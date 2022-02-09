«Яйцо Фаберже» и «Пламенное сердце»: какие фильмы выйдут в прокат 10 февраля

Фото: «Пламенное сердце» / 2022 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 10 февраля большой экран представит зрителям боевик «Анчартед: На картах не значится», чудесные семейные мультфильмы «Гоу, Феликс» и «Пламенное сердце», ленты национального производства «Короче, я женюсь!» и «Яйцо Фаберже», детектив «Смерть на Ниле», драму «Венецианские тайны» и комедии «Первый встречный» и «Помогите, я уменьшил своих друзей!».

Открывает обзор американский боевик «Анчартед: На картах не значится», в основе сценария которого лежит серия консольных игр Uncharted.

Нейтан Дрейк в исполнении Тома Холланда работает барменом, пока однажды не встречает Виктора Салли Салливана. Два искателя приключений нашли друг друга и отправились на поиски величайшего сокровища мира. Параллельно с ними за богатствами охотится банда, главаря которой играет Антонио Бандерас. Кроме того, герои надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана.

Юных гостей кинотеатров в ближайший четверг ждут две премьеры. Первая из них — канадский мультфильм «Гоу, Феликс». Герой анимационного фильма отправляется в увлекательное и полное юмора путешествие. Он попадает в невероятные истории, встречает волшебницу Моргану, а также находит преданных друзей.

А в субботу, 12 февраля, на большой экран выйдет анимационный фильм «Пламенное сердце». Зрители увидят историю главной героини Джорджии Нолан, которая мечтала, как ее папа, стать пожарным. Однако законы того времени не оставляли шанса этой мечте осуществиться.

Но когда в городе стали один за другим пропадать пожарные, а таинственные пожары — сжигать дотла городские театры, Джорджиа поняла: вот она, ее возможность. Переодевшись в Джо, неуклюжего парня с усиками, она присоединяется к команде пожарных-добровольцев, которым поручено остановить загадочного поджигателя. Джорджии придется здорово постараться, чтобы ее не раскрыли, особенно учитывая, что возглавляет рискованное расследование ее отец.

В детстве все хотят, когда вырастут, стать звездами или чемпионами мира, генералами или моделями, богатыми бездельниками или космонавтами. Никто не мечтает о карьере ассенизатора или мусорщика. Но у судьбы свои планы. Именно об этом российская новинка «Яйцо Фаберже».

Два друга детства встречаются на дне жизни. Один — актер-неудачник, втюхивает бабушкам китайские сковородки. Второй — гопник из района, не просыхает со времен ПТУ. И вдруг у них появляется шанс вырваться из трясины и воплотить свои мечты. Для этого всего лишь нужно украсть яйцо Фаберже из местного краеведческого музея. Заказчик дерзкого ограбления — потомок того самого Фаберже, и у него своя мечта: вернуть реликвию в семью. И все могло бы пройти удачно, вот только один из друзей влюбляется в жену другого.

Линию любовного многоугольника поддержит российская комедия «Короче, я женюсь!». Главный герой решил жениться. Столь радостную весть он сообщает двум своим лучшим друзьям. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что они оба раньше встречались с его невестой.

Фильм «Смерть на Ниле» режиссера Кеннета Браны — о знаменитом сыщике Эркюле Пуаро — стал второй лентой после «Убийства в Восточном экспрессе». Успех предыдущей киноленты вдохновил мастера как минимум на повторение результата.

На этот раз Пуаро отправляется в речной круиз по Египту. На борту погибает богатая наследница, и сыщик пытается выяснить, кто к этому причастен. Других пассажиров теплохода — участников криминальной интриги — сыграли Галь Гадот, Арми Хаммер, Роуз Лесли и Эмма Маккей.

Фильм «Венецианские тайны» режиссера Стефано Мордини поведает российскому зрителю о драме главного героя Марко, у которого при странных обстоятельствах погибает пятилетний сын. Спустя несколько лет Марко начинает преследовать подозрительная богатая незнакомка. Это новая хозяйка венецианской квартиры, в которой произошла трагедия. Она утверждает, что в комнате его погибшего сына живет некая сущность. Марко предстоит встретиться со своим страхом лицом к лицу, чтобы разгадать тайну прошлого.

Режиссер Лука Габриэле Россетти представит в российском прокате ленту «Ведьма: Возрождение» о том, как шестеро друзей отправляются на каникулы в Италию. По дороге они решают остановиться на ночлег в старом забытом поместье, но случайно нарушают покой обитающей там древней ведьмы. Теперь им предстоит пережить самую страшную ночь.

Романтическую комедию «Первый встречный» с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном в российском прокате показывает режиссер Кэт Койро.

Поп-дива Кэт Вальдез и ее жених Бастиан собираются пожениться. Они — самая обсуждаемая пара года, миллионы людей следят за каждым их шагом в прямом эфире. Но за секунду до того, как связать себя узами брака с любимым на глазах у толпы фанатов, Кэт узнает, что он ей изменил.

Пока весь ее мир рушится, Кэт встречается взглядом с незнакомцем, простым учителем математики, случайно попавшим на концерт, и принимает самое безумное решение — выйти за него замуж.

Завершает обзор приключенческая комедия «Помогите, я уменьшил своих друзей!» режиссера Гранца Хенмана. В школе имени Отто Леонарда появилась новенькая ученица Мелани. Девушка сразу приглянулась Феликсу, к большому раздражению Эллы и компании — им кажется, что именно Мелани причастна к мелким кражам, которые участились в школе после ее появления. Когда из-за них почти срывается свидание Феликса и Мелани, это становится последней каплей. Подросток решает проучить друзей, уменьшив их в десять раз. Но после исчезновения Мелани вместе с магическим шаром героям становится не до шуток. Неужели она действительно замешана во всем?