставит себя долго ждать — Блок смахивает фигуры с доски.

Криминальная драма «Самый пьяный округ в мире» режиссера Джона Хиллкоута снята по мотивам романа Мэтта Бондуранта «Самое мокрое место в мире». По признанию автора, он написал книгу, основываясь на подлинной истории своего деда.

Действие в картине разворачивается на американском Юге во времена сухого закона и Великой депрессии. В центре сюжета — семья Бондурантов. Три брата — Джек, Форрест и Говард — занимаются запрещенным в то время бизнесом: бутлегерством.

Оптимистично настроенный Джек, самый молодой из братьев, надеется с помощью бутлегерства заработать денег и произвести впечатление на свою девушку Берту. Форрест, напротив, настроен очень мрачно, он молчалив и подозрителен, а Говарду ко всему прочему приходится иметь дело с врагами незаконного семейного бизнеса, в лице которых выступают коррумпированные местные полицейские.

Режиссер Педро Альмодовар представит в российском прокате драму «Параллельные матери». Сыгравшая одну из главных ролей любимая актриса мэтра, Пенелопа Крус, на прошлогоднем фестивале в Венеции получила за нее заслуженный главный приз. В ее образе сошлись и частная история, и национальная, и семейная.

Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.

Национальный производитель в прокате представлен тремя картинами.

Село Васильевское в Шуйском районе стало местом съемок зажигательной комедии Владимира Котта «Непослушник».

Известный блогер-пранкер Дима в погоне за популярностью в Сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих, и в отношении Димы возбуждают дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать — в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.

Комедия, снятая режиссером Александром Баршаком, «День слепого Валентина» начинается с вполне типичной ситуации: кризиса отношений между героями.

Самый романтичный день в году приготовил героям серьезные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться? Или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить все, даже если стрела Амура случайно попала не туда.

Драма Веты Гераськиной «Другое имя», где в главной роли снялась Светлана Ходченкова, расскажет о девушке, живущей в мире «премиум-класса». Ее дни протекают в минимализме бесцветных интерьеров и отчужденной сдержанности чувств, в их с мужем загородном доме нет детей, но есть элегантные борзые собаки. Однако холодное спокойствие, присущее героине, методично подтачивает тайна из ее прошлого. Тайна, которая постепенно превращает жизнь женщины в необратимый кошмар. С каждым днем скрываться становится все более мучительно и невыносимо.

Юных зрителей большой экран порадует двумя премьерами. Первая из них — фантастический французский мультфильм «Прыгучая братва».

По сюжету из-за неудавшегося ограбления музея из зоопарка вместе с алмазом пропала крошка-кенгуру. Она оказывается на ферме, где встречает девочку Эллу, которая помогает малышке спрятаться и дает ей имя — Джоуи.

Элла и Джоуи быстро находят общий язык, ведь хвостатая малышка, как выяснилось, умеет разговаривать. А незадачливые грабители пускаются по следам Джоуи с целью вернуть алмаз. Полиция в свою очередь отправляется на поиски преступников. Весь город следит за развитием событий, в центре которых оказываются Элла и ее хвостатая подруга.

Вторая анимационная лента, «Щенячий патруль и подсказки Бульки для всех: Новые герои», поведает юным гостям кинотеатров о том, как принцесса Гавкенбурга посвящает Райдера и щенков в рыцари и те должны проявить себя, когда бывший придворный обретает контроль над драконом и нападает на замок. Джоша и Бульку приключения тоже не обходят стороной. У них появился новый сосед — Пушистик.